Ascensoare fără curent

În aproximativ jumătate din cele 158 garsoniere ale blocului D5 din strada Aluminei nr. 74 locuiesc pensionari, persoane care se deplasează cu greutate din cauza vârstei și bolilor.

Pentru acești oameni, incidentul a însemnat îngreunarea accesului către propriile locuințe aflate la nivelurile superioare ori imposibilitatea de a le părăsi, pentru a ieși la cumpărături ori la o plimbare, întrucât la întoarcere ar fi trebuit să urce pe scări.

„Necazul meu e că stăm în blocul ăsta de nouă etaje și Electrica a tăiat curentul, pentru că nu s-a plătit, pe casa scării. Eu acuma trebuie să mă duc la etajul IV și abia stau pe picioare”, a spus o septuagenară, Mărioara Ciubăncan.

Un vecin de la un nivel situat și mai sus își pune problema micilor cumpărături, pentru că se merge greu și nu poate să iasă din locuință pentru ca apoi să urce la etajul VII cu o sacoșă. „Sunt bolnav, nu pot ieși din casă, să cobor și apoi să urc șapte etaje, și cu bagaj”, a zis Florin Pop.

Potrivit reprezentanților Asociației de Proprietari Columna, din care fac parte locatarii blocului D5 de pe strada Aluminei, Electrica a decuplat lifturile și iluminatul de pe casa scării motivând neplata unei facturi despre care nu ar fi avut habar, fiind vorba de numai câteva sute de lei.

Atât președinta Asociației, Elisabeta Ardelean, cât și administratoarea Mariana Chivari au susținut că Electrica nu ar fi anunțat în prealabil deconectarea.

„Nu am primit niciun preaviz. Astăzi am mers la Electrica și am aflat că ar fi rămas un rest de plată de 300 și ceva de lei dintr-o factură de 3.000 și ceva de lei din iunie, de anul trecut”, a spus administratoarea. Femeia a adăugat că a achitat această sumă și a cerut reconectarea la curent, scrie ebihoreanul.ro