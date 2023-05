O nouă fisură în asfaltul și taluzul de pe A10 Sebeș - Turda s-a produs la doar câțiva metri distanță de locul unde corpul autostrăzii abia ce a fost reconstruit de la zero pe o distanță de câteva zeci de metri după ce o alunecare de teren a afectat șoseaua.

Foto: ziarulunirea.ro

Muncitorii au început deja demolarea parțială a unui segment din autostradă, în zona Alba Iulia Nord, scrie ziarulunirea.ro.

Foto: ziarulunirea.ro

„În dealul de la Pârâul Iovului, autostrada A10 Sebeș-Turda e ca în povestea meșterului Manole.

Foto: ziarulunirea.ro

Abia se apropie de finalizare lucrările la alunecarea de teren de la Alba Iulia Nord și a apărut o nouă crăpătură atât în asfalt cât și în rambleu, la circa 50 de metri în direcția Turda, pe același sens”, relatează ziarulunirea.ro.

Foto: ziarulunirea.ro

În zonă a existat o fisură a asfaltului peste care s-a pus inițial bitum dar se pare că fisura este mai profundă, potrivit imaginilor filmate de ziarulunirea.ro.

Dealul de la Pârâul Iovului a avut numeroase probleme, zona fiind predispusă la alunecări de teren. Încă în timpul construcției acestui lot de autostradă a existat o alunecare mare în deal dar și multe alunecări mai puțin importante. La alunecarea inițială de la Alba Iulia Nord, antreprenorul se apropia de finalizarea lucrărilor, porțiunea e asfaltată, au fost montați parapeții, dar porțiunea nu poate fi dată în trafic din cauza noii fisuri apărute la circa 50 de metri în direcția Turda, pe același sens, potrivit aceleiași publicații.

De asemenea, mai există o fisură, la circa 70 de metri spre Sebeș față de vechea alunecare, dar în această zonă înca nu este lăsat terasamentul și nu au apărut fisuri în asfalt.

Anterior, traficul a fost întrerupt inițial pentru 30 de zile, în zona Alba Iulia Nord, pe sensul de mers Sebeș-Turda, după care termenul a fost prelungit cu încă 60 de zile, circulația fiind deviată pe bretelele 3 și 4 ale nodului rutier.

Lucrările la nodul rutier Alba Iulia Nord de pe A10 au fost finalizate în vara anului 2021, după ce tronsonul a fost inaugurat în decembrie 2020. Lucrările sunt realizate de constructorul italian Impresa Pizzarotti.

AUTOSTRADA A 10 SEBEȘ-TURDA

Autostrada 10 („Apuseni”) Sebeș-Turda, de 70 de km, face legătura între A1 și A2, între orașele Sebeș, Alba Iulia, Teiuș, Aiud și Turda.

Tronsonul Sebeș-Turda are 4 loturi:

- Lotul 1, de 17 km, de la intrarea pe autostrada în Sebeș până la Pârâul Iovului, construit de asocierea SC Impresa Pizzarotti & C SpA - SC Pomponio SRL. Cost: 541.739.137 lei fara TVA

- Lotul 2, de 24,25 km, de la Pârâul Iovului până la intrarea in Aiud, construit de asocierea Aktor SA - SC Euroconstruct Trading SRL. Cost: 549.332.494 lei fara TVA.

- Lotul 3, de 12,45 km, de la intrarea in Aiud până la nodul de la Decea, construit de asocierea Tirrena Scavi SpA, Societa Italiana per Condotte d\"Acqua S.p.A. Cost: 420.511.921 lei fara TVA

- Lotul 4, de 16,30 km, de la nodul Decea până în Turda, construit de asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau GmbH. Cost: 470.004.894 lei fara TVA, potrivit informațiilor de pe Autostrazi la zi - 130km.ro.