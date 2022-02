Vicepreședinta Senatului a postat pe contul său de socializare mai multe fotografii prin care aduce mulțumiri unui brand de ceaiuri pentru siluetă. ”Sunt cele mai naturale produse! Le voi folosi cu încredere”, a scris Alina Gorghiu pe internet și le-a arătat internauților ce băuturi consumă. Contactată de Realitatea PLUS, senatoarea a mărturisit că utilizatorii au păreri împărțite. Însă este fericită că a putut să sprijine o idee de business românesc venită din zona de unde a fost aleasă.

"Am văzut pe cineva care a spus că fac reclamă... da, încerc să promovez orice produs românesc, mica afacere românească mai ales dacă ea vine din județul unde eu ca senator am obligația să sprijin orice fel de business autohton. Am făcut-o cu dragă inimă, am făcut-o pro bono, am făcut lucruri serioase pentru că m-a convins doamna care a inițiat această afacere că merită sprijinul meu", a declarat Alina Gorghiu.