Mult timp nutritionistii au incercat sa afle care este secretul dietelor estice si in sfarsit au aflat ca exista un aliment care sta la baza sanatatii intregului organism.

Este vorba despre algele marine care au efecte benefice nu numai pentru starea de bine a corpului dar care asigura totodata frumusetea pielii, fiind bogate in vitamine, nutrienti, minerale si oligoelemente.

Proteinele care se gasesc in algele marine au rolul de a stimula metabolismul si de a accelera arderea grasimilor, asigurand astfel pierderea masei adipoase in loc de cea musculara, in cazul depunerii de efort.

Iar cele mai recente studii demonstreaza ca unele substante din algele marine incetinesc foarte mult dezvoltarea de celule canceroase.

Secretul este insa consumul algelor in stare cruda, ele fiind folosite cu usurinta in salate, sosuri, supe si antreuri.