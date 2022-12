În județele Constanţa şi Tulcea, până la ora 00:00, se va semnala local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.



În Ialomiţa şi Călăraşi, Constanța și Tulcea, până la ora 00:00, va fi ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniţă ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau gheţuşului.

Și în mai multe regiuni din județul Bacău, precum și în județele Vâlcea, Dâmbovița și Galați va fi ceață, până la ora 00:00, cu vizibilitate sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-12-2022 ora 20:30 până la : 22-12-2022 ora 00:00

In zona : Județul Ialomiţa ;

Județul Călăraşi ;

Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-12-2022 ora 17:50 până la : 22-12-2022 ora 23:00

In zona : Zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Galaţi ;

Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-12-2022 ora 17:45 până la : 22-12-2022 ora 23:00

In zona : Zona joasă a județului Vâlcea , respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști;

Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

COD GALBEN

Valabil de la : 22-12-2022 ora 21:30 până la : 22-12-2022 ora 23:00



In zona : Zona joasă a județului Dâmboviţa , respectiv zona localităților: Târgoviște, Moreni, Găești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Fieni, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Voinești, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Bezdead, Ciocănești, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Tărtășești, Buciumeni, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Finta, Braniștea, Runcu, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Iedera, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Pietroșița, Hulubești, Raciu, Cândești, Morteni, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Pietrari, Valea Mare, Vișinești, Bărbulețu, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Șotânga, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb, Cornățelu, Bilciurești;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-12-2022 ora 22:00 până la : 23-12-2022 ora 00:00

In zona : Județul Constanta ;

Județul Tulcea ;

Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.