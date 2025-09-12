Cum a fost descoperită drona

Un apel la numărul de urgență a semnalat prezența unui obiect suspect în apă, asemănător unei drone. Echipa specializată a Bazei Navale Burgas s-a deplasat imediat la fața locului și a confirmat că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot.

Dispozitivul, cu o lungime de aproximativ un metru, prezenta urme evidente de deteriorare: lipsa aripii drepte, absența secțiunii din spate și coroziune avansată, indicii că ar fi stat o perioadă îndelungată în mare. Niciun marcaj sau element de identificare nu a fost găsit pe suprafața sa.

Evaluare și măsuri de securitate

Specialiștii au verificat drona și au confirmat că nu transporta încărcătură explozivă și nu reprezenta un pericol pentru populație. Cu aprobarea Statului Major al Marinei și în coordonare cu autoritățile locale, aparatul a fost transportat la Baza Navală Burgas, unde urmează să fie supus unor analize suplimentare. Ancheta militară pentru stabilirea originii este în desfășurare.

Incident similar în România

Cazul readuce în atenție un alt episod recent: prăbușirea unei drone militare pe un câmp din Insula Mare a Brăilei, la câțiva kilometri de municipiul Brăila. Aparatul a fost observat de localnici, care au povestit că acesta zbura la joasă înălțime și scotea un zgomot neobișnuit. Impactul a lăsat în sol un crater de circa patru metri.

La acea vreme, Ministerul Apărării Naționale a confirmat descoperirea de fragmente ce păreau a proveni de la un dispozitiv aerian, precizând că cercetările s-au desfășurat conform procedurilor standard, cu implicarea structurilor din sistemul de apărare și siguranță națională.

Deocamdată, autoritățile bulgare nu au făcut publice ipoteze privind traseul sau rolul dronei descoperite la Burgas. Experții analizează dacă aparatul ar putea proveni dintr-o zonă de conflict sau dacă a fost folosit în misiuni de recunoaștere.