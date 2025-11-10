Informația a fost publicată pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a precizat că măsura vizează exclusiv anumite loturi de condimente și mixuri alimentare.

Potrivit anunțului oficial, Unilever România a inițiat retragerea voluntară a produselor Delikat și Knorr din rețelele Selgros și Metro, „din motive de siguranță alimentară”.

„Unele pachete pot conține fragmente metalice sau particule de cauciuc, ca urmare a unei erori de producție. Clienții care au achiziționat produsele afectate sunt rugați să nu le consume, ci să le returneze la punctele de vânzare”, se arată în comunicatul Unilever.

Cum se face returnarea produselor

Atât Metro Cash & Carry România, cât și Selgros Cash & Carry au transmis că persoanele care au cumpărat produsele vizate pot să le aducă înapoi în magazine, până la data de 10 decembrie 2025, urmând să li se restituie integral contravaloarea, chiar și fără bon fiscal.

Retragerea vizează, printre altele, produsul „Knorr Punga Magică – condimente pentru porc cu usturoi și afumătură”, dar și mai multe sortimente Delikat din loturi specifice.

Reprezentanții Unilever subliniază că măsura este una preventivă și că nu s-au înregistrat până în prezent cazuri de îmbolnăvire în legătură cu aceste produse.

ANSVSA recomandă consumatorilor să verifice cu atenție etichetele produselor Delikat și Knorr achiziționate recent și să consulte listele de loturi afectate disponibile pe site-ul instituției și în magazinele Metro și Selgros.