Alexandr Stoianoglo s-a pronunţat împotriva fraudării scrutinului, considerând că "alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să acceadă toţi cetăţenii Republicii Moldova".



"Eu sunt categoric împotriva coruperii, fraudării alegerilor. Eu consider că alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să acceadă toţi cetăţenii Republicii Moldova. Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor şi nu participă la cumpărarea voturilor nici partidul care mă susţine în aceste alegeri (...) Eu am anunţat de multe ori că nu am relaţie nici cu Kremlinul, nici cu reprezentanţii altor state, nici cu serviciile speciale şi, dacă aţi observat, până acum nu au apărut astfel de informaţii că eu am astfel de relaţii. Sunt o persoană care promovează numai interesele Republicii Moldova ", a susţinut Stoianoglo.



Candidatul socialist este de părere că autorităţile trebuie să ancheteze fiecare caz de fraudă electorală.

Stoianologlo a spus că a votat pentru o Moldovă care nu stă cu mâna întinsă.



"Împreună cu familia mea am votat pentru Moldova liberă, stabilă, prosperă, o Moldovă care respectă oamenii săi, indiferent de etnie, limba vorbită, religie, viziuni politice, o Moldovă care nu stă cu o mână întinsă, dar dezvoltă în armonie relaţiile şi cu Estul şi cu Vestul", a declarat candidatul PSRM, care o întâlneşte în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale pe proeuropeana Maia Sandu, conform Agerpres.