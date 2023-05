Berbec

Nu este deloc o supriza faptul ca Berbecii sunt socotiti buni antreprenori. Cand isi pun ceva in cap, nimic nu-i opreste. Sunt plini de energie si increzatori in fortele proprii, dar si suficient de incapatanati sa nu renunte, scrie Sfatul parintilor. Atunci cand gresesc nu se sperie. Invata din greseli si trec mai departe.

Rac

Daca va surprinde faptul ca zodia Rac este in aceasta lista, renuntati la prejudecati. In ciuda faptului ca sunt retrasi si introvertiti, Racii sunt foarte pasionali si dornici de succes. Antreprenorii Raci se inspira mult din trecut, din greselile lor sau ale celorlalti.

Balanța

Balantele au spirit de conducator, iar un conducator bun poate fi si un antreprenor de succes. Nativii zodiei cunosc foarte bine valoarea pe care o poate avea o echipa si au grija sa-si formeze una care sa-i duca departe.

Capricorn

Asemenea „suratelor” de pe munte, Capricornii isi asuma riscuri mari. Chiar daca le mai scapa pietre pe sub picioare, nu se lasa pana cand nu ajung in varf. Pentru Capricorni, obstacolele aparute in calea lor sunt oportunitati de a invata si de a capata abilitati care sa-l dupa pe culmile succesului.