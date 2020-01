Afaceri urât mirositoare. Cartier rezidențial, branșat la canalizarea de pe Aeroportul Otopeni

În zona de nord a Bucureștiului s-a dezvoltat unul din cele mai mari proiecte rezidențiale. Sunt peste două mii de apartamente, în care locuiesc aproximativ cinci mii de oameni. Locatarii au plătit și peste 100.000 de euro pe locuințe, dar s-au ales cu o serie de neplăceri.

"Sunt foarte multe probleme. Încălzirea în pardoseală, de exemplu, care e montată la 30 de cm de zidurile exterioare. Cum ar fi instalațiile. Vine permanent un miros neplăcut pe canalizare", spune o locatară.

Compania care furnizeaza serviciile de apă și de canalizare in București nu are țevile trase în această zonă. Așa că dezvoltatorii au fost nevoiți să-și caute propriile soluții. Spre exemplu, blocurile racordate la conducta de refulare de la Aeroportul Otopeni. Fără a se ține cont de faptul că acest cartier se va dezvolta și ca pe Aeroportul Otopeni vor trece, de la an la an, tot mai mulți pasageri.

Încă din 2017, dezvoltatorul a făcut lunar solicitări către Compania Aeroporturi București pentru racordarea la conducta de canalizare. Într-un fel, era o compensare a faptului că o țeavă ce deservește Aeroportul Otopeni trecea chiar pe terenul dezvoltatorului.

"Dezvoltatorul a fost de acord cu păstrarea traseului actual al conductei în schimbul accesului la aceasta, doar în momentul în care nu este folosită de Compania Aeroporturi București și doar pentru ape uzate menajere provenite de la utilizatori casnici," se arată în răspunsul primit de Realitatea Plus.

Inițial, cererile de branșare au fost respinse de Consiliul de Administrație al Aeroportului. În documentul obținut în exclusivitate de Realitatea Plus scrie clar că "odată cu creșterea numărului de pasageri, crește și activitatea și implicit consumul de ape uzate a subabonaților interni". Așa că, "în următorii 6 ani, va fi atins debitul maxim autorizat, respectiv 129.900 de metri cubi/lună".

Prin comparație, cerința cartierului era estimată la 19.800 de metri cubi/lună.

Mai apoi, conducerea aeroportului pare să se fi răzgândit, iar în martie 2019 este semnat și contractul prin care apele uzate din complexul imobiliar vor fi deversate în conducta aeroportului.

În contract se specifică faptul că tarifele practicate sunt de 2,34 lei pe metrul cub și că dezvoltatotul se angajează să deverse zilnic un debit maxim de 700 de metri cubi de apă uzată pe zi.

"Accesul la această conductă a fost solicitat cu caracter temporar, până la racordarea la rețeaua municipală de canalizare, pentru care formalitățile sunt în curs", spune reprezentantul complexului. În plus, tariful plătit "este triplu față de tariful perceput de operatorul municipal de canalizare."

Sursa: Răspuns dezvoltator, pentru Realitatea Plus

Cel vizat, fostul director al Companiei Aeroporturi București Gabriel Stoe spune că nu au fost nereguli la semnarea contractului. Mai mult, aeroportul a reclamat încălcări ale prevederilor contractuale.

"Reprezentanți ai CNAB au prelevat probe de apă (...) uzată menajeră, provenite de la utilizatori casnici, (...) iar rezultatele analizelor au indicat depășiri ale unor parametri asociați cu prezența materiilor organice în apa uzată menajeră provenită de la utilizatori casnici".

Din informațiile primite de la CNAB, a fost deja demarată rezilierea contractului. Însă decizia finală aparține tot celor de la aeroport.

"Constatând că atitutinea CNAB față de această situație reprezintă un tratament injust, am sesizat această situație Prim-Ministrului României, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Transporturilor", a comunicat dezvoltatorul.

DNA a intrat pe fir în acest caz și a cerut aeroportului mai multe documente. Și Ministerul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Compania Aeroporturi București pentru a ancheta activitatea conducerii.