Situația a creat o reacție rapidă din partea forțelor de ordine și a echipelor de intervenție, care au acționat prompt pentru a evalua amenințarea și a asigura siguranța pasagerilor și a personalului aeroportuar.

Alerta cu bombă a dus la evacuarea aeroporturilor, unde s-au derulat operațiuni de căutare și verificare a amenințării, însă până în acest moment nu s-au găsit indicii sau dispozitive suspecte.

Nu este prima situație de acest fel. 4 aeroporturile regionale au fost evacuate joi, în urma unor amenințări cu bombă. Miercuri, 6 aeroporturi au fost evacuate sau restrciționate, ca urmare a unor alerte similare.

Alertele s-au dat joi de aeroporturile din Bordeaux, Nantes, Lille și Montpellier, potrivit Le Figaro.

Live from Strasbourg Airport at Entzheim.

The airport has just been evacuated due to a bomb threat, the second one this week.#Strasbourg #airport #BombThreat pic.twitter.com/0NgmUTXgG0