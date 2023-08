O tânără în vârstă de 24 de ani a născut pe trotuar în curtea spitalului, asistată de paramedicii de pe ambulanță. Motivul este unul absolut șocant: unitatea medicală nu ar avea linie de gardă pe Ginecologie, iar doctorii ar fi decis să o transfere la Spitalul Slobozia. Managerul spitalului a făcut declarații controversate în fața presei și nu a dat foarte multe detalii despre incident, spunând că urmează o anchetă.

„Eu consider că ceea ce am făcut de 6 ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact singura chestie e că asistenta trebuia să...

Avem două echipe de control, urmează o anchetă”, a spus managerul Spitalului Urziceni - Daniela Ianuș.

Întrebată de ce este suspendată activitatea la Secția Pediatrie până pe 15 august, directorul a răspuns: „Este suspendată pentru că 5 din cele 7 asistente ale secției sunt în concediu medical. Fac și eu o sesizare la Casa de Sănătate să verifice dacă aceste concedii medicale sunt reale sau nu.

Avem trei linii de gardă: chirurgie, medicină internă și pediatrie. Avem medici devotați, care își fac meseria și care își depășesc competențele”, a mai spus aceasta.

Întrebată de reporterul Realitatea PLUS dacă acei medici și-au făcut meseria și și-au depășit competențele seara trecută, aceasta a răspuns: „da. Nu sunt descumpănită, vom face anchetă și vom vedea ce se va întâmpla. Nu am apucat să fac o anchetă internă. Nu încercați să mă intimidați”.

„Posturile au fost blocate prin ordonanță de guvern, avem deficit de medici”, a mai spus managerul.

Mai multe anchete au fost deschise, iar autoritățile responsabile pasează vina. Ministerul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară la spital și spune că unitatea medicală are o secție funcțională de ginecologie, însă spitalul este în subordinea primăriei. Angajații primăriei au venit cu acuzații grave la adresa conducerii unității medicale.

Totul s-a întâmplat în jurul orei cinci dimineața atunci când tânăra mămică a ajuns la camera de gardă a unității medicale cu contracții puternice. Însă, femeia ar fi fost anunțată că unitatea medicală nu are linie de gardă de ginecologie și va fi transferată la Spitalul de Urgență din Slobozia. Grav este că pacienta nu a fost supravegheată, iar în momentul în care a ieșit în curtea spitalului a intrat în travaliu.

Reprezentanții Ministerului Sănătății contrazic conducerea unității medicale. Spitalul are secție de obstetrică ginecologie cu compartiment de neonatologie și ar fi invocat lipsa medicului specializat. Alexandru Rafila a trimis în control Inspecția Sanitară de stat și a convocat o întâlnire cu directorii Direcțiilor de Sănătate Publică.