ACUZAȚII grave la adresa DSP Botoșani: Bani în schimbul declarării unui deces cauzat de COVID

Directorul DSP Botosani infirma informatiile si spune ca singurele contacte avute cu familia barbatului decedat au fost telefonice.

Intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus, fiica barbatului a afirmat ca nu a primit cei 3000 lei care i-ar fi fost oferiti familiei sale de catre DSP Botosani pentru ca nu a semnat actul de confirmare a decesului cauzat de COVID-19.

Mai mult, fata acuza lipsa de informatii din partea unitatii medicale unde a fost internat tatal sau, precizand ca familia nu a stiut niciodata care este starea sa reala de sanatate.

De parca asta nu ar fi fost tot, ulterior anuntarii decesului, familia a fost informata initial ca poate aduce acasa trupul neinsufletit al barbatului, dupa care li s-ar fi spus ca nu pot face asta intrucat decesul ar fi fost cauzat de infectia cu COVID-19.

Fata barbatului decedat sustine ca familia sa a anuntat Politia, insa aceasta ar fi fost "de acord cu asa ceva si n-au facut nimic". "Ni s-a spus ca daca semnam niste acte ca a murit de COVID, luam niste bani", povesteste fata.

"Nu vad niciun interes de a avea un numar mai mare de decese cauzate de coronavirus. (...) Nu poti spune ca cineva care a murit de cancer sau de o alta boala si sa zici ca a murit de COVID. A, daca are si cancer si se infecteaza si cu coronavirus iar acest lucru ii cauzeaza decesul, se va spune ca de la infectie a murit. Cu cancerul putea poate s-o mai duca o perioada. Incercam sa eliminam suspiciunile. Nu exista cazuri de moarte care sa fie acoperite cu un diagnostic COVID", a declarat, la Realitatea PLUS, Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic Victor Babas.

Medicul a precizat si ca familiilor nu li se poate cere acordul sau vreo declaratie cum ca pacientul ar fi murit ca urmare a infectarii cu COVID intrucat ele nu au cum sa stie acest lucru. "Doar medicul poate stabili cauzele unui deces pe baza unor ani de studiu si munca", a aratat Imbri.

El a aratat si ca stimulentul primit de medici ca urmare a unei decizii a autoritatilor romane in cazul crizei de COVID "e in suma fixa", fiind destinat medicilor care lucreaza direct cu pacientii. Acest stimulent, spune managerul de la Victor Babes, se acorda fiecarui medic in parte, nominal, nu per unitate spitaliceasca, fapt pentru care nu poate fi facuta o legatura intre acesta si o posibila tentaiva de "mita" a DSP Botosani.

In plus, potrivit lui Imbri, mare parte din suma alocata in acest sens va fi recuperata din banii pusi la dispozitie din UE ca urmare a deciziei de a sprijini tarile europene in lupta cu pandemia de coronavirus.