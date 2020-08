Actrița Alyssa Milano dezvăluie cât păr îi cade după lupta cu infecția COVID-19

Milano a început să aibă primele simptome ale infecției cu noul coronavirus încă din martie, când a spus că a început să aibă febră și dureri de cap, apoi probleme respiratorii, apoi și-a pierdut și mirosul. După două săptămâni de boală, în care a slăbit în jur de 4 kilograme, la începutul lunii aprilie, a postat fotografie în care purta un aparat respirator.

Actrița a arătat în videoclipul postat pe Twitter, săptămâna trecută, cât păr pierde acum. Chiar dacă a câștigat prima etapă din lupta cu infecția, Milano încă se confruntă cu multe simptome. Actrița postează numeroase mesaje pe contul său de Twitter în care spune că infecția cu COVID-19 nu este o farsă și îndeamnă pe toată lumea să poarte mască, să păstreze distanța și să se spele pe mâini, pentru că nu dorește ca altcineva să treacă prin ce a trecut ea.

„M-am gândit să vă arăt ce face COVID-19 cu părul vostru. Vă rog să luaţi acest lucru în serios”, spune Alyssa Milano.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV