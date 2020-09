Actorul Marius Manole vrea să plece din țară: ”Trăim de pe o zi pe alta, actorii independenți sunt vai de capul lor, nu au nicio șansă”

”Perioada mea la Teatrul Național, până acum vreo 5 ani, cand lucrurile au inceput sa se strice.. atunci eu intram cu drag in teatru, abia asteptam. Uite, noi cand ne luam concediu, teatrul ramanea părăsit, iar eu simtem sa intru in teatru din când în când… e primul an in care nu am simtit să trec nici prin fata teatrului.



Actoria se face doar dacă simți că nu poți trăi fără ea”, spune artistul.

”Traim de pe o zi pe alta, actorii independenți sunt vai de capul lor, nu au nicio sansa sunt muritori de foame. Nu au niciun statut in tara, deloc”, a mai spus acesta, la Realitatea PLUS.



Întrebat ce e mai greu in aceasta meserie, actorul a răspuns: ”Pentru mine in meseria asta este mai greu ca s a uitat scopul meresieri naostre. Facem lucruri, dar nu mai e cautarea aia adevarata. Și lipsa de performanta...”



Marius Manole ne-a mărturisit că se gândește să plece din România, deși își iubește foarte mult țara.

”Nu m am gandit, adica nu pot sa spun ca plec in Paris, imi plac multe țări, si in Paris viata e grea, a pleca pentru o perioada poate sa ma rup, dar m-as întoarce, o perioada as vrea sa uit un pic, probabil”.



Actorul spune că de fiecare dată merge la vot.

”Eu acum chiar daca as pleaca din tara tot m-as duce la vot, in primul rand ca asta e dreptul meu.

Eu cred ca cahestia asta ,,nu ma mai intereseza, ce nu te mai intereseza viata ta, nu te mai intereseza tara in care tariesti?”, a întrebat Marius Manole.