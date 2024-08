La ieșirea de la discuțiile cu personalul, ministrul Sănătății a comunicat jurnaliștilor rezultatul discuției:

„Nu e vorba de niciun santaj din partea corpului medical, e vorba de o presiune foarte mare care se exercita asupra lor inclusiv in mass media, sunt oameni care fac garzi, care salveaza in fiecare an fiecare dintre ei sute de vieti, si nu pot sa lucreze intr-o situatie de presiune si mai ales de denigrare atat profesionala cat si umana.

I-am inteles, am discutat cu ei, si o sa va spuna imediat doamna doctor Pompilian, discutiile au durat aproape două ore, i-am convins să isi continue activitatea in perioada urmatoare, insa trebuie sa le recunoastem statul profesional, eforturile pe care le fac, sa ii respectam pentru ca lucrul acesta face posibil un act medical de buna calitate. Ei sunt oameni obisnuiti, modesti, emotionali, trebuie sa poata sa lucreze. Eu i-am asigurat ca din punctul nostru de vedere vor avea tot sprijinul. Din punctul de vedere al resurselor necesare, al sprijinului pentru desfasurarea activitatii medicale.

Nu am discutat in niciun fel despre procesul penal in curs, am discutat despre nevoile pe care le au ei ca sa poata sa-si desfasoare activitatea ca si pana acum, nu cum se stipuleaza in sensul ca nu trateaza pacientii, tratateaza pacientii, doamna doctor tocmai a iesit din garda, si am lucrat impreuna incat sa gasim o solutie. Trebuie sa intelegem ca respectul pentru profesionisti, pentru oameni, este o componenta a unui sistem de sanatate sanatos. Asta e situatia, si o sa o rog pe doamna doctor să vă spună la ce concluzie am ajuns”, a spus Alexandru Rafila.

La rândul său, șefa secției ATI a spitalului Sfântul Pantelimon a comunicat reporterilor rezultatele discuției:

”Am discutat si am ajuns la concluzia ca este o situatie de criza, nu putem sa renuntam asa, dintr-o data, si suntem dispusi sa ne continuam cu efort activitatea, cu rugamintea sa ne lasati sa ne facem treaba. Nu amestecam procesul penal, cine e vinovat sa plateasca, daca se va demonstra. Dar suntem oameni care ne desfasuram activitatea in mod corect.

Solutia este ca deocamdata vom face garzi, vedem cat de severa va fi presiunea, ca nu se poate lucra in astfel de conditii. Nu santajam pe nimeni. Dar suntem denigrati ca unitate medicala, ca si colectiv. Nici noi nu avem nicio problema cu ce spun procurorii. Ne desfasuram activitatea mai departe, deocamdata”.

