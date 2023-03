Nutriționiștii avertizează că aceasta poate duce la apariția unor afectiuni grave ce pot însemna chiar cancer.

Carnea procesată, adică salamul, cârnații, crenvurștii, parizerul etc. trebuie eliminată complet din dietă, cu toate că este o gustare la îndemână. Ideal, spun medicii, este să o înlocuim cu carne de pasăre bio, fiartă sau preparată la cuptor.

Cei care obisnuiesc sa manance multa carne rosie trebuie sa isi reanalizeze optiunile. Carnea procesata si cea neprocesata pot scurta viata consumatorilor, avertizeaza oamenii de stiinta.

Conform unei cercetari ale carei rezultate au aparut in revista "American Journal of Clinical Nutrition", riscul de mortalitate este crescut de un asemenea obicei alimentar, scrie ziare.com, care citeaza Fox News. Cercetatorii suedezi au studiat 76.645 de barbati si femei, pentru a-si da seama ce legatura exista intre consumul de carne rosie si scaderea sperantei de viata.

In categoria carnii procesate pot fi incluse, printre altele, carnatii si mezelurile. Expertii avertizeaza asupra pericolului legat atat de carnea de porc, cat si de cea de vita. Trebuie mentionat faptul ca ei au studiat efectele acestui aliment asupra consumatorilor timp de aproximativ 15 ani.

In intervalul respectiv, 20% dintre subiecti au murit. In comparatie cu cei care nu au mancat carne, persoanele care au consumat circa 300 de grame zilnic au trait cu circa doi ani mai putin. De exemplu, 100 de grame de carne procesata mancata in fiecare zi a insemnat o reducere a vietii cu aproximativ noua luni.

"E de presupus ca atat carnea procesata, cat si cea neprocesata ar putea avea mecanisme biologice diferite, rezultand in diferite efecte asupra mortalitatii", sustin autorii studiului. Carnea rosie e o sursa de zinc si proteine, dar procesarea ei are ca rezultat aparitia unor componente care pot contracara efectele benefice. Totusi, specialistii spun ca e nevoie de mai multe studii care sa arate cum afecteaza carnea rosie neprocesata sanatatea oamenilor, caci mecanismul actiunii ei asupra organismului nu este clar.