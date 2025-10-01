Accidentul s-a petrecut pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, iar la scurt timp, la fața locului, au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Potrivit ISU Cluj, echipajele au găsit un copil în vârstă de 12 ani, cu multiple traumatisme, care era în stare de inconştienţă.

”Echipajul SMURD i-a acordat acestuia asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, fiind intubat de către medicii SMURD şi transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii. Mama copilului a fost consultată la faţa locului de către cel de-al doilea echipaj SMURD, prezentând agitaţie psihomotorie. Ulterior a fost transportată la spital ca însoţitor al minorului”, au transmis reprezentanții instituției.

Poliţiştii au stabilit că băiatul în vârstă de 12 ani a fost accidentat pe trotuar.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 34 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piaţa Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroşând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, a arătat IPJ Cluj.

Șoferul vinovat de producerea acestui incident a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În acest caz, poliţiştii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.