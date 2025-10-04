Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, în această dimineață, la un accident rutier produs pe strada Laminoriștilor din municipiul Câmpia Turzii.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Salvatorii au găsit un microbuz și un autoturism avariate, însă, din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a rămas încarcerată.

Zece persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, iar opt dintre acestea – cinci bărbați și trei femei – au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit primelor informații, victimele prezentau afecțiuni ușoare.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.