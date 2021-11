Liviu Chiorpec a murit și vestea i-a întristat pe mulți bucătari din România. Simpaticul chef care a fost concurent și ulterior jurat în emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1 s-a stins din viață în ziua de 4 noiembrie 2021. Vestea că Liviu Chiorpec a murit a stârnit imediat numeroase reacții în mediul online.

„E o dimineata in care îmi moare un prieten dupa o lunga și demna lupta cu cancerul. Liviu Chiorpec, astazi este doar despre tine si sauvignonul va fi de acum incolo despre tine. Mi- e trist, mi- e frig, ma gândesc ca cei buni și cu lumini in suflete pleacă prea brutal, prea rapid din viata ta. Ne- am cunoscut călcandu-ne pe picioare la cursurile de tango si am continuat povestind despre mări, țări si cărți, iubiri pierdute și piruete ale vieții. Ne- am dus alaturi anii imblanzindu- i cu șampanie și sauvignon blanc cautand in noi sunete și forme.

Sa-i inveti, draga Liviu, pe cei de sus, sa bea șampanie la micul dejun”, a scris Raluca Neagu, a apropiată a lui Liviu Chiorpec, pe pagina sa de Facebook.