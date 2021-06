Cristian Ghinea a susținut că textul moțiunii conține „cinci mari minciuni”. ”Domnule Ciolacu, să nu publicați pe Facebook textul moțiunii, că vă suspendă contul pentru fake news”, a spus Ghinea.

„Am citit textul moțiunii, este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din Comisiile de afaceri europene că ar fi bine să discutăm pe bune, serios, așezat, despre fondurile europene. Văd și azi, aici, că n-am cu cine. Domnule Ciolacu, să nu publicați pe Facebook textul moțiunii, că vă suspendă contul pentru fake news”, a declaat Cristian Ghinea.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grideanu, a criticat modul în care ministrul Proiectelor și Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a gestionat PNRR. „Această moțiune nu e doar despre Cristian Ghinea și dezastrul produs de PNRR. Domnul Ghinea este de fapt prototipul unui mod de a face politică, prototipul USR-istului care știe doar să dărâme, nu să construiască. De când ați apărut doar asta ați făcut: ați criticat și ați distrus. Domnule Ghinea, ieșiți din bula din care trăiți în viața reală”, a spus Sorin Grindeanu.

Deputatul PNL Călin-Ioan Bota a afirmat, la rândul său, că guvernele PSD nu au absorbit fonduri europene şi au făcut doar proiecte pe hârtie. El a adăugat că PSD este „groparul cu bani europeni în România”.

„Am auzit zilele acestea grupul bocitoarele din PSD, împreună cu domnul Ciolacu, care vorbeşte de pulverizarea PNRR, în condiţiile în care sunt continuate discuţiile tehnice între Bucureşti şi CE. Guvernele PSD nu au făcut proiecte importante cu bani europeni. PSD e partidul cel mai puţin îndreptăţit să dea lecţii despre fonduri europene, deoarece nu ştie să aducă bani europeni. PSD e groparul cu bani europeni în România. E suficient să ne amintim de spitalele regionale, de autostrăzile colorate doar pe hârtie. Doamna Corina Creţu o ştiţi cu siguranţă pentru aţi propus-o comisar european. O citez – „Se minte cu neruşinare şi se spune că la CE blocăm aceste proiecte pe care nu le avem. Am aprobat tot ce s-a putut aproba. Avem nevoie de proiecte noi. Avem bani necheltuiţi şi nu avem proiecte”. La începutul lui noiembrie 2019 dezangajarea era iminenţă, riscul de dezangajare fiind de 550 milioane euro. Am reuşit să evităm acest risc. Tot în acel moment rata de absorbţie era de 32,34%, adică 9, 99 miliarde euro. După doar un am şi jumătate am ajuns la o rată de absorbţie de 55%, adică 16,85 miliarde euro, la care se adaugă peste 10 miliarde euro plăţi către fermieri”, a afirmat Călin Bota, de la tribuna plenului.

Moţiunea, intitulată „Cristian Ghinea - de la zero la abis", este semnată de 82 de deputaţi PSD.

În moţiune, PSD susţine că se impune demiterea urgentă a ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru că acesta a dat dovadă de "diletantism managerial", iar Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este "un dezastru" şi "distruge România pentru următorii cinci ani".