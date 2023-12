Anchetatorii au stabilit că atacatorul, pe numele său David Kozak, este un student ceh, de 24 de ani, de la Facultatea de Arte a Universităţii Caroline, potrivit poliției. Corpul său fără viaţă a fost găsit chiar la Facultatea de Arte.

Făptașul s-a inspirat din împușcături similare din străinătate, a spus şeful poliției, transmite The Guardian.

Ucigașul a lăsat un mesaj tulburător înainte de măcelul în care zece oameni au murit și 30 au fost răniți, și l-a postat pe rețelele de socializare.

Acesta s-a prezentat și apoi a scris ce vrea să facă, dar nu a menționat locul unde intenționa să își pună în practică planul diabolic.

„Am stat, am așteptat, am visat, am vrut”, dar o fată, Alina Afanaskina, l-a „ajutat” să decidă. „A fost ca și când a venit să mă ajute din Rai chiar la timp”, a scris David înainte de a porni atacul armat.

La 19 decembrie spunea că aude țiuituri în ureche și că vrea să-și spintece urechile.

Cine este Alina Afanaskina, fata care l-a „inspirat”

Pe 7 decembrie 2023 a avut loc un atac armat la școala Bryansk din Bryansk, Rusia. 2 elevi au fost uciși și alți 5 răniți înainte ca trăgatorul, identificat ca fiind Alina Afanaskina, în vârstă de 14 ani, să se sinucidă.

„Conform informațiilor preliminare, unul dintre elevi a adus o armă de foc în clădirea gimnaziului și a tras mai multe focuri de armă”, a raportat departamentul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru regiunea Bryansk. Atacul a avut loc în sala de biologie de la etajul patru. Fata a ascuns o armă - o pușcă „Bekas-3” aparținând tatălui ei într-un tub și a adus-o la gimnaziu. Mai târziu s-a știut că avea și un cuțit de vânătoare cu ea.

În urma împușcăturii au murit două persoane, inclusiv autorul faptei, iar cinci au fost rănite. Starea unuia dintre răniți a fost evaluată ca fiind gravă, iar încă patru au fost rănite. Studenții rămași au fost evacuați de urgență și au fost trimiși acasă după incident.

Alina, în vârstă de 14 ani, care a deschis focul, avea o soră geamănă, care se afla și ea în clasă la momentul incidentului. Au venit împreună la școală, dar potrivit anchetatorilor, sora geamănă a împușatorului pare să nu fi știut despre planurile ei.

Măcelul din Praga, în urma căruia au murit 10 persoane

Kozak a deschis focul, la 21 decembrie, în jurul orei 14.00 (15.00 GMT) de la etajul al patrulea al clădirii Facultății de Filosofie de la Universitatea Charles. Unsprezece persoane, inclusiv atacatorul, au murit în incidentul armat şi cel puţin alte 30 de persoane au fost rănite, au anunţat într-o primă fază serviciile de urgenţă.

Postul local de televiziune Nova relatează că atacatorul înarmat trăgea de pe acoperișul unei clădiri din centrul oraşului.

Mulți studenți și profesori care se aflau la cursuri s-au încuiat în clase sau s-au ascuns unde au putut pentru a se salva.

Un turist britanic aflat în vacanță cu prietenii la Praga se afla pe o stradă din apropierea centrului şi relatează ce a văzut pentru BBC. „Am auzit împușcături și am fugit să ne adăpostim în metrou după ce Poliția a strigat la toată lumea să fugă. A fost foarte înspăimântător. Deodată oamenii au început să fugă. Nu știam ce se întâmplă. Am văzut Poliția trecând pe lângă noi. Au strigat „fugi”".

Preşedintele ceh Petr Pavel s-a declarat "şocat" de atacul armat de joi de la Universitatea Carolină din Praga, soldat, potrivit celui mai nou bilanţ, cu peste 15 morţi şi zeci de răniţi, relatează AFP.



"Sunt şocat de aceste evenimente... Aş dori să-mi exprim profundul regret şi sincere condoleanţe familiilor şi apropiaţilor victimelor", a scris pe reţeaua X preşedintele ceh, aflat la finalul unei vizite la Paris.



Premierul Petr Fiala şi-a anulat o vizită pe care urma să o facă în estul ţării ca urmare a tragediei de la universitate.



Ministrul de interne Vit Rakusan a declarat presei că tirurile nu au avut legătură, aparent, cu "terorismul internaţional" şi că nu există un alt trăgător, publicul nemaifiind în pericol.

Universitatea se află în piaţa Jan Palach, la câteva sute de metri de Podul Carol, un simbol al oraşului de pe malul Vltavei.



Potrivit poliţiei, tatăl atacatorului - care era student la facultatea respectivă - a fost găsit la rândul său mort, joi, a consemnat Reuters.



"Credeam că astfel de lucruri nu se pot întâmpla la noi. Acum se pare că, din păcate, lumea noastre este în schimbare şi problema lupului singuratic apare şi aici", a declarat pe postul public de televiziune primarul Pragăi, Bohuslav Svoboda, citat de Agerpres.



Incidentele armate sunt relativ rare în Republica Cehă, dar în decembrie 2019 un bărbat a împuşcat mortal şase oameni la un spital din oraşul Ostrava (est), înainte de a se sinucide, iar în 2015 un alt bărbat a împuşcat mortal opt oameni şi s-a sinucis, la un local din Uhersky Brod (sud-est).

