Fii atent care sunt obiceiurile lui, apoi aplica-le si tu.

1. Traiesc momentul

Cu siguranta sunt 100.000 de lucruri la care sa te gandesti. Ce ai de facut azi, maine, peste doua luni, peste 20 de ani. Insa oamenii fericiti traiesc in prezent. Indiferent ca muncesc sau sunt la o intalnire cu prietenii, in acel moment sunt acolo, cu gandul numai la ceea ce fac si nu la ce vor face peste trei ceasuri sau la ce greseli au facut in trecut, scrie Sfatul Parintilor. Daca iti petreci prezentul ingrijorandu-te despre ce a fost sau ce va fi nu te vei putea bucura de el.

2. Spun NU

Cand oamenii spun NU se simt apoi ingrozitor. Insa oamenii care reusesc sa spuna nu altora spun DA propriei lor vieti. Oamenii care isi seteaza limite reusesc sa-si faca ordine in viata si sa-si prioritizeze activitatile. Daca ceva nu este pe lista lor de prioritati, poate refuza elegant.

3. Zambesc oamenilor rai

Este foarte usor sa “scapi” o vorba rea fata de o persoana pe care o cunosti sau nu. Oamenii fericiti stiu, insa, ca nu ai nicio satisfactie daca ii raspunzi cu aceeasi moneda. Zambeste-le celor care iti vorbesc urat si nu te lasa purtat in rautatea lor.

4. Pastreaza ordinea

Nu trebuie sa faci curatenie generala, insa inainte de culcare, ai grija sa pui in ordine lucrurile de prin casa: asaza ziarele, hartiile etc., pune hainele murdare la locul lor, astfel incat casa sa arate curata, si nu dezordonata.

5. Isi pacalesc mintea

Nici macar oamenii fericiti nu sunt 100% fericiti tot timpul. Mai au si ei starile lor de dezechilibru. Insa, in acele momente, reusesc sa-si schimbe starea de spirit si sa se readuca cu picioarele pe pamant. Da-ti voie sa te simti rau, mizerabil sau vinovat, insa apoi priveste lucrurile dintr-o alta perspective si vei reusi sa vezi si partea plina a paharului.

6. Au atitudinea “Eu pot!”

Oamenii fericiti fac, nu se plang. In loc sa vorbesti despre o situatie, mai bine ia masurile necesare pentru a schimba situatia. Sunt oameni care spun tot timpul ar trebui sa mai slabesc, insa niciodata nu tin regim sau nu fac miscare, dar se plang ca nu reusesc sa dea jos niciun gram.

7. N-au asteptari de la oameni

Oamenii fericiti stiu ca n-ar trebui sa ceara prea mult de la altii. Fericirea lor nu depinde de ce fac sau ce nu fac alti oameni. Pana si oamenii pe care ii iubim ne dezamagesc cateodata, asa ca ar trebui sa intelegem cu totii ca fericirea nu sta in ceilalti, ci in noi insine.