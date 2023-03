Astrele scot la iveală trei dintre cele douăsprezece zodii care nu dau dovadă că ar merita afecțiunea cuiva, scrie divahair.ro. Comportamentul lor sau simpla lor prezență reprezintă motivele pentru care ceilalți nu se pot atașa de ele.

Scorpion

Nativa zodiei Scorpion se remarcă, de departe, ca fiind una dintre cele mai inteligente, dar asta nu înseamnă că este perfectă. Cei din preajma ei nu prea reușesc să lege relații cu ea, nici măcar simple prietenii. Umorul pe care îl are îl înțelege doar ea, astfel că tot ceea ce spune poate părea o jignire. Faptul că nu are deloc răbdare cu oamenii care nu sunt ca ea o face să fie imposibil de iubit, dar nici nu face ceva pentru a se schimba. Are tendința de a se enerva din cauza unor lucruri mărunte care nu ar trebui să conteze chiar atât de mult. Pentru că deține o doză considerabilă de impulsivitate, femeia Scorpion nu reușește să își controleze reacțiile și nimeni nu știe la ce ar trebui să se aștepte din partea ei. Își schimbă starea de la un minut la altul, așa că cei din jur preferă să o evite și să nu intre în discuție cu ea, tocmai pentru că nu consideră că ar merita vreun strop de atenție.

Berbec

Femeia Berbec deține toate calitățile pe care și le-ar putea dori cineva: este inteligentă, puternică și sigură pe ea. Cu toate acestea, va trebui să depună eforturi considerabile dacă va dori să aibă parte de iubirea cuiva. Până acum nu a reușit să țină pe nimeni lângă ea, tocmai din cauza dorinței de a domina și de a se impune în orice situație. Cuvântul ei trebuie să fie lege, iar acesta este un lucru pe care nimeni nu este dispus să îl suporte. Așteptările ei prea mari atrag după sine singurătatea cu care se confruntă. Nu o va deranja să spună verde în față cuiva care nu reușește să se ridice la pretențiile ei. Chiar dacă își dovedește capacitățile excepționale de a fi lider, femeia Berbec nu demonstrează că ar merita iubirea cuiva, tocmai pentru că nu știe să se facă plăcută. În ciuda acestui lucru, ea pare să fie mulțumită cu statutul pe care îl are și merge pe principiul „Cine mă place, mă place și așa”.

Gemeni

Pe nativa zodiei Gemeni se poate baza cineva doar atunci când vine vorba despre distracție. Ea este omul potrivit pentru a avea parte de petreceri de neuitat. În schimb, va avea grijă să scoată peri albi oricui va dori să se apropie de ea. Pentru că se crede atotștiutoare și atotcunoscătoare nu se va putea abține de la a râde de ceilalți și a-i face să se simtă prost. Poate de aceea femeia Gemeni face parte dintre zodiile care nu merită iubirea celor din jur. Înlocuiește fără probleme pe oricine și nu îi pasă dacă deciziile ei rănesc și alte persoane. Fiind o persoană inteligentă, se gândește foarte bine la fiecare strategie în parte și la ceea ce are de făcut pentru a-i fi bine. Oricine se află prin preajma ei trebuie fie să aibă răbdare și toleranță pentru a o înțelege, fie să stea cât mai departe de ea.

Aceste zodii demonstrează cu fiecare ocazie că unii oameni nu pot să atragă simpatia din partea celor din jur. Ele consideră că iubirea este un lucru pasager, tocmai de aceea nu pun preț pe ea și nici nu o vor simți prea curând.