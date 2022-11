Este important sa observi ce alimente iti fac bine si care sunt cele pe care trebuie sa le eviti. In general, preparatele care contin grasimi, cele prajite sau care au o cantitate mare de zahar ar trebui sa constituie doar o mica parte din alimentatia ta zilnica pentru ca pot provoca tulburari digestive, scrie andreearaicu.ro.

Iata 10 alimente care te pot face sa te simti rau dupa ce le consumi:

1. Alimentele prajite

Alimentele care au fost prajite au un continut ridicat de grasimi si pot provoca diaree. Sosurile bogate, carnea grasa si deserturile cu crema pot, de asemenea, sa cauzeze probleme digestive. Alege preparate la cuptor si sosuri usoare pe baza de legume, in locul celor bogate in unt sau smantana.

2. Fructele citrice

Pentru ca sunt acide si bogate in fibre, citricele pot provoca probleme digestive in cazul unor persoane. Consuma cu moderatie portocale, grepfrut sau alte fructe citrice daca te doare stomacul.

3. Indulcitorii artificiali

Daca mesteci prea multa guma fara zahar, pe baza de sorbitol, te poti confrunta cu crampe abdominale si diaree. Si alte alimente care contin acest indulcitor artificial pot sa provoace probleme similare.

4. Prea multe fibre

Alimentele bogate in fibre, care sunt carbohidrati sanatosi continuti de cereale integrale si legume, sunt bune pentru digestie. Dar daca incepi sa mananci multe fibre dintr-odata, sistemul tau digestiv poate avea probleme de adaptare. Rezultatul este balonarea si disconfortul abdominal. Creste treptat aportul de fibre din alimentatia ta.

5. Fasolea

Fasolea este bogata in proteine sanatoase si fibre, dar in acelasi timp contine zaharuri greu de digerat, care provoaca gaze si crampe abdominale. Organismul nu are enzimele necesare pentru a le digera. Bacteriile din intestine sunt cele care le descompun, eliberand gaze in acest proces. Incearca sa lasi fasolea uscata la inmuiat timp de patru ore si scurge apa inainte de a o gati.

6. Varza si alte legume crucifere

Legumele crucifere, precum varza, broccoli sau conopida, contin aceleasi zaharuri care provoaca gaze, la fel ca fasolea. Fibrele pe care le contin le fac, de asemenea, dificil de digerat. Este de preferat sa mananci varza gatita, in loc sa o consumi cruda.

7. Fructoza

Alimentele indulcite cu fructoza, precum sucuri, bomboane sau dulciuri, sunt dificil de digerat. Pot provoca tulburari digestive, printre care diaree, balonare si crampe.

8. Mancarurile picante

Unele persoane pot face indigestie sau se pot confrunta cu reflux gastroesofagian atunci cand consuma alimente picante. Studiile au aratat ca substanta care da gustul picant ardeiului iute, numita capsaicina, poate fi responsabila pentru acest efect.

9. Lactatele

Daca te confrunti cu diaree, balonare si gaze dupa ce mananci produsele lactate, este posibil sa ai intoleranta la lactoza. Acest lucru inseamna ca organismul tau nu detine enzimele necesare pentru a digera lactoza din lapte si alte produse lactate.

10. Menta

Desi apelam la ceaiul de menta atunci cand ne confruntam cu probleme digestive, mentolul poate sa relaxeze musculatura din partea superioara a stomacului. Acest lucru permite alimentelor consumate sa se reintoarca in esofag si sa provoace astfel arsuri stomacale. Printre alte produse alimentare care cauzeaza refluxul gastric sunt ciocolata si cafeaua. Specialistii spun ca poti reduce presiunea care apasa pe stomac si provoaca reflux gastroesofagian daca slabesti (in cazul in care te confrunti cu kilogramele in plus), mananci portii mai mici si nu stai intinsa dupa ce ai mancat. De asemenea, evita alimentele care ai observat ca iti provoaca aceasta senzatie neplacuta.