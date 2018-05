Simona Halep la Roland Garros. Numărul 1 WTA a explicat de ce a pierdut categoric primul set

Simona Halep

Simona Halep s-a calificat, miercuri, în runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după o victorie în trei seturi în faţa americancei Alison Riske, 2-6, 6-1, 6-1.

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 79.000 de euro şi 70 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi tot o americancă, Townsend (22 ani, 72 WTA), care a învins-o marţi pe franţuzoaica Myrtille Georges cu 6-4, 6-2.

Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, miercuri, că a avut un debut mai greoi de meci cu americanca Alison Riske deoarece îi e mereu greu să înceapă turneul de la Roland Garros, conform Agerpres.

"Am avut un start mai greoi, deoarece e mereu greu să încep acest turneu (Roalnd Garros). E o plăcere să vin aici şi să joc, aşa că mereu sunt nervoasă la început. E bine că am revenit în forţă. Nu m-am gândit la rezultat sau la meci. Am vrut doar să îmi relaxez braţele, deoarece mă mişcam destul de bine la început, dar braţele erau prea încordate şi nu puteam lovi mingea cum doream. Apoi a fost mai uşor, m-am simţit foarte bine la finalul meciului şi acesta este cel mai important lucru pentru moment", a afirmat Simona Halep.