Satul din România unde viperele intră în case. "S-au înmulţit foarte mult aici"

Vipera în bucătărie

Situație neobișnuită pentru o familie care a mers să se relaxeze într-o zonă pitorească din sud-vestul țării.

O timișoreancă care are o casă de vacanță la Ciclova Română s-a trezit cu vipera chiar pe capacul oalelor de pe aragaz, informează Realitatea de Resita.

"În general noi ţinem uşa închisă, că ştim că sunt vipere. Dar am înfundat scurgerea la bucătărie şi a ieşit apă. Ca să se usuce mai repede am lăsat uşa puţin deschisă şi probabil că atunci a intrat în casă. Până acum nu au mai intrat, dar în curte găsim în fiecare an. S-au înmulţit foarte mult aici, toată lumea spune că intră şi în case", a declarat Sanda Junea pentru Adevărul.