REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Anunţ legat de extragerea de duminică, 8 iulie 2018

Rezultate LOTO

Tragerile loto de duminica, 8 iulie, vor avea loc incepand cu ora 18:10 si vor fi transmise, in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare"

Duminica, 8 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 16.419 castiguri in valoare totala de 844.649,82 lei.

NUMERELE EXTRASE duminică, 8 iulie 2018

REZULTATE LOTO 8 iulie 2018: Loto 6/49:

REZULTATE LOTO 8 iulie 2018: LOTO 5 din 40:

REZULTATE LOTO 8 iulie 2018: Joker:

REZULTATE LOTO 8 iulie 2018: Noroc:

REZULTATE LOTO 8 iulie 2018: Super Noroc:

REZULTATE LOTO 8 iulie 2018: Noroc Plus:

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 20,30 milioane lei (peste 4,35 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Duminica, 8 iulie, Loteria Romana organizeaza Tragerea Speciala Loto 6/49 a Verii. Pentru aceasta tragere, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 100.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,72 milioane euro).

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 293.000 de lei (peste 63.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 185.300 de lei (aprox. 40.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 147.500 de lei (peste 31.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 210.800 de lei (peste 45.200 de euro) iar la Super Noroc reportul cumulat este in valoare de aprox. 59.000 de lei (peste 12.600 de euro).

Loto 6/49: 28, 5, 44, 10, 26, 38

Noroc: 2 7 8 5 9 6 0

Loto 5/40: 37, 23, 3, 34, 40, 36

Super Noroc: 3 5 3 3 3 5

Joker: 12, 4, 25, 30, 6 /15

Noroc Plus: 5 2 1 3 7 7

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,26 milioane lei (peste 4,34 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,8 milioane lei (peste 1,67 milioane euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 262.000 lei (peste 56.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 131.000 de lei (peste 28.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de aprox. 136.000 de lei (peste 29.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 166.400 de lei (peste 35.700 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 54.800 de lei (peste 11.700 de euro).

Iată numerele câştigătoare la LOTO:

Joker: 7, 31, 40, 45, 22 +17

Noroc PLus: 295512

Loto 5/40: 20, 17, 16, 15, 8, 3

Super Noroc: 922708

Noroc: 0127389

Loto 6/49: 19, 43, 20, 18, 5, 11

La categoria I a jocului Joker se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,22 milioane lei (peste 4,34 milioane de euro).

În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,3 milioane lei (peste 1,58 milioane euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 242.400 lei (peste 52.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 55.700 lei (aprox. 12.000 de euro) iar la Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de aprox. 120.000 de lei (peste 25.700 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat în valoare de aprox. 140.000 de lei (peste 30.000 de euro) iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 56.800 de lei (peste 12.100 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 28 iunie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 78.030 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 36-096 din Tulcea şi a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49.

Joker: 11, 35, 7, 25, 20 + 4

Noroc Plus: 0 0 9 4 9 6

Loto 5/40: 36, 11, 2, 4, 7, 38

Super Noroc: 5 8 4 7 7 3

Noroc: 2 8 3 7 9 0 3

Loto 6/49: 49, 23, 25, 24, 41, 4

La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,20 milioane lei (peste 4,32 milioane de euro).



În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.



La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,1 milioane lei (peste 1,53 milioane euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 211.000 lei (peste 45.100 de euro).



La Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de peste 108.200 lei (peste 23.180 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 97.900 de lei (aprox. 21.000 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 52.700 de lei (peste 11.200 de euro).



La tragerea Joker de duminică, 24 iunie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 512.467,89 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 22-014 din Iaşi şi a fost completat cu o schemă redusă cod 12 (118 variante). Pe lângă premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a IV-a şi 18 câştiguri de categoria a VI-a, suma totală câştigată fiind în valoare de 513.947,40 lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 79.350,40 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agenţia 04-89 din Bacău şi a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc. Cel de-al doilea bilet a fost jucat la agenţia 13-72 din Constanţa şi a fost completat cu o variantă simplă.