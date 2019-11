Rezultate alegeri diaspora - Cifrele complete

Rezultate alegeri diaspora - record de voturi in strainatate. S-au inregistrat aproape 700.000 de voturi.

Rezultate alegeri diaspora

Date provizorii din diaspora, dupa procesarea rezultatelor din 705 sectii de vot dintr-un total de 835 (84 la suta):

1. Klaus Iohannis - 53,82 la suta

2. Dan Barna - 26,42 la suta

3. Theodor Paleologu - 6,33 la suta

4. Mircea Diaconu - 3,66 la suta

5. Viorica Dancila - 2,87 la suta

Ultimele date de pe site-ul AEP arata cu au fost prelucrate datele primite de la 18.744 de sectii dintr-un total de 18.748 (99, 97 la suta):

1. Klaus Iohannis - 36,65 la suta

2. Viorica Dancila - 23,79 la suta

3. Dan Barna - 13,99 la suta

4. Mircea Diaconu - 9,25 la suta

5. Theodor Paleologu - 5,66 la suta

Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale - turul 1

Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 - La ora 21 realitatea.net va publica rezultatele complete, in cel mai scurt timp.

Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 - Prima oara veti putea vedea rezultatele alegerilor pe realitatea.net chiar la ora 21.

Duminica, 10 noiembrie 2019, aproximativ 19 milioane de romani sunt asteptati la urnele de vot pentru a-si alege viitorul presedinte. Pot face asta doar o data la cinci ani. In sarcina celui care va iesi invingator la prezidentiale 2019 cad responsabilitati majore, cum ar fi: buna functionare a institutiilor, angajarea tarii pe plan extern si garantarea integritatii teritoriale a Romaniei. In cursa pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni s-au inscris 14 candidati. Pe tot parcursul zilei de duminica, site-ul nostru, www.realitatea.net, va va oferi informatii complete, in timp real, despre procesul de votare. Ulterior, la ora 21:00, pe Realitatea PLUS si pe www.realitatea.net veti afla REZULTATE EXIT POLL Rezultate alegeri diaspora 2019 IRES. Sondajul IRES este una dintre cele doua cercetari comandate la nivel national care vor fi publicate dupa inchiderea urnelor, de toate posturile TV. Cel de-al doilea sondaj, facut de AVANGARDE, va fi prezentat de sociologul Marius Pieleanu, un apropiat al PSD. Sectiile de votare se deschid duminica, la ora 7:00, si se inchid la ora 21:00.

Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot

Telespectatorii Realitatea PLUS vor avea parte de un adevarat spectacol electoral in ziua votului, a spus Cozmin Gusa la Realitatea PLUS. Acesta a mentionat colaborarea cu IRES, care va veni cu date extrem de interesante, in timp real, despre prezenta la vot si profilul alegatorilor, dar si cu primele exit poll-uri si rezultatele finale. Toate acestea vor putea fi urmarite numai la Realitatea PLUS.

„Vor fi foarte multe lucruri deosebite care se vor afla in cursul zilei.

Aceste masuratori dau posibilitatea celor de la IRES, niste profesionisti redutabilli, sa furnizeze informatii nu doar legate de prezenta, ci legate de calitatea profesionala, culturala, sociala a celor care voteaza. Asta in cursul zilei de duminica.

Am stat de vorba astazi la Cluj cu echipa profesorului Vasile Dancu, cu echipa de la IRES, niste profesionisti exceptionali, si, atentie, vorbim despre cateva zeci de profesionisti doar in sediul lor central din Cluj-Napoca, care, sigur, aceasta echipa se completeaza pana la 500 de colaboratori permanenti pe care ii au si pe care ii acceseaza in aceste momente de alegeri, dar, sigur, de mult timp, in mod traditional se realizeaza acest lucru, ceea ce nu este putin!

De ce este important un exit poll in asemenea conditii de lupta electorala extrem de acerba?

Exit poll-ul este foarte important, pentru ca, prin metode stiintifice, el prevede rezultatul final, cu o precizie de cateva procente din procentajul fiecarui candidat, ceea ce pune in dificultate pe cei care s-ar gandi sa fraudeze.

Asta este foarte important!

Exit poll-ul corect desfasurat este, practic, metoda prin care cei care au de gand sa fure, sa fraudeze alegerile sunt descurajati. Si asta-i cu atat mai mult cu cat exista un exit poll concurent care se realizeaza de catre cei de la Antena 3, trustul INTACT, este exit poll-ul CURS-Avangarde, care va fi prezentat acolo.

Care va fi, sigur, intr-o competitie cu exit poll-ul realizat de IRES si Realitatea PLUS, cu o singura deosebire: exit poll-ul realizat de IRES si Realitatea PLUS va fi furnizat si altor institutii media, altor televiziuni, altor radiouri, nationale, adoica va avea o acoperire mult mai mare decat exit poll-ul CURS-AVANGARDE, si eu am fost de acord cu acest lucru, ba chiar l-am sustinut, pentru ca asa este corect sa fie. E nevoie ca si alte institutii din media sa beneficieze de efortul comun al IRES si Realitatea PLUS.

Va fi foarte important pentru lupta electorala de tur 2 acest exit poll, pentru ca din acest exit poll Vasile Dancu si echipa lui vor putea sa-si dea seama cum se compatibilizeaza electoratele in spatele celor care se califica in turul 2, in spatele celor doi candidati, care pot sa fie fie Klaus Iohannis si Viorica Dancila, fie Klaus Iohannis si Dan Barna.

Si atunci, din aceste cercetari calitative care se vor face in urma exit poll-ului realizat de IRES se va putea vedea si se va utea prognoza cum vor merge voturile in turul 2 si se va putea prognoza si castigatorul.

Desigur ca cel mai interesati de aceste date vor fi cei din staff-urile candidatilor care vor fi in turul 2, numai ca o sa aiba un soi de ghinion, pentru ca prin colaborarea pe care o avem cu IRES cei mai castigati vor fi telespectatorii Realitatea, care vor afla prin studiile calitative, care vor fi desfasurate intre turul 1 si turul 2 de catre specialitii de la IRES. Toate aceste date extrem de interesante despre cine a votat, de ce, cum, ce va face in turul 2, ce atitudine are. Un studiu sociologic extrem de complex pe care poate sa-l realizeze echipa de la IRES. Eu chiar usnt fascinat de ceea ce am vazut acolo. Pot sa va dau un exemplu: Ei vor avea, de exemplu, duminica, in timp real toate aceste date legate de cine a votat, unde, anume ce eeste, barbat, femeie, intelectual, muncitor s.a.m.d., pentru ca au posibilitatea ca prin tablete, conectate la internet, sa transmita instant de pe teren toate aceste date care intra direct in baza de calcul si se proceseaza. Asta chiar mi s-a parut ceva senzational, pentru ca ceilalti, competitorii, ei isi transmit aceste date prin telefon, ceea ce e cu totul altceva.

Deci, telespectatorii Realitatea, si nu doar ai Realitatea se vor bucura de un spectacol electoral, practic, in ziua de duminica.

Va fi instalat un studio in sediul IRES, unde, incepand cu 9 dimineata, specialistii IRES vor intra in direct cu moderatorii nostri si vor furniza aceste date in timp real si,sigur, totul va culmina cu orele 21.00, cand, la emisiunea „Legile puterii”, editie speciala, a lui Denise Rifai, practic cei de la Realitatea, telespectatorii nostri vor afla primii rezultatele acestor alegeri, dupa aia urmand sa fie si rezultatele finale, probabil undeva dupa orele 22.00.”

Despre mobilizarea romanilor la scrutinul de duminica, in comparatie cu alegerile europarlamentare, Cozmin Gusa a spus ca va fi mult mai mare, mai ales in Diaspora.

„Cred ca va fi o mobilizare mai mare in Diaspora decat de obicei, pentru ca aceasta chestie desfasurata pe trei zile practic ii incita si pe unii, si pe altii sa mearga sa voteze, va avea si un efect in plan national, pentru ca, uitandu-se la televizor, la Realitatea, bunaoara, romanii, le vine si lor pofta sa mearga sa voteze.

Eu nu mizez pe o prezenta atat de mare, si, daca trece de 50% aceasta prezenta, deja mi se pare foarte mult, pentru ca a fost o campanie terna, anosta, asa ca nu mizez pe spectacol, decat pe acest gen de efort suplimentar dat de spectacolul din Diaspora ,care Diaspora vrea sa voteze si considera asta ca pe un soi de un eveniment important in viata lor.

Astazi am fost foarte amuzat si mirat, asa, in paranteza, ca baiatul meu care voteaza pentru prima data la prezidentiale c-are 22 de ani si se afla la studii in Austria, de la prima ora a diminetii mi-a trimis o poza cu sectia de vot de acolo din Austria cum a votat si mi-am dat seama, la generatia lor cel putin, cat de important este acest eveniment al votarii daca s-a trezit el de dimineata si inainte sa mearga la scoala s-a dus sa voteze la Viena.”

Cozmin Gusa a mai spus, la Realitatea PLUS, ca votul din Diaspora va influenta mult rezultatul alegerilor:

„Asta este marele eveniment pe care-l vad, si de aceasta mobilizare in Diaspora, in acest moment, sunt favorizati candidatii Dan Barna si Klaus Iohannis, in aceasta ordine, pentru ca si direct, prin vot, dar si indirect, princeea ce transmit familiilor de-acasa, acest lucru va avea importanta, si din acest motiv, atentie, va fi si foarte greu pentru institutele de sondare sa poata sa previzioneze votul din Diaspora si ce influenta va avea el in scorul final, apropo de exit poll.

Si asta este un lucru foarte important pe care-l spun. Iar aici intervine experienta si stiinta de a pondera anumtie date si anumite situatii, precum. sigur, si vehimea in a face acest gen de masuratori. Iar aici, cel putin Vasile Dancu este as, adica a avut atatea experiente incat cred va putea sa fie in pozitia sa prevada cel mai bine si sa poata sa pondereze scorul in seara de duminica.”

„Oricum va fi spectacol!

Omologul vostru, din studioul vostru din studioul Realitatea din sediul IRES de la Cluj, este legendarul Octavian Hoandra.

Voi fi si eu prezent in zona, acolo, asa ca, cel putin din acest unghi, Realitatea va fi cel mai bine informata despre desfasurarea votului si rezultate.

Eu le multumesc foarte mult celor de la IRES pentru aceasta colaborare pe care au acceptat-o, si daca ei sunt profesionisti, asa cum v-am spus, noi ne vom stradui sa fim cel putin la fel de profesionisti ca si ei!”, a incheiat Cozmin Gusa.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Romanii isi aleg astazi presedintele! Urmele s-au deschis la ora 07:00. Prezenta la vot este masiva si o puteti consulta pe prezenta.bec.ro.

Exit-poll-urile le gasiti pe realitatea.net!

Cati romani au votat deja la alegerile prezidentiale 2019 si cine merge in turul al doilea? Realitatea.net va ofera aceste informatii.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Din 18.217.156 de romani cu drept de vot, pana la ora 09:30 au votat deja aproape 1.000.000 de romani, adica peste 5% din totalul alegatorilor. Dupa 20 de minute, numarul alegatorilor crescuse impresionat: 1.163.491 de romani au votat! Prezenta la vot ajunsese la 6,44%.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Prezenta la vot in timp real poate fi consultata AICI

Peste jumatate dintre acestia provin din mediul urban.

In Diaspora au votat aproape 300.000 de romani, in cele 838 de sectii de votare deschise. Dintre ei, 25.000 au votat prin corespondenta.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Tot pe realitatea.net veti mai gasi urmatoarele informatii:

- cum se voteaza

- lista sectiilor de votare din diaspora si din Romania

- cu ce documente se poate vota

- prezenta la vot

- exit-poll prezidentiale 2019

- lista candidatilor la prezidentiale 2019

- cand se inchid sectiile de votare din Romania si din Diaspora

- cine nu are drept de vot

- cine poate vota pe listele suplimentare

- cine poate vota la urna mobila

- cum poti vota daca nu esti in orasul tau

- ce nu ai voie sa faci la vot

- cum se pedepsesc infractiunile la vot

Realitatea.net va ofera toate informatiile de care aveti nevoie privind alegerile prezidentiale din Romania de duminica, 10 noiembrie 2019!

(w500) Exit p

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Primul tur in cazul alegerilor prezidentiale 2019 vor avea loc pe 10 noiembrie. In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie 2019.

Pot vota cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv.

Votarea incepe duminica la ora 7.00 si se incheie la ora 21.00. Prin exceptie, votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe in ziua de vineri, ora locala 12.00 si se incheie la ora locala 21.00, iar in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 7.00 si se incheie la ora locala 21.00 (art. 44 din Legea 370/2004).

Alegatorii care la ora 21.00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot isi pot sa exercita dreptul de vot pana cel mult la ora 23.59 (art. 46 din Legea 370/2004).

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Candidati

Citește și...

Citește și...







Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Ordinea in care cei 14 candidati apar pe buletinul de vot a fost stabilita de catre Biroul Electoral Central (BEC) prin tragere la sorti.

Klaus Iohannis

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Primul este chiar presedintele Klaus Iohannis, care isi doreste un al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Este sustinut de PNL. Nascut la Sibiu, are 60 de ani si a absolvit Facultatea de Fizica de la Cluj. A fost profesor de fizica, iar apoi inspector scolar. Vreme de 14 ani, intre 2000 si 2014, a fost primar al municipiului Sibiu. A castigat primul mandat de presedinte cu peste 6, 2 milioane de voturi, dupa o finala cu Victor Ponta.

Cine NU are drept de vot la alegerile prezidentiale 2019

(w500) Exit p

Theodor Paleologu

Pe pozitia a doua a buletinului de vot gasim un fost ambasador in Danemarca si Islanda. Theodor Paleologu, 46 de ani, a renuntat la diplomatie pentru a intra in politica in 2008. A fost ales deputat de Bucuresti (PDL/PMP) si a detinut postul de ministru al Culturii timp de un an. A studiat Filosofia la Sorbona si are un doctorat in stiinte politice la Universitatea Ludwig Maximilian din München. Este sustinut de PMP.

Dan Barna

Dan Barna, propus de alianta USR – PLUS pentru functia de presedinte, este pe pozitia a treia a buletinului de vot. Deputat si presedinte al Uniunii Salvati Romania, s-a nascut in urma cu 44 de ani la Sibiu si este jurist de profesie. In 2016 a fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene in guvernul Ciolos.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Kelemen Hunor

Urmatorul candidat, pe pozitia a patra a buletinului de vot este liderul UDMR, Kelemen Hunor. Are 51 de ani si este deputat din anul 2000. A fost ministru al Culturii in doua randuri. Kelemen Hunor are specializari in medicina veterinara, dar si in filosofie. Este autorul unui roman si a mai multor volume de poezie. Pentru activitatea literara a obtinut in anul 1995 Premiul Uniunii Scriitorilor.

Viorica Dancila

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Viorica Dancila este candidatul PSD la functia de presedinte al Romaniei. A ajuns la conducerea Guvernul Romaniei in ianuarie 2018, iar din luna mai a acestui an a preluat conducerea PSD, dupa incarcerarea fostului lider, Liviu Dragnea. Viorica Dancila a fost europarlamentar intre 2009 si 2018. Nascuta la Rosiorii de Vede, are 55 de ani, este absloventa a Institutului de Petrol si Gaze din Ploiesti si a fost inginer si profesor de tehnologie.

Catalin Ivan

Un alt fost europarlamentar, Catalin Ivan este candidatul Partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN). Catalin Ivan, 40 de ani, este economist, iar cele doua mandate din Parlamentul European le-a obtinut pe listele PSD.

Ninel Peia

Urmeaza pe buletinele de vot un fost deputat PSD, Ninel Peia, care candideaza din partea partidului Neamul Romanesc.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Sebastian-Constantin Popescu

Cel mai tanar dintre candidati, Sebastian-Constantin Popescu, este reprezentantul partidului Noua Romanie.

John Ion Banu

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Pe pozitia a noua il gasim pe John Ion Banu, fondatorul partidului Natiunea Romana.

(w500) Exit p

Mircea Diaconu

Fostul actor Mircea Diaconu, sustinut de ALDE si Pro Romania completeaza lista candidatilor. Are 69 de ani si a intrat in politica in 2008, cand a fost ales senator pe listele PNL. Iar in 2012 a fost pentru cateva luni ministru al Culturii in cabinetul condus de Victor Ponta. In ultimii cinci ani a fost europarlamentar independent. Acum este sustinut de Pro Romania si de ALDE.

Bogdan Stanoevici

Un alt actor si director de circ, Bogdan Stanoevici, este candidatul independent aflat pe pozitia a 11-a a buletinului de vot. A fost ministru pentru romanii de pretutindeni in guvernul Ponta.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Ramona Ioana Bruynseels

Ramona Ioana Bruynseels, 39 de ani, este candidata Partidul Puterii Umaniste din Romania. A absolvit Facultatea de Drept din Cluj si are un masterat in managementul administratiei publice la Scoala de Guvernare John F. Kennedy, in cadrul Universitatii Harvard. A fost consilier de stat pentru mediul de afaceri in aparatul premierului Viorica Dancila.

Viorel Catarama

Urmeaza cel mai bogat dintre candidati, cel putin potrivit declaratiilor de avere. Viorel Catarama, 64 de ani, candideaza sustinut de Partidul Dreapta Liberala, formatiune pe care a infiintat-o dupa plecarea din Partidul National Liberal. Este om de afaceri si a fost senator PNL.

Alexandru Cumpanasu

Lista este incheiata de Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, care a decis sa candideze independent la Presedintie dupa tragedia de la Caracal in care nepoata sa a fost ucisa. Este presedintele Asociatiei pentru Implementarea Democratiei si presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, scrie digi24.ro.

Conform mai.gov.ro, la alegerile prezidentiale 2019 nu au drept de vot: debilii sau alienatii mintal pusi sub interdictie si nici persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. EXIT POLL-uri

Biroul Electoral Central a acreditat trei institute pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile prezidentiale, la nivel national.

Potrivit BEC, au fost acreditate sa realizeze sondaje la iesirea de la urne atat pe 10 noiembrie, cat si pe 24 noiembrie:

Centrul de Sociologie Urbana si Regionala CURS

Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie - IRES

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde

Operatorii de sondaj au acces in zona de protectie de 500 de metri a sectiilor de votare, in intervalul orar 7,00 - 21,00, dar nu in interiorul sectiilor, se arata in deciziile BEC.

Totodata, acestia au obligatia de a nu tulbura ordinea si linistea publica si de a nu interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor.

Trei sondaje de tip exit-poll la alegerile prezidentiale

(w500) Exit p

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Cine poate vota in strainatate?

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania care in ziua votarii se afla in tara isi pot exercita dreptul de vot la sectiile de votare organizate in Romania in baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate, valabile in ziua votarii: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic si, in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani care voteaza in strainatate sau de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care voteaza in Romania.

Cine va putea vota pe listele suplimentare

Potrivit art. 44 din Legea nr. 370/2004, alegatorul voteaza la una dintre urmatoarele sectii de votare:

in cazul in care se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde isi are domiciliul ori resedinta, conform legii;

in cazul in care se afla in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota la orice sectie de votare din cadrul acesteia;

in cazul in care indeplineste functia de membru al biroului electoral al sectiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare ori asigura mentinerea ordinii, voteaza la sectia de votare unde isi desfasoara activitatea;

in cazul in care are mobilitate redusa poate vota la orice sectie de votare care ii asigura accesul la vot;

in cazul in care se afla in strainatate, poate vota la orice sectie de votare organizata in strainatate.

De asemenea, cetatenii romani au posibilitatea de a vota prin corespondenta, daca s-au inregistrat online in acest sens.

Urna mobila

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Pentru alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, din tara, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, depusa cel mai tarziu in preziua votarii, insotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii – stampila cu mentiunea “VOTAT”, buletine de vot si timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea (art. 45 alin. (1) din Legea 370/2004).

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate in spitale pot fi depuse, cel mai tarziu in preziua votarii, la mai multe sectii de votare din localitatea in care se afla spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judetean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz (art. 45 alin. (5) din L 370/2004).

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Votul in penitenciare

Procedura de exercitare a dreptului de vot de catre persoanele retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale este stabilita prin decizie a Biroului Electoral Central (art. 45 alin. (3) din L 370/2004).

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 500 m.

In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de operatorii de calculator, de persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii, de candidatii, persoanele acreditate, reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente si membrii birourilor electorale ierarhic superioare si de personalul tehnic desemnat sa asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice si de comunicatii utilizate in procesul electoral, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.

Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, impreuna cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

Modificari de ultima ora pentru alegerile prezidentiale. Anuntul STS despre afisarea rezultatelor

(w500) Exit p

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Ce nu aveti voie sa faceti in ziua votului?

CONTRAVENTII prevazute de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca acestea nu constituie infractiuni (art. nr. 55):

a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente, inscrierea in listele electorale sau listele electorale suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

b) pastrarea listelor electorale permanente in conditii necorespunzatoare;

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;

d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;

e) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate in lista electorala permanenta;

f) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 27 alin. (3);

g) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi prevazute la art. 31 alin. (3);

h) folosirea de catre un candidat a semnului electoral inregistrat la Biroul Electoral Central de catre un alt candidat;

i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;

AEP anunta ca vor fi cozi la votul din strainatate la alegerile prezidentiale 2019

j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare;

k) nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) si ale art. 39 alin. (4);



l) afisarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare; distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a platformelor-program afisate sau a oricaror altor afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;

m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectarea hotararilor si instructiunilor Autoritatii Electorale Permanente; nerespectarea hotararilor Curtii Constitutionale;

n) tiparirea fara drept de buletine de vot, in vederea utilizarii acestora in ziua alegerii;

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor in care presedintele biroului electoral al sectiei de votare limiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare datorita marimii acestuia;

p) refuzul de a primi si inregistra o intampinare, contestatie sau orice alta cerere, formulata in scris;

q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;

r) inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze in lista electorala sau lista electorale suplimentare in care este inscris pentru primirea buletinului de vot si a stampilei cu mentiunea «VOTAT»;

r^1) nerespectarea dispozitiilor legale privind prezenta altor persoane in cabina de vot;

s) neaplicarea pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea “VOTAT” sau a timbrului autocolant, dupa caz, precum si retinerea actului de identitate, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;

s) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a optiunii exprimate pe buletinul de vot; intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi;

t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit candidat;

t) purtarea pe durata votarii de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate cu paza, persoanele acreditate sau de catre operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte insemne de propaganda electorala;

u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;

w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate potrivit art. 47 si operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;

x) nerespectarea dispozitiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sectiilor de votare;

y) nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1)-(3) si (5);

z) nerespectarea dispozitiilor art. 41 privind afisajul electoral;

aa) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea si consumul bauturilor alcoolice;

ab) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (4);

ac) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. c).

Contraventiile prevazute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v), z), ab) si ac) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r^1), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.

Sondaj de ultima ora. Candidatul la prezidentiale care a scazut dramatic in intentia de vot

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:

a) ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane, precum si politistii locali, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r^1), t), w), z) si aa);

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. j), p), s), ab) si ac);

c) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. f), g) si h);

d) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. n), s), t), u) si v);

e) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. a), b), c), d), e) si x);

f) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale si in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. y) este comisa de altcineva decat de radiodifuzori; presedintele biroului electoral, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii faptei prevazute la art. 55 lit. m) de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare; politisti, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de alte persoane fizice sau juridice;

g) Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. y), in cazul in care acestea sunt comise de radiodifuzori.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Infractiuni penale

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. ART. 385

Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale

(1) Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Peste 25.000 de tablete predate de STS in tara si in strainatate

ART. 386

Coruperea alegatorilor

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

ART. 387

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Frauda la vot

(1) Fapta persoanei care voteaza:

a) fara a avea acest drept;

b) de doua sau mai multe ori;

c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

ART. 388

Frauda la votul electronic

Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

ART. 389

Violarea confidentialitatii votului

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.

(2) Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Seful AEP: "Votul in diaspora se poate prelungi in toate cele 3 zile"

ART. 390

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Nerespectarea regimului urnei de vot

(1) Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

ART. 391

Falsificarea documentelor si evidentelor electorale

(1) Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta ori de pe lista electorala complementara a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.

(3) Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

ART. 393

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 385 si art. 387-391 se pedepseste

Rezultate alegeri diaspora 2019. Prezenta masiva la vot in diaspora

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Cum votam

Romanii sunt chemati la urne pentru a decide cine va ocupa fotoliul de la Cotroceni in urmatorii cinci ani. Pentru prima data, romanii din diaspora voteaza timp de trei zile, de vineri pana azi, direct la urne sau prin corespondenta.

Cetatenii care locuiesc in tara pot vota si daca se afla in alt oras decat cel de domiciliul sau de resedinta, la orice sectie de votare. In schimb, votantii care se afla in localitatea de domiciliu pot vota doar la sectia de vot arondata adresei de pe actul de identitate.

Exit poll prezidetiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 exit poll. Rezultate Rezultate alegeri diaspora - turul 1 prezidentiale 2019. Rezultate alegeri diaspora 2019 rezultate. Prezenta la vot 2019 prezidentiale. Rezultate alegeri diaspora 2019 prezenta la vot. Dupa ce actul de identitate va fi scanat, unul dintre membrii comisiei va va inmana stampila cu insemnul votat si buletinul de vot, dar asta dupa ce veti semna in dreptul numelui, in registrul electoral.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Duminica, 10 noiembrie 2019, pe site-ul nostru, www.realitatea.net, veti gasi, in timp real, prezenta la vot, cat si rezultatele la Rezultate alegeri diaspora 2019, de la Biroul Electoral Central (BEC).

Rezultate alegeri diaspora 2019. Sectiile de votare au fost deschise la ora 7.00 si se vor inchide la ora 21.00.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Prezenta la vot este peste cea de la alegerile europarlamentare. La ora 10,00 votasera deja 1,2 milioane romani, prezenta fiind de 6,89%.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Peste 600 de mii de romani din intreaga tara au trecut pe la urne in primele doua ore de la deschiderea sectiilor de votare. La ora 9.00, prezenta la vot: 3,47%. Prezenta la vot la ora 8 dimineata era de 1,59% - mai precis au votat in prima ora 296.000 de romani.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Cine sunt romanii care au votat la prima ora



Rezultate alegeri diaspora 2019 EXIT POLL IRES la Realitatea PLUS. Afla primul cine va intra in turul 2

Rezultate alegeri diaspora 2019. Prevederi cu caracter general privind alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

Asa cum am punctat deja, Rezultate alegeri diaspora, alegeri pentru Presedintele Romaniei, au loc in data de 10 noiembrie 2019. In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie 2019.

Votarea incepe duminica, 10 noiembrie 2019, la ora 7:00, si se incheie la ora 21:00. Prin exceptie, votarea in strainatate se desfasoara SI pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe in ziua de vineri, ora locala 12:00, si se incheie la ora locala 21:00, iar in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00 (art. 44 din Legea 370/2004).



Citeste si...

Verdict dur pentru Andone! Decizia luata de Contra

Daimler concediaza 1.100 de oameni cu functii de conducere

Rezultate alegeri diaspora 2019.MAI: Procesul de votare a inceput fara incidente

Rezultate alegeri diaspora 2019. Anunt de ultima ora despre Ion Iliescu

Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot isi pot sa exercita dreptul de vot pana cel mult la ora 23:59 (art. 46 din Legea 370/2004).

Rezultate alegeri diaspora 2019. Actele de care ai nevoie pentru a vota la alegerile prezidentiale 2019

Rezultate alegeri diaspora 2019. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania care in ziua votarii se afla in tara isi pot exercita dreptul de vot la sectiile de votare organizate in Romania in baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate, valabile in ziua votarii: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic si, in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani care voteaza in strainatate sau de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care voteaza in Romania.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Cine are drept de vot

Rezultate alegeri diaspora 2019. La alegerile prezidentiale, pot vota cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv.

NU AU DREPT DE VOT: debilii sau alienatii mintal pusi sub interdictie si nici persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

Rezultate alegeri diaspora 2019. SONDAJ IRES. Cat de interesati sunt romanii de alegeri

Rezultate alegeri diaspora 2019. SONDAJ IRES. Noi date despre alegerile prezidentiale. Doar 26% din romani sunt foarte interesati de scrutinul din 2019, arata ultimele date ale sondajului IRES. Conform aceleiasi cercetari sociologice, doar 10% spun ca si-au schimbat intentia de vot in urma campaniei. Materialul integral poate fi accesat AICI.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Unde se poate vota

Acum, ca am vazut cine poate si, mai ales, cine NU poate vota la Rezultate alegeri diaspora 2019, sa notam unde se poate vota. Asadar, potrivit art. 44 din Legea nr. 370/2004, alegatorul voteaza la una dintre urmatoarele sectii de votare:

- in cazul in care se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde isi are domiciliul ori resedinta, conform legii;

- in cazul in care se afla in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota la orice sectie de votare din cadrul acesteia;

- in cazul in care indeplineste functia de membru al biroului electoral al sectiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare ori asigura mentinerea ordinii, voteaza la sectia de votare unde isi desfasoara activitatea;

- in cazul in care are mobilitate redusa, poate vota la orice sectie de votare care ii asigura accesul la vot;

- in cazul in care se afla in strainatate, poate vota la orice sectie de votare organizata in strainatate.

De asemenea, cetatenii romani au posibilitatea de a vota prin corespondenta, daca s-au inregistrat online in acest sens.

Pentru alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, din tara, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, depusa cel mai tarziu in preziua votarii, insotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii – stampila cu mentiunea “VOTAT”, buletine de vot si timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea (art. 45 alin. (1) din Legea 370/2004).

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate in spitale pot fi depuse, cel mai tarziu in preziua votarii, la mai multe sectii de votare din localitatea in care se afla spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judetean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz (art. 45 alin. (5) din L 370/2004).

Procedura de exercitare a dreptului de vot de catre persoanele retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale este stabilita prin decizie a Biroului Electoral Central (art. 45 alin. (3) din L 370/2004).

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 500 m.

In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de operatorii de calculator, de persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii, de candidatii, persoanele acreditate, reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente si membrii birourilor electorale ierarhic superioare si de personalul tehnic desemnat sa asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice si de comunicatii utilizate in procesul electoral, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.

Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, impreuna cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

Prezidentiale 2019. Vot in Diaspora. Romanii, prezenta record la urne - REZULTATE LIVE

Cei mai multi romani de peste granita au votat in Italia, Regatul Unit, Germania, Spania si Republica Moldova. Poti vedea o statistica a votului completa AICI.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Cum s-a desfasurat CAMPANIA ELECTORALA

Rezultate alegeri diaspora 2019 CANDIDATI. Campania electorala pentru alegerea Presedintelui Romaniei a inceput la data de 12 octombrie 2019 si s-a terminat la data de 9 noiembrie 2019, ora 7:00. In cazul organizarii turului II de scrutin, campania electorala incepe la data de 15 noiembrie 2019 si se incheie la data de 23 noiembrie 2019, la ora 7:00.

In campania electorala, candidatii si, dupa caz, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care i-au propus, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin mass-media. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de legislatia in vigoare.

Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.

In unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programului de invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare, actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Atributiile Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne dispune masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada electorala si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succeda acestei zile.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, mentine si asigura ordinea publica in zona sectiilor de votare si securitatea dosarelor intocmite de birourile electorale din tara, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si securitatea pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.

Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigura, pe durata perioadei electorale, paza sediilor Biroului Electoral Central, Autoritatii Electorale Permanente, birourilor electorale judetene, biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, birourilor electorale pentru votul prin corespondenta din tara si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.

Rezultate alegeri diaspora 2019. Contraventii - ce se pedepseste la votarea de la alegerile prezidentiale 2019

Rezultate alegeri diaspora 2019. Iata, in cele ce urmeaza, ce este INTERZIS sa faci in cabina de vot.

Potrivit Codului Penal, anumite fapte sunt considerate infractiuni: printre acestea se numara filmatul sau fotografiatul buletinului de vot sau intrarea in cabina de vot alaturi de alta persoana.

CONTRAVENTII prevazute de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca acestea nu constituie infractiuni (art. nr. 55):

1. a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente, inscrierea in listele electorale sau listele electorale suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

2. b) pastrarea listelor electorale permanente in conditii necorespunzatoare;

3. c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;

4. d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;

5. e) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate in lista electorala permanenta;

6. f) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 27 alin. (3);

7. g) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi prevazute la art. 31 alin. (3);

8. h) folosirea de catre un candidat a semnului electoral inregistrat la Biroul Electoral Central de catre un alt candidat;

9. i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;

10. j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare;

11. k) nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) si ale art. 39 alin. (4);

12. l) afisarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare; distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a platformelor-program afisate sau a oricaror altor afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;

13. m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectarea hotararilor si instructiunilor Autoritatii Electorale Permanente; nerespectarea hotararilor Curtii Constitutionale;

14. n) tiparirea fara drept de buletine de vot, in vederea utilizarii acestora in ziua alegerii;

15. o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor in care presedintele biroului electoral al sectiei de votare limiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare datorita marimii acestuia;

16. p) refuzul de a primi si inregistra o intampinare, contestatie sau orice alta cerere, formulata in scris;

17. q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;

18. r) inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze in lista electorala sau lista electorale suplimentare in care este inscris pentru primirea buletinului de vot si a stampilei cu mentiunea «VOTAT»;

r^1) nerespectarea dispozitiilor legale privind prezenta altor persoane in cabina de vot;

1. s) neaplicarea pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea “VOTAT” sau a timbrului autocolant, dupa caz, precum si retinerea actului de identitate, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;

s) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a optiunii exprimate pe buletinul de vot; intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi;

1. t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit candidat;

t) purtarea pe durata votarii de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate cu paza, persoanele acreditate sau de catre operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte insemne de propaganda electorala;

1. u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;

2. v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;

3. w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate potrivit art. 47 si operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;

4. x) nerespectarea dispozitiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sectiilor de votare;

5. y) nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1)-(3) si (5);

6. z) nerespectarea dispozitiilor art. 41 privind afisajul electoral;

7. aa) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea si consumul bauturilor alcoolice;

8. ab) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (4);

9. ac) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. c).

Contraventiile prevazute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v), z), ab) si ac) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r^1), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:

1. a) ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane, precum si politistii locali, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r^1), t), w), z) si aa);

2. b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. j), p), s), ab) si ac);

3. c) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. f), g) si h);

4. d) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. n), s), t), u) si v);

5. e) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. a), b), c), d), e) si x);

6. f) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de autoritati ale ad