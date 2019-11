Cozmin Gușă: „Primele rezultate la alegeri vor veni de la IRES pentru Realitatea PLUS”

Cozmin Gușă în studioul Realitatea. Foto: Cristian Otopeanu

Telespectatorii Realitatea PLUS vor avea parte de un adevărat spectacol electoral în ziua votului, a spus Cozmin Gușă la Realitatea PLUS. Acesta a menționat colaborarea cu IRES, care va veni cu date extrem de interesante, în timp real, despre prezența la vot și profilul alegătorilor, dar și cu primele exit poll-uri și rezultatele finale. Toate acestea vor putea fi urmărite numai la Realitatea PLUS.

„Vor fi foarte multe lucruri deosebite care se vor afla în cursul zilei.

Aceste măsuratori dau posibilitatea celor de la IRES, niște profesioniști redutabilli, să furnizeze informații nu doar legate de prezență, ci legate de calitatea profesională, culturală, socială a celor care votează. Asta în cursul zilei de duminică.

Am stat de vorbă astăzi la Cluj cu echipa profesorului Vasile Dâncu, cu echipa de la IRES, niște profesioniști excepționali, și, atenție, vorbim despre câteva zeci de profesioniști doar în sediul lor central din Cluj-Napoca, care, sigur, această echipă se completează până la 500 de colaboratori permanenți pe care îi au și pe care îi accesează în aceste momente de alegeri, dar, sigur, de mult timp, în mod tradițional se realizează acest lucru, ceea ce nu este puțin!

De ce este important un exit poll în asemenea condiții de luptă electorală extrem de acerbă?

Exit poll-ul este foarte important, pentru că, prin metode științifice, el prevede rezultatul final, cu o precizie de câteva procente din procentajul fiecărui candidat, ceea ce pune în dificultate pe cei care s-ar gândi să fraudeze.

Asta este foarte important!

Exit poll-ul corect desfășurat este, practic, metoda prin care cei care au de gând să fure, să fraudeze alegerile sunt descurajați. Și asta-i cu atât mai mult cu cât există un exit poll concurent care se realizează de către cei de la Antena 3, trustul INTACT, este exit poll-ul CURS-Avangarde, care va fi prezentat acolo.

Care va fi, sigur, într-o competiție cu exit poll-ul realizat de IRES și Realitatea PLUS, cu o singură deosebire: exit poll-ul realizat de IRES și Realitatea PLUS va fi furnizat și altor instituții media, altor televiziuni, altor radiouri, naționale, adoică va avea o acoperire mult mai mare decât exit poll-ul CURS-AVANGARDE, și eu am fost de acord cu acest lucru, ba chiar l-am susținut, pentru că așa este corect să fie. E nevoie ca și alte instituții din media să beneficieze de efortul comun al IRES și Realitatea PLUS.

Va fi foarte important pentru lupta electorală de tur 2 acest exit poll, pentru că din acest exit poll Vasile Dâncu și echipa lui vor putea să-și dea seama cum se compatibilizează electoratele în spatele celor care se califică în turul 2, în spatele celor doi candidați, care pot să fie fie Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, fie Klaus Iohannis și Dan Barna.

Și atunci, din aceste cercetări calitative care se vor face în urma exit poll-ului realizat de IRES se va putea vedea și se va utea prognoza cum vor merge voturile în turul 2 și se va putea prognoza și câștigătorul.

Desigur că cel mai interesați de aceste date vor fi cei din staff-urile candidaților care vor fi în turul 2, numai că o să aibă un soi de ghinion, pentru că prin colaborarea pe care o avem cu IRES cei mai câștigați vor fi telespectatorii Realitatea, care vor afla prin studiile calitative, care vor fi desfășurate între turul 1 și turul 2 de către specialitii de la IRES. Toate aceste date extrem de interesante despre cine a votat, de ce, cum, ce va face în turul 2, ce atitudine are. Un studiu sociologic extrem de complex pe care poate să-l realizeze echipa de la IRES. Eu chiar usnt fascinat de ceea ce am văzut acolo. Pot să vă dau un exemplu: Ei vor avea, de exemplu, duminică, în timp real toate aceste date legate de cine a votat, unde, anume ce eeste, bărbat, femeie, intelectual, muncitor ș.a.m.d., pentru că au posibilitatea ca prin tablete, conectate la internet, să transmită instant de pe teren toate aceste date care intră direct în baza de calcul și se procesează. Asta chiar mi s-a părut ceva senzațional, pentru că ceilalți, competitorii, ei își transmit aceste date prin telefon, ceea ce e cu totul altceva.

Deci, telespectatorii Realitatea, și nu doar ai Realitatea se vor bucura de un spectacol electoral, practic, în ziua de duminică.

Va fi instalat un studio în sediul IRES, unde, începând cu 9 dimineața, specialiștii IRES vor intra în direct cu moderatorii noștri și vor furniza aceste date in timp real și,sigur, totul va culmina cu orele 21.00, când, la emisiunea „Legile puterii”, ediție specială, a lui Denise Rifai, practic cei de la Realitatea, telespectatorii noștri vor afla primii rezultatele acestor alegeri, după aia urmând să fie și rezultatele finale, probabil undeva după orele 22.00.”

Despre mobilizarea românilor la scrutinul de duminică, în comparație cu alegerile europarlamentare, Cozmin Gușă a spus că va fi mult mai mare, mai ales în Diaspora.

„Cred că va fi o mobilizare mai mare in Diaspora decât de obicei, pentru că această chestie desfășurată pe trei zile practic îi incită și pe unii, și pe alții să meargă să voteze, va avea și un efect in plan național, pentru că, uitându-se la televizor, la Realitatea, bunăoară, românii, le vine și lor pofta să meargă să voteze.

Eu nu mizez pe o prezență atât de mare, și, dacă trece de 50% această prezență, deja mi se pare foarte mult, pentru că a fost o campanie ternă, anostă, așa că nu mizez pe spectacol, decât pe acest gen de efort suplimentar dat de spectacolul din Diaspora ,care Diaspora vrea să voteze și consideră asta ca pe un soi de un eveniment important în viața lor.

Astăzi am fost foarte amuzat și mirat, așa, în paranteză, că băiatul meu care votează pentru prima dată la prezidențiale c-are 22 de ani și se află la studii în Austria, de la prima oră a dimineții mi-a trimis o poză cu secția de vot de acolo din Austria cum a votat și mi-am dat seama, la generația lor cel puțin, cât de important este acest eveniment al votării dacă s-a trezit el de dimineață și înainte să meargă la școală s-a dus să voteze la Viena.”

Cozmin Gușă a mai spus, la Realitatea PLUS, că votul din Diaspora va influența mult rezultatul alegerilor:

„Ăsta este marele eveniment pe care-l văd, și de această mobilizare în Diaspora, în acest moment, sunt favorizați candidații Dan Barna și Klaus Iohannis, în această ordine, pentru că și direct, prin vot, dar si indirect, princeea ce transmit familiilor de-acasa, acest lucru va avea importanță, și din acest motiv, atenție, va fi și foarte greu pentru institutele de sondare să poată să previzioneze votul din Diaspora și ce influență va avea el în scorul final, apropo de exit poll.

Și asta este un lucru foarte important pe care-l spun. Iar aici intervine experienta si stiinta de a pondera anumtie date si anumite situații, precum. sigur, și vehimea în a face acest gen de masuratori. Iar aici, cel puțin Vasile Dâncu este as, adică a avut atatea experiente incat cred va putea sa fie in pozitia sa prevada cel mai bine si sa poată să pondereze scorul în seara de duminică.”

„Oricum va fi spectacol!

Omologul vostru, din studioul vostru din studioul Realitatea din sediul IRES de la Cluj, este legendarul Octavian Hoandră.

Voi fi și eu prezent în zonă, acolo, așa că, cel putin din acest unghi, Realitatea va fi cel mai bine informată despre desfășurarea votului și rezultate.

Eu le multumesc foarte mult celor de la IRES pentru această colaborare pe care au acceptat-o, și daca ei sunt profesioniști, așa cum v-am spus, noi ne vom strădui sa fim cel putin la fel de profesioniști ca și ei!”, a încheiat Cozmin Gușă.