Referendum pentru redefinirea familiei 6-7 octombrie. Peste 18 milioane de români, aşteptaţi la urne

Referendum pentru redefinirea familiei. Românii sunt aşteptaţi la urne, sâmbătă şi duminică, la referendumul naţional pentru redefinirea familiei.

Peste 18 milioane de români sunt aşteptaţi, pe 6 şi 7 octombrie, la referendumul naţional pentru redefinirea familiei. Referendumul se va desfăşura între orele 7:00 şi 21:00.



Senatul a adoptat, pe 11 septembrie, în calitate de for decizional, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei potrivit căreia familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie, şi nu pe cea consimţită între soţi.



"Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instituirea copiilor", prevede modificarea adusă articolului 48 din Constituţia României.

Referendumul a fost cerut de Coaliţia pentru Familie, iniţiativa fiind semnată de peste 3 milioane de români.

Referendum pentru familie. Întrebarea care va fi adresată românilor la referendumul pentru redefinirea familiei va fi: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?".



Alegătorii trebuie să răspundă „da” sau „nu”.



Potrivit Legii 3/2000, ca referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, să fie valabil, este necesară o prezenţă la urne a cel puţin 30% dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente, iar rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.



Conform AEP, numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral, la data de 2 octombrie 2018, este de 18.951.721, din care 18.279.534 de alegători au domiciliul sau reşedinţa în ţară, inclusiv cetăţenii care vor împlini 18 ani până la data de 7 octombrie 2018, din care 16.781.333 sunt posesori de carte de identitate. Un număr de 672.187 de cetăţeni români au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, fiind posesori de paşaport CRDS.

MAE organizează, pentru referendumul pentru familie, 378 secţii de votare în străinătate, din care 192 pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, iar 185 în alte locaţii, cele mai multe fiind în Italia, Spania şi Republica Moldova. Cele mai multe secţii de votare vor fi organizate în Italia (58), Spania (47), Republica Moldova (35), Statele Unite ale Americii (32), Marea Britanie (19), Franţa (15) şi Germania (14).

Referendumul va costa 163,712 milioane de lei, potrivit unui anunţ al Guvernului.

Reprezentanţii MAI precizează faptul că îndeamnă cetăţenii să sesizeze dacă identifică nereguli la vot, întrucât infracţiunile electorale şi contravenţiile se aplică şi în cazul unui Referendum, subliniind că fiecare persoană are dreptul să voteze o singură dată.



„Contravenţiile, precum şi infracţiunile electorale prevăzute de Codul Penal care se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui Referendum. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite să soluţioneze cu celeritate orice sesizare privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni, sens în care îndemnăm cetăţenii să ne sesizeze de fiecare dată când deţin informaţii despre o au asemenea faptă”, a spus comisarul-şef de poliţie Monica Dajbog, în cadrul unei declaraţii de presă.



Potrivit Monicăi Dajbog, cetăţenii pot vota în localitatea de domiciliu la secţia de votare unde sunt arondaţi, conform listelor electorale permanente, iar cei care sunt plecaţi în altă localitate, pot să-şi exercite dreptul la vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, fiind trecuţi pe lista suplimentară. Spre exemplu o persoană care are domiciliul în Bucureşti şi în zilele referendumului se află în Bucureşti, poate vota doar la secţia unde este arondată, nu la altă secţie din Capitală.



„Dacă însă persoana, care are domiciliul în Bucureşti, în ziua votării se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu, poate să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, urmând sa fie trecută pe lista electorală suplimentară. Vă reamintim că fiecare cetăţean cu drept de vot are dreptul să voteze o singură dată, chiar dacă scrutinul se desfăşoară pe durata a 2 zile. Fac această menţiune pentru a elimina orice confuzie!”, a mai spus sursa citată.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care nu au carte de identitate valabilă şi doresc să participe la referendum, Monica Dajbog informează că serviciile pentru evidenţa persoanelor vor lucra cu publicul atât sâmbătă, cât şi duminică între orele 7 şi 21.



„Nu au dreptul să voteze debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care vor să voteze, precum şi cele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă, asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale”, mai spune reprezentantul Ministerului de Interne.