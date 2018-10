Horoscop 6-7 octombrie. Zodia care va cunoaşte adevăruri dureroase. I se închid toate uşile

Iata ce va rezerva astrele pentru weekendul 6-7 octombrie.

Berbec



Va fi un weekend destul de agitat pentru ca vei avea de facut niste drumuri si vei intra in legatura cu tot felul de persoane. Chiar daca nu va fi usor, important e ca vei reusi sa faci ceea ce ti-ai propus.



Taur



Weekend-ul asta iti faci prieteni noi. Esti foarte sociabil si intri rapid in vorba cu oricine. Ai grija, totusi, cui iti deschizi sufletul. Nu uita ca ai ceva de rezolvat pentru care va trebui sa faci un drum mai lung.



Gemeni



De obicei esti plin de energie, insa acum ti-e mai greu sa te urnesti din pat dimineata. Nici nu trebuie sa te grabesti, ai la dispozitie toata ziua sa lenevesti in voie.



Rac



Nu ai un program special pentru acest sfarsit de saptamana, asa ca iti vei petrece cea mai mare parte a timpului in familie. Chiar daca nu te asteptai, te vei distra de minune!



Leu



Weekend-ul acesta vei fi in forma maxima. Sambata petreci pana spre duminica dimineata, iar cand vei vrea sa dormi nu vei fi lasat de cineva din familie, care vrea sa te puna la treaba.



Fecioara



Ai grija, te paste o raceala serioasa, asa ca vezi pe unde umbli si cum te imbraci astazi. Nu ar strica sa faci o baie calda si sa bei niste ceaiuri, seara, cand ajungi acasa.



Balanta



Seful te-a rugat sa termini un proiect pana la inceputul saptamanii si nu vrei sa-l dezamagesti. Vei lucra de acasa, nu ai incotro. Ai noroc cu partenerul de viata, care iti va fi de mare ajutor, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Ai ceva bani pusi deoparte si acum te gandesti pe ce sa-i cheltui. Gandeste-te bine inaine sa-i dai pe nimicuri. Saftuieste-te si cu partenerul de viata, care e mai strangator din fire.



Sagetator



Vei avea parte de cateva emotii in acest weekend, unele pozitive. Vor fi destul de puternice si se vor datora unui eveniment important din familie. Totul se va termina cu bine.



Capricorn



Un weekend in miscare. Nu ai timp sa stai deloc. Sarbatoresti pe cineva drag din familie si casa iti va fi plina cu musafiri. Vor fi doua zile intre prieteni, exact pe placul tau.



Varsator



Stii si tu ca e weekend, dar trebuie sa lucrezi cateva ore... Partenerului de viata nu-i convine pentru ca se astepta sa il insotesti undeva de dimineata. Vei avea ocazia sa te revansezi mai spre seara.



Pesti



Ti se pregateste o surpriza. Prietenii s-au inteles sa faca ceva special pentru tine, mai ales ca in ultima vreme nu prea ai avut timp de ei si ti-au simtit lipsa.