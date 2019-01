De ce ni se face rău când mergem cu mașina?

Raul de calatorie

Răul de călătorie se caracterizează printr-o stare generala de discomfort, greață, vărsături, paloare, vertij, somnolență, transpirații, salivație. Afecteaza mai ales călătorii expuși unor mișcări reale sau aparente a căror intensitate depășeste anumite limite.

Răul de călătorie se explică prin receptionarea unor informatii contradictorii si inegale la nivelul centrului de echilibru, provenind de la organul echilibrului si/sau perceptiei vizuale si/sau sensibilitatii profunde proprioceptive.

Aceasta sensibilitate are tendinta de a se diminua cand calatoriile sunt frecvente si regulate sau odata cu varsta. Copiii, varstnicii si femeile gravide sunt mai sensibili.

Pentru a ameliora confortul calatorului trebuie aleasa partea cea mai stabila a mijlocului de transport folosit (intre aripile unui avion, la mijlocul unei nave, locul din fata al unei masini, autobuz), evitarea lecturii sau a jocurilor portabile video, evitarea meselor copioase si a alcoolului inainte de plecare, odihna, suprimarea stimularii vizuale prin inchiderea ochilor sau fixarea unui punct indepart. Medicamentele care pot fi utile sunt anticolinergicele si antihistaminicele. Ele pot agrava somnolenta si trebuie evitat consumul concomitent de alcool.

Otita si sinuzita barotraumatice

In timpul calatoriei este util un decongestionant nazal, a carei utilizare este indicata mai ales daca exista o raceala sau o rinita alergica, 15 minute inainte de decolare, in momentul decolarii, 15 minute dupa decolare si in timpul aterizarii.

Decalajul orar

Calatoriile intercontinentale pot perturba anumite ritmuri fiziologice si psihologice. Aceste ritmuri circadiene depind de factori de mediu ca temperatura, climat, alternanta zi/noapte, iar strabaterea rapida a mai multor fusuri orare impiedica adaptarea. Manifestarile clinice sunt astenia, perturbarea somnului, diminuarea apetitului, diminuarea capacitatilor mentale si psihice. Calatoriile spre vest (ziua se prelungeste) sunt mai bine suportate decat cele spre est. Disparitia simptomelor necesita mai multe zile, in functie de numarul de fusuri orare (in medie o zi pentru fiecare fus orar), dar exista importante diferente individuale.

Este extrem de importanta adaptarea imediata la ritmul local in privinta orarului meselor si al somnului. Un somnifer cu actiune limitata poate fi util in cazul insomniilor din primele nopti. In prezent se studiaza noi metode de tratament ca folosirea melatoninei sau a dozelor mari de lumena ca factori de resincronizare a ritmurilor biologice.