Rareş Bogdan: "PSD, măsuri draconice de securitate la Sala Palatului. O gaşcă de penali se apără"

Rareş Bogdan

Realizatorul Realitatea TV a anunţat că a vizitat zona Sălii Palatului, înainte de Congresul PSD de sâmbătă.

Rareş Bogdan a observat că forţele de ordine au înţesat perimetrul acestei locaţii, ca măsuri de precauţie, pe care jurnalistul le consideră exagerate.

"Recunosc că sunt absolut şocat. România se îndepărtează de la democraţia funcţională. Am fost să văd unde vom organiza studioul nostru sâmbtătă, în rândul oamenilor, din stradă. Ce am văzut acolo, la Sala Palatului, e parcă reuniune NATO la Istanbul. E înţesat de Jandarmerie, de brigăzi antitero. Tot spaţiul din jurul Sălii Platatului este blocat, maşinile sunt ridicate. Mâine vor fi 20 de grade, cei care vor dori să viziteze Biserica Creţulescu, Ateneul Român, Palatul Regal, cei care vor să se plimbe acolo, unde o s-o facă? De teama celor care vin să se plimbe, de teama invitaţilor la Jocuri de putere, cei de la PSD au cerut măsuri draconice, nimeni nu se va putea apropia de Sala Palatului. O gaşcă de penali se apără. Sper din tot sufletul ca oamenii care vor veni să se plimbe cu căţelul, cu soţia, cu mama, să fie lăsaţi se viziteze una dintre cele mai frumoase zone din România", a spus Rareş Bogdan.

Jurnalistul a adăugat că-i va da în vileag pe cei care l-au protejat şi l-au ajutat pe Dragnea în ascensiunea politică.

"Mâine, foarte mulţi bucureşteni doresc să facă promenada. Să nu ne oprească cineva să cântăm câteva cuvinte de voioşie în onoarea venirii primăverii. Este un fel de Coree de Nord. Îmi pare foarte rău că România a ajuns la cheremul unui individ care, pentru a-şi salva pielea, încalcă orice normă de democraţie. Vreau să stau de vorbă cu cei care l-au protejat pe acest individ, cu cei care l-au dus La Ambasada americană, la Ambasada Franţei. Am să le pun şi feţele pe ecran ca să-şi asume responsabilitatea creării unui monstru", a încheiat Rareş Bogdan.