Ponta: Dragnea, ca Bashar al-Assad. Va produce doar dezastre cât timp va avea puterea absolută

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a numit in functii de conducere doar oameni din Teleorman, judetul sau natal, atrage atentia liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, dand-o exemplu pe Viorica Dancila, care este atat premier, cat si presedinte executiv al PSD, si care a numit-o pe Carmen Dan in functia de ministru de Interne, ambele fiind din judetul Teleorman.

"Presedintele PSD (si presedinte al Camerei Deputatilor) este din Teleorman. El numeste presedinte executiv al PSD si prim-ministru o doamna tot din Teleorman. Doamna prim-ministru din Teleorman numeste in functia de ministru de Interne o alta doamna - tot din Teleorman. Doamna ministru de Interne din Teleorman numeste in fruntea Jandarmeriei Romane (dupa gravele incidente din 10 August) un domn colonel tot din Teleorman!!! Oare numai mie imi suna fraza de mai sus ca o gluma proasta sau ca o nebunie totala?!? Doar eu cred ca Dumnezeu cand vrea sa piarda pe cineva intai ii ia mintile? Pare ca traim in Evul Mediu sau in Sicilia perioadei in care totul era condus de Cosa Nostra!", a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook, liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta.



El a subliniat ca problema celor din conducerea tarii nu este originea lor, ci modul in care au fost numiti pe aceste functii, pe "criterii feudale si mafiote incompatibile cu un stat modern".



Ponta spune ca au fost alesi oamenii "atat de obedienti incat sa execute orice ordin si atat de saraci intelectual incat sa nu aiba nicio capacitate de gandire independenta".



De asemenea, mai scrie Ponta, ceea ce face Liviu Dragnea la nivel central, fac si "micii baroni locali" la nivel judetean.



"Boala clientelismului si nepotismului a ajuns la un nivel cronic", subliniaza Ponta.



Liderul Pro Romania spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in functii de conducere doar rude si oameni din zona sa natala este presedintele Siriei, Bashar al Assad, noteaza ziare.com.



"Stiu ca inainte de 1989 era plina conducerea tarii de oamenii din Scornicesti si din zona natala a lui Ceausescu. Niciodata insa nu s-a ajuns la ce este azi! Singurul exemplu azi in lume de lider politic care a promovat in conducere doar rude si oameni din zona sa natala este Bashar Al Assad in Siria - nu cred ca acesta este un model pentru Romania", scrie Victor Ponta.



El adauga, de asemenea, ca Romania nu poate fi condusa la fel cum este condus Consiliul Judetean Teleorman, insa Dragnea nu poate depasi acest nivel, si va produce doar dezastre atat timp cat va avea puterea absoluta.



"Ma gandesc insa cand (nu daca) oamenii din Bucuresti, Ardeal, Banat, Maramures, Moldova, Dobrogea, Muntenia sau restul Olteniei ii vor lua de maneca pe deputatii si senatorii lor si le vor spune 'daca va place asa de tare Dragnea, mutati-va toti la el in Teleorman la Lacul Belina sau in Brazilia si dati-ne tara noastra inapoi'! Eu zic ca acea zi este mai aproape decat credem acum", a mai scris Victor Ponta.