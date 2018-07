Parcare gratuită pentru autovehicule electrice. Unde se întâmplă aşa ceva

Primăria Sfântu Gheorghe intenționează să introducă abonamente / permise de parcare eliberate gratuit pentru proprietarii de autovehicule acționate 100% electric. Inițiativa este cuprinsă într-un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică.

Proiectul de parcare gratuită ar urma să aducă modificări și completări ale regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe. Potrivit textului acestuia, se vor emite următoarele tipuri de abonament: a) abonament/permis de parcare tip riveran cu valabilitate minimă de o lună și valabilitate maximă de un an; b) abonament/ permis de parcare tip pentru persoană cu handicap; c) abonament/permis de parcare pentru autovehicul acționat electric; d) abonament/permis de parcare tip – cu valabilitate minim de o lună și valabilitate maximă de un an.

În ceea ce privește abonamentele pentru autovehiculele acționate 100% electric, proiectul prevede că acestea se eliberează gratuit persoanelor fizice și juridice care fac dovada că sunt proprietarii unor astfel de autovehicule sau au contract de leasing pentru vehiculele/ autovehiculele respective.

Valabile pe tot teritoriul oraşului

Conform proiectului, abonamentele se vor imprima pe hârtie de culoare verde și vor conferi dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe. Ele se vor elibera la cerere de către Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Publice Subordonate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe pe baza unor documente justificative.

„Dorind să intre în rând cu marile orașe și capitale europene care luptă pentru mediul înconjurător, Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe ar putea adopta din ce în ce mai multe hotărâri prin care proprietarii/ utilizatorii de mașini electrice să fie scutiți într-un fel sau altul de anumite taxe locale”, se arată, printre altele, în expunerea de motive semnată de primarul municipiului, Antal Árpád András.

Textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro, iar eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, se vor putea depune până la data de 31 iulie 2018, au anunțat reprezentanții Primăriei.

La începutul săptămânii trecute, la Sfântu Gheorghe a fost inaugurată prima staţie de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. Prima din județ, stația a fost montată, în fața unui hotel din municipiu. Aceasta a fost realizată de o companie, din fondurile unui proiect câștigat în cadrul unui program de finanțare al Administrației Fondului Pentru Mediu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi.

