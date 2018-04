Ouă de Paşte în foi de ceapă. Cum vopsim ouăle de Paşte natural, fără să folosim chimicale

Daca te-ai saturat de substantele chimice pe care le regasesti de obicei in pachetele prezente la orice magazin, exista cateva modalitati prin care poti sa faci vopsea de oua naturala. in primul rand, ar trebui sa stii ca ouale nu vor fi la fel de stralucitoare precum ouale vopsite in mod conventional.

Iata cateva ingrediente simple care te pot ajuta sa obtii vopsea de oua naturala:

Galben - turmeric sau foi de ceapa

Portocaliu - pulbere de chili

Rosu - sfecla rosie, foi de ceapa rosie, zmeura sau mure

Albastru - varza rosie sau afine congelate

Verde - spanac

Mov - suc de struguri

Maro - cafea

Ingrediente

3 cani cu legume / fructe / condimente la alegere

3-4 linguri de condimente

3 cani cu apa

2 cani cu otet alb

Mod de preparare

Se iau 3 cani cu legume si/sau fructe taiate, piure sau feliate si se fierb in 3 cani cu apa si 2 linguri de otet alb. Daca se utilizeaza condimente, vei avea nevoie de 3-4 linguri in 3 cani cu apa. Se lasa sa fiarba timp de cel putin 30 de minute sau mai mult daca doresti o culoare mai intensa. Dupa fierbere, se strecoara fructele sau legumele, iar lichidul reprezinta vopseaua de oua.

Se inmoaie ouale fierte in vopsea peste noapte. Cu cat e apa mai calda, cu atat e mai bine. Daca nu este suficient de intensa culoarea vopselei, a doua zi se incalzeste colorantul si se inmoaie ouale pentru inca 30 de minute. Rezultatele vor varia in functie de puterea vopselei si de cat timp vei lasa ouale sa se inmoaie in vopsea. in plus, rezultatul final va fi o finisare mata, dar daca doresti ceva mai lucios, poti pune putin ulei de masline pe coaja de ou, dupa care poti lustrui ouale cu o carpa moale pentru un finisaj lucios.