Noul ministru al Sportului, veste excelentă de ultimă oră! Ce planuri are Ionuț Stroe!

Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a venit cu o veste bună pentru iubitorii tenisului. Proaspăt instalat la MTS, Ionuț Stroe a dezvăluit pentru realitatea.net că s-a rezolvat blocajul în care se găsea proiectul denumit "obiectivul de investitii Complexul Sportiv National de Tenis".

"Am o veste referitoare la stadiul in care se gaseste Complexul Sportiv National de Tenis din Bucuresti. Va pot spune ca, in urma consultarilor pe care le-am avut cu Compania Nationala de Investitii, s-a solutionat problema care privea documentatia cadastrala, mai precis problema dintre Primaria Sectorului 2 si PMB.

Urmeaza demararea procedurilor de reavizare a indicatorilor tehnico-economici pentru a putea promova spre finantare acest obiectiv de investitii. Deci totul s-a deblocat, iar procedura de reavizare a indicatorilor va fi demarata foarte curand", a explicat Ionuț Stroe pentru realitatea.net.

Ministrul Tineretului și Sportului a vorbit apoi despre planurile pe care le are pe termen mediu și lung. Printre ele, a menționat simplificarea finanțării în sport și simplificarea formei de sponsorizare a fenomenului sportiv.

"Englezii au o vorba. Failing to plan is plaining to fail. Daca nu ai un plan, iti planuiesti, practic, esecul. Am un plan pe care il voi prezenta zilele urmatoare. Dar va pot spune ca el cuprinde urgente care tin de cele doua mari manifestari sportive de la anul, carora trebuie sa le asiguram finantare si organizare, este vorba despre EURO 2020 si asigurarea suportului financiar si de orice natura pentru sportivii romani aflati in competitii de calificare la Olimpiada de la Tokyo 2020", a afirmat Ionuț Stroe pentru realitatea.net.

Și a continuat: "Mai este o chestiune care arde, simplificarea finantarii in sport. Mi-as dori un cadru unitar de finantare a sportului in Romania, pentru ca in momentul de fata exista patru forme, mai mult sau mai putin imbratisate de institutiile din zona statului, administratie locala, administratie centrala. Si, de ce nu, simplificarea formei de sponsorizare a fenomenului sportiv".

Ministrul Sportului a detaliat planurile: "Alaturi de institutiile publice, parteneri in finantarea sportului pot fi companiile private, ca in orice alta societate sanatoasa. Va dau un singur exemplu, in urma unei sponsorizari, este absolut normal ca si cel care ofera sponsorizarea sa aiba un beneficiu. Cu alte cuvinte, caracterul de mecenat trebuie oarecum inlaturat in ceea ce priveste sportul, si subliniez asta, astfel incat cel care investeste bani in sport, ma refer la companiile private, sa aiba, pe langa deducerea din impozitul datorat statului, si o forma de beneficiu direct. Este absolut normal, se gaseste in legislatia europeana acest lucru si il putem imprumuta si noi".

"Mi-ar placea sa avem o lege a Sportului cu caracter organic, in care sa fie prevazut un cadru unic de finantare. Astfel, am sti cu totii cum sa facem aceasta finantare si am lamuri Administratia Locala si alte organisme care sprijina sportul. Si mai este procesul de descentralizare care, in mod clar, trebuie incurajat. Legea se gaseste pe circuitul de avizare la ministere, acest proces trebuie reluat", a mai spus Ionuț Stroe pentru realitatea.net.

