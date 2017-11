Cum arată biroul lui Ceaușescu, liftul + acoperișul clădirii de unde a fugit cu elicopterul în '89

Exclusiv online | www.realitatea.net a obţinut acceptul Ministerului Afacerilor Interne de a face un reportaj multimedia (foto+video) în clădirea fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, actualmente sediul MAI, pentru a le prezenta cititorilor balconul de la care Nicolae Ceaușescu a ținut ultimul discurs, în 21 decembrie 1989, biroul fostului șef de stat, liftul cu care acesta a mers la etajul 6 al clădirii și acoperișul de unde apoi a decolat elicopterul prezidențial. Puţine persoane au avut până acum acces în lift şi pe acoperişul clădirii. De asemenea, în imaginile filmate de site-ul Realitatea se văd inclusiv urmele gloanțelor trase în zilele Revoluției în fostul CC al PCR

Au trecut 28 de ani de la Revoluţia din 1989, acum suntem martori la schimbarea generaţiilor, însă, cel mai probabil, nu vom afla niciodată ce s-a petrecut, cu adevărat, în acele zile. Rămânem cu declaraţiile, cu un noian de scenarii, de regii şi de manipulări, cu o mulţime de întrebări fără răspuns şi cu multe controverse. Dincolo de zecile de cărţi scrise despre Revoluţie, dincolo de miile de articole apărute în ziare, la televiziuni şi pe site-uri, singurele lucruri palpabile rămân imaginile.

Realitatea.net şi-a propus să le arate cititorilor cum arată acum punctul de comandă al acelor zile de foc: sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, devenit după 1990 clădirea Senatului, actualmente sediul Ministerului de Interne.

Aici, la balconul amplasat deasupra intrării, Nicolae Ceauşescu a ţinut ultimul discurs, pe 21 decembrie 1989, încercând să liniştească populaţia după agitaţia de la Timişoara. O zi mai târziu, pe 22 decembrie 1989, la ora 12:09, de pe acoperișul acestei clădiri, a decolat elicopterul în care se aflau soţii Nicolae şi Elena Ceaușescu, cuplul prezidenţial încercând, astfel, să se salveze.

Ministerul Afacerilor Interne a acceptat să sprijine demersul jurnalistic al realitatea.net şi a deschis uşile punctelor cheie ale fostului CC al PCR: biroul lui Ceauşescu, balconul, liftul cu care fostul dictator a urcat până la etajul 6, pe acoperiş, şi acoperişul de unde a decolat elicopterul. Liftul şi acoperişul, ambele având o importanţă istorică extraordinară, au fost văzute de foarte puţine persoane. Remarcabil este faptul că, la 28 de ani de la Revoluţie, multe elemente din interior arată la fel ca atunci. Motivul? Clădirea este protejată, iar modificările nu sunt permise.

1. Fostul birou al lui Ceausescu, acum biroul Ministrului de Interne, Carmen Dan

Fostul birou al lui Nicolae Ceausescu masoara 50 de metri patrati. Se ajunge astfel: dupa ce intri in sediul Ministerului Afacerilor Interne, urci pe superba scara din fata, apoi ajungi in holul la etajul 1, iar din acel hol se face trecerea in anticamera. Cum intri in anticamera, in partea stanga este fostul birou al lui Ceausescu, iar in fata este intrarea in celebrul balcon.

Trebuie deschise doua usi pentru a intra in fostul birou al lui Ceausescu. S-au mai pastrat pardoseala si sistemul de iluminat electric, plus parchetul care delimiteaza anticamera de biroul care in prezent este al Ministrului Carmen Dan.

2. Urme de gloante pe un tablou din sediul fostului CC al PCR

In anticamera fostului Cabinet nr.1, in prezent biroul ministrului de Interne Carmen Dan, s-a pastrat un tablou original, al artistului Sabin Balasa, din 1980. Pe tablou se vad urme de gloante, asa cum ne-au explicat angajatii Ministerului.

3. Balconul de unde a vorbit Ceausescu in decembrie 1989

Celebrul balcon de unde a vorbit Nicolae Ceausescu in 1989 este intact. Pentru a afla cum se ajunge aici, citeste explicatile de la punctul 1.

Feroneria este cea originala, la fel ca si parchetul din anticamera pe care se calca pentru a ajunge in balcon.

4. Liftul cu care au plecat Nicolae si Elena Ceausescu pentru a ajunge pe acoperis

Liftul de la etajul 1 al fostului sediu CC al PCR, cel cu care au mers sotii Ceausescu, arata exact ca acum 28 de ani si a fost vazut de putine persoane. Ca sa ajungi la el, din holul mare de la etajul 1, cum iesi din anticamera, se merge in partea dreapta. La capatul culoarului intri pe o usa, iar in stanga sunt doua lifturi. Ceausescu a mers cu cel din stanga, potrivit marturiilor. Spatiul este foarte ingust, abia intra patru persoane.

5. Acoperisul de unde au fugit cu elicopterul Nicolae si Elena Ceausescu

Aghiotantul lui Nicolae Ceausescu, Florian Rat, a insotit cuplul dictatorial in lift, in drumul spre acoperis. Dupa cativa ani, el a declarat Comisiei "Decembrie 1989" urmatoarele: "Era aproximativ ora 11.45 si am urcat in lift cu Elena si cu Nicolae Ceausescu, ca sa ajungem la etajul 6, unde aterizase elicopterul. Cand mai erau vreo 30 de centimetri pana la etajul 6, s-a oprit liftul. Cineva de afara a bagat mana si a declansat rotita de sus si s-a deschis usa. Am iesit eu intai si i-am ajutat si pe ei sa iasă. Acolo era generalul Victor Stanculescu. A spus sa mergem pe terasa, ca ne asteapta elicopterul".

Putine persoane au avut ocazia sa ajunga pe acoperis, intrucat accesul este restrictionat. Realitatea.net va explica pasii: dupa ce ajungi la etajul 6, iesi din lift, in dreapta este o usa, iar apoi, mergand in stanga, se iese pe acoperis. Inainte de iesirea pe acoperis, Nicolae si Elena Ceausescu au trecut in fuga pe langa unul dintre WC-uri, iar acolo, asa cum se vede in imaginile filmate de realitatea.net, exista si astazi, dupa aproape 30 de ani, profilul Elenei Ceausescu, incrustat in perete, intrucat acolo este toaleta femeilor.

Acesta a fost traseul parcurs de Nicolae si Elena Ceausescu in 22 decembrie 1989, inainte sa plece cu elicopterul de pe acoperis.

6. Cladirea Ministerului Afacerilor Interne, constructie finalizata in 1950, vazuta din exterior. Arata la fel ca in 1989, inclusiv portile de acces fiind cele originale

--------------------------------------------------

Istoricul Palatului Ministerului de Interne, in imagini de arhiva

1912 - 1915

Încă din anul 1912 s-a pus problema construirii unui nou sediu pentru Ministerul de Interne, întrucât cel existent la acea dată era vechi şi neîncăpător. În acest scop, s-a supus dezbaterii Parlamentului şi s-a votat în Adunarea Deputaţilor şi Senat o lege prin care Ministerul Domeniilor şi Agriculturii şi Ministerul Afacerilor Străine erau autorizate să predea Ministerului Afacerilor Interne terenurile lor.

Consiliul de Miniştri autoriza, la data de 9 februarie 1912, ca Ministerul de Interne să încheie un contract cu arhitectul Petre Antonescu pentru întocmirea proiectului de construcţie şi dirijarea lucrărilor de execuţie a clădirii "Palatului Ministerului de Interne". Ministru de interne era Alexandru Marghiloman. În anul 1915, Ministerul de Interne elabora caietul de sarcini pentru executarea clădirii.

Anul 1938

Chiar dacă timp de peste 20 de ani nu s-au început lucrările, în anul 1938, Carol al II-lea dădea un nou Decret-lege pentru autorizarea construirii „Palatului Ministerului de Interne“. Tot în anul 1938, arhitectul-şef al Serviciului de Arhitectură din Ministerul de Interne, Paul Smărăndescu, a fost desemnat pentru întocmirea planurilor, deciziilor, caietelor de sarcini şi pentru conducerea tehnică a lucrărilor imobilului. Acesta a efectuat documentarea necesară la Palatul Ministerului Aerului şi Marinei din Berlin şi la Serviciul Siguranţei din Bratislava

Anul 1939

În anul 1939, inginerul Emil Prager a câştigat noua licitaţie pentru construirea „Palatului Ministerului de Interne“, iar în 1941, Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor încheie un contract preliminar de lucrări de construcţie şi instalaţii la noul „Palat al Ministerului de Interne“, cu societatea „Hochtief-Prager“





Anii 1945 si 1946

Doua imagini rare din timpul constructiei viitorului Comitet Central al PCR.

In prima fotografie, realizata in martie 1945, apare Gheorghe Gheorghiu Dej (imbracat in alb), viitor sef de stat. In plan secund se vad lucrarile de constructie la sediul MAI.

In a doua imagine, realizata in 1946, este surprins un mars al sindicatului MAI. De asemenea, in plan secund se vad lucrarile de constructie.

Anul 1950

La încheierea războiului, s-au reluat activităţile de construcţie, iar în anul 1950 clădirea era terminată. Din acel moment, Ministerul de Interne şi-a folosit sediul până în anul 1958, când Prezidiul Marii Adunări Naţionale îl trece în administrarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Până în 1989, aici va funcţiona Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Anul 1977

Nicolae Ceausescu le vorbeste pionierilor, chiar din fata sediului CC al PCR

Anul 1989

In prima imagine, suprinsa pe 21 decembrie, Nicolae Ceausescu incearca sa calmeze populatia la mitingul care marca inceputul sfarsitului pentru el

In a doua imagine, surprinsa pe 22 decembrie 1989, la ora 12:09, elicopterul prezidential decoleaza de pe sediul CC al PCR

1989 - 2006

După înlocuirea regimului comunist în anul 1989, clădirea a devenit sediul Senatului României, iar din anul 2006, Ministerul de Interne s-a reîntors în Palatul care i-a fost destinat, încă de la începutul veacului al XX-lea.

Nota: pentru ilustrarea materialului au fost folosite imagini din arhiva Fototecii online a comunismului romanesc, agerpres.ro, Willy Pragher, sediul MAI si colectia autorului materialului, Cristian Otopeanu





