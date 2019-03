Medici de la Spitalul Slatina, prinşi cu 140 de radiografii ascunse în vestiar. Prima ipoteză

O anchetă a fost declanşată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina după ce, marţi, în vestiarele a trei medici ortopezi au fost descoperite 140 de radiografii ascunse. Suspiciunea este că medicii foloseau documentele medico-legale să se șantajeze unii pe alții.

Managerul Spitalului Slatina, Cătălin Rotea, a declarat că primele semne de întrebare au fost ridicate după ce unitatea medicală nu a putut pune la dispoziţia poliţiştilor o radiografie cerută în cazul unei cercetări penale. Răspunsul venit dinspre ortopezi a fost că radiografia nu mai există.



Marţi, o comisie de anchetă constituită de conducerea spitalului a găsit în vestiarele a trei dintre medici nu mai puţinde 140 de filme radiologice, cel mai vechi datând din anul 2015.







"Având în vedere că la o solicitare a IPJ Olt de a le pune la dispoziţie o radiografie, Spitalul Judeţean a fost nevoit să răspundă că nu are acea radiografie, marţi, am constituit o comisie formată din directorul medical, directorul administrativ şi un consilier juridic, care să verifice motivul pentru care nu am putut pune la dispoziţia organelor abilitate o radiografie. Ca urmare, s-a făcut un control, în camera de gardă, în saloane, inclusiv în vestiarele medicilor, care au fost deschise cu cheia. În vestiarele a trei medici s-au găsit 140 de filme radiologice, radiografii ale unor pacienţi, din 2015 şi până în prezent, pentru care nu avem o explicaţie ce anume căutau acolo", a declarat Cătălin Rotea.



