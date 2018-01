Masacru. Un autobuz a plonjat într-un râu, cel puțin 45 de oameni au murit

Bilanțul morților din accidentul îngrozitor care a avut luni la 220 de km de capitala regională Kolkata a crescut la 45 de persoane, trasmite agenția Xinhua.

"Am recuperat alte cadavre dintr-un canal adânc unde s-a prăbușit autobuzul care traversa podul vechi de pe râul Daulatabad", a declarat un oficial al poliției.

Potrivit acestuia, căutările nu s-au încheiat, iar bilanțul morților poate să crească. Iniția s-a vorbit de 4 persoane decedate, după care BBC a anunțat un număr de 36 de oameni care și-au pierdut viața.

O parte dintre pasageri au reușit să iasă din apele râului și au fost transportați la spital.

Autobuzul transporta cel puțin 60 de persoane când șoferul a tras de volan ca să evite o altă mașină și a căzut în râu. Mașina se deplasa cu viteză excesivă, iar șoferul vorbea la telefonul mobil, au declarat martorii.

Localnicii furioși s-au revoltat și au atacat mașina poliției acuzând forțele de ordine că au intervenit prea târziu la locul tragediei, scrie BBC.

At least 36 people killed in India's West Bengal state as bus torpedoes off bridge and into Bhairav river. Police criticised for reaching crash site 40 minutes late, visibly unprepared for the rescue pic.twitter.com/6WRtVy4xoF