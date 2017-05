Loredana Chivu a detonat misterul: este sau nu însărcinată?

Loredana Chivu își dorește cu ardoare să devină mămica, acesta fiind cel mai mare vis al ei, după cum a și declarat de nenumărate ori.

În showbiz circulă zvonul că Loredana ar fi însărcinată în 3-4 luni, însă nu dorește să dezvăluie acest lucru.

Blondina le-a spus chiar și prietenelor că-și dorește să rămână gravidă, să devină mamă, cât mai curând posibil, așa că o veste că aceasta, că ar fi însărcinată, nu le-ar mai mira pe fete.

Contactată telefonic, Loredana ne-a spus că dacă ar fi însărcinată, ar fi cea mai fericită femeie.

“Daca aș fi gravidă, aș fi urlat de fericire, aș fi spus la toată lumea. E cel mai mare vis al meu, am mai spus că vreau să devin mamă și cu siguranță când se va întâmplă asta, voi anunța. Nu știu cine scoate vorbele astea, dar nu mi se pare corect. E un subiect sensibil și nu e de joacă. Nu sunt însărcinată. Când voi fi, voi anunța personal. Nu vreau să se scrie minciuni. Uitați-va la poze, la filmulețe, ce postez pe conturile de socializare să vedeți că n-am burtă. Aseară am avut un eveniment, am dansat, m-am distrat”, a declarat Loredana Chivu pentru WOWbiz.ro.