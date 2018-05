Libris.ro - Top 5 cele mai vandute carti ale momentului

Libris.ro - Clasamentul complet al celor mai cumparate titluri poate fi consultat accesand URMATORUL LINK.

Strainul de langa mine este noua carte semnata de autoarea bestsellerelor: Fluturi si Insomnii, Irina Binder.

Noul roman are ca eroine trei prietene, “de varste diferite, cu povesti diferite, demente, dar reale suta la suta”.

Cartea este inspirata si de aceasta data din realitate si promite povesti picante, fara cenzuri.

Strainul de langa mine

Este omul caruia i-ai daruit timp de multi ani – poate o viata intreaga – cele mai bune ganduri, visuri, sentimente si realizari ale tale.

Este vecinul sau colegul cu care te intersectezi uneori, cu care poate ca te si saluti si care isi traieste bucuriile si tristetile vietii la o usa sau la un perete distanta de tine.

Este necunoscutul pe care hazardul sau Destinul ti-l aduce in cale intr-o buna zi, pret de o conversatie ce iti schimba viata.

Este acel miez al tau adeseori lasat in tacere, in uitare, dar care isi face auzita vocea deopotriva stranie si familiara atunci cand te privesti cu adevarat in oglinda.

Cine esti Tu? Cine este Celalalt?

Cu stilul ei inconfundabil si cu finetea si curajul care au cucerit definitiv milioane de cititori, Irina Binder sparge si de aceasta data tiparele, obisnuintele si prejudecatile, pentru a lasa vederii ceea ce suntem cu adevarat si pentru a ne rafina privirea ca sa vedem cine ne este realmente Strain si de ce.

Privirea patrunzatoare a Irinei Binder si scriitura ei puternica si delicata in acelasi timp urmaresc in Strainul de langa mine volutele unor destine reale, familiare multora dintre noi. Autoarea cauta in toate pliurile existentei Adevarul despre sine si despre ceilalti. Intrucat viata are o consistenta instabila, identitatile si adevarurile par si ele inconsistente, dupa cum descopera personajele din Strainul de langa mine, dupa cum descoperim si noi cu fiecare om intalnit pe Cale.

" M-am gandit la un moment dat sa nu exagerez, dar o voi scrie asa cum simt, fara cenzuri... Sunt sigura ca o sa va placa si ca veti indragi mult personajele. Povestea este inspirata din realitate. Sper sa reusesc sa va transmit emotiile personajelor, dar si mesajele pe care le ofera povestea." - Autoarea

Am descoperit intr-o zi ca ne-a inundat pseudostiinta si ca ii cad prada oameni naivi, incapabili sa discearna intre adevarul stiintfic, verificat si reproductibil de fiecare data, si testimoniale contrafacute despre leacuri miraculoase contra orice sau preventive contra nimic. Atunci m-am hotarat sa scriu despre biologia si functionarea corpului omenesc, despre biochimie si alimente, despre adevarurile verificabile si fanteziile imposibil de reprodus promovate de medicina alternativa. Am inceput sa scriu ceea ce s-ar putea numi niste pamflete medicale, pe care le-am postat pe Facebook. Fara ura si resentiment insa: consider ca fiecare om are dreptul sa aleaga orice i se pare potrivit sanatatii sale, cu conditia sa nu se puna pe sine si pe altii in pericol si sa aleaga informat, nu dus de nas. Am scris asa cum vorbesc de obicei, zambind, fiindca si eu cred ca «glumind putem spune orice, chiar si adevarul» (Sigmund Freud). Intr-o buna zi am fost contactata de Editura Humanitas si mi s-a propus sa adunam textele mele intr-o carte. Sincer, nu ma asteptam ‒ si i-am intrebat de ce ar face asta. Raspunsul m-a convins: «Pentru ca aveti umor, aveti verva si aveti dreptate!» Asa s-a nascut aceasta carte pe care o tii in mana, cititorule. O carte care as vrea sa-ti descreteasca fruntea si sa te faca sa razi din toata inima, fiindca ‒ stii ceva? ‒ rasul impreuna cu doctorul de nutritie nu ingrasa! Sper sa-ti ofere raspunsuri la intrebari despre mancarea sanatoasa, vitamine, antioxidanti si la multe alte dileme ale omului modern. Si mai sper sa te faca mai precaut ori de cate ori citesti sfaturi fara semnatura unui specialist, ori de cate ori vrei sa faci vreo analiza fantasmagorica ori sa incerci un tratament miraculos si fara efecte adverse. - DR. SIMONA TIVADAR

27 de pasi - Tibi Useriu

Lumea ma stie drept alergator de anduranta. Ce nu stie, insa, e povestea vietilor mele paralele. Am fost pe rand: sluga la ciobani pe Bargaie, porcar in armata romana, azilant politic in Berlin, pizzar intr-un restaurant italian, bodyguard la un interlop sarb, martor intr-o galerie de alba-neagra in Gran Canaria si autor de jafuri armate. Am evadat din doua inchisori europene, dar nu si din a treia.

Vanat prin Interpol, am devenit client al unei puscarii de maxima securitate. Drept urmare, timp de aproape 10 ani am lipsit la apel din propria tinerete, inchis complet singur intre 4 ziduri albe, foarte groase.

Cei care au auzit de mine dupa ce am castigat 6633 Arctic Ultra vor descoperi in aceasta carte povestea mea asa cum n-o stie si n-a auzit-o nimeni, niciodata. La fel si cei care, fara sa fi intrebat inainte, m-au ales ca subiect al examenului de capacitate la limba romana.- Tibi Useriu

Cartea te invita sa descoperi omul din spatele performantei. O poveste care va surprinde si, poate, va soca, promitand sa fie autentica, dar si brutala.



Fragment din carte:

"Viata noastra e conectata cu lumea in care ne miscam asa cum nervura ultimei frunze care tremura in varful unui copac se leaga, in mod misterios, de ultimul fir de radacina, subtire ca o ata, infipt undeva in intunericul pamantului. Fara sa vrea si fara sa stie, cele doua sunt unite intr-o stransa dependenta. Prin ele trece acelasi sange, fiindca lumea e, de fapt, un copac.

Astfel de ganduri imi treceau prin minte intr-o zi cand, iesit sa ma plimb pe coclauri, am stat vreo doua ceasuri uitandu-ma la un copac. N-o sa uit niciodata ziua aia. Dupa 9 ani si ceva de izolare, puteam sa parcurg, fara catuse si lanturi la picioare, mai mult decat nenorocitii de 27 de pasi cat avea curtea destinata plimbarii mele zilnice. Numarasem acei pasi de sute de ori incercand sa-mi tin mintea ocupata.

Acum, iata, trecand de gard in pasunea vecinului, ma puteam duce pana departe, cat vedeam cu ochii, puteam sa redescopar natura, culorile, vantul, mirosurile familiare de iarba si pamant, aerul cu aroma de cetina si frunze moarte. Asa arata chemarea pamantului meu, unde stiu cum se face fanul, unde cunosc toate izvoarele, unde l-am tinut de coama pe Mircea si m-am crezut Margelatu calarind in galop.

M-am oprit ca intr-un zid in fata batranului stejar de la intersectia a doua dealuri si, acolo, am plans ca un copil. Tin minte ca stateam jos si ma uitam la stejar, analizandu-i in detaliu scoarta, crengile, nervurile frunzelor si tulpina evazata infipta adanc in pamant. Imi imaginam reteaua vasta de radacini, ca un labirint intins pe sub mine. Nu vedeam in el doar un copac oarecare, ci un intreg, o minune a creatiei, de o frumusete neasemuita si dureroasa."

Insomnii - Irina Binder

„A venit momentul fericit in care Insomniile Irinei Binder sa ni se prinda ca o podoaba in jurul sufletelor, iar gandurile ei de la ceasuri tarzii sa ne imbratiseze pe toti cu generozitate. Citindu-i trairile, vom descoperi inca o data, cu uimire, ca nedormirile ei sunt si ale noastre, ca nesomnul meu si al tau ne apropie pe toti in acele clipe in care reusim sa ne privim viata cu sinceritate si cu inimile asternute in palme. Vom afla astfel, in nopti incercanate, ca gandurile si simtirile Irinei sunt si ale noastre, ca bucuriile, tristetile si sperantele ei ne curg navalnic prin sange tuturor, iar Irina e a fiecaruia dintre noi. Fiindca Irina Binder scrie pentru noi, naste splendori inspirate de stele si de viata si daruieste confesiunile sale nocturne fiecarui om, fie el din Brasov, de la Melbourne sau Toronto – spre linistea cugetelor si mai ales a existentelor noastre, unindu-ne intr-o lume ideala, fara diferente in simtire si fara frontiere geografice – pentru ca universalitatea trairilor sale reuseste sa ne fie far autentic si sincer, fara pretiozitate si fara emfaza.” Carmen Voinea - Raducanu

Fragment din roman:

"ACUM STIU

A fi liber inseamna, inainte de toate, a fi responsabil fata de tine insuti. - Mircea Eliade

Acum stiu sa traiesc... pentru ca exista o diferenta intre „a trai" si „a exista".

Acum stiu ca eu sunt cea mai importanta persoana din viata mea si n-am sa mai uit asta niciodata. Acum stiu ca intre iubire si ura exista o bariera mult prea fragila si mai stiu ca pentru a-ti transforma un prieten in dusman nu trebuie neaparat sa-i gresesti, ci este de ajuns sa nu ii faci pe plac doar o singura data.

Acum stiu ca niciun strain nu te poate iubi, nu te poate ajuta si nu te poate ierta asa cum o fac parintii tai.

Acum stiu ca anumite drumuri au un singur sens si ca pe el nu exista cale de intoarcere.

Acum stiu ca lucrurile nespuse la timp zadarnic sunt spuse prea tarziu.

Acum stiu ca uneori e mai bine sa iti ascunzi fericirea de ochii lumii, ca sa nu le starnesti invidia celor neimpliniti, pentru ca nicio fericire nu dureaza atat de mult si atat de intens incat sa combata rautatea permanenta din jur.

Acum stiu diferenta dintre complimentele dezinteresate si lingusire si raspund la fiecare cu cuvinte potrivite.

Acum stiu sa nu ma mai pun suflet acolo unde dau de rea-vointa, rea-credinta si prostie. Acum stiu ca in spatele bunelor intentii se pot ascunde uneori si interese proprii.

Acum stiu ca sensibilitatea este vazuta, de multe ori, ca fiind slabiciune.

Acum stiu ca este mai onorant sa pierzi decat sa castigi trisand.

Acum stiu ca a astepta dupa altii inseamna timp pierdut, adica viata scursa fara posibilitatea de a se mai intoarce.

Acum stiu ca e inutil sa vreau sa ma fac iubita de suflete care n-au inteles singure sa ma iubeasca... Acum stiu ca mai intai trebuie sa incerc sa ma ajut singura si abia apoi sa strig dupa ajutor.

Acum stiu sa nu mai caut vinovati pentru esecurile mele si sa imi asum responsabilitatea deplina pentru felul in care arata viata mea. Altfel spus, mi-am acceptat cu demnitate greselile, neputintele si slabiciunile si am ales sa ma iert pentru fiecare dintre ele. "

Ora de aur - Ann Leary

Clasamentul complet al celor mai cumparate titluri poate fi consultat accesand URMATORUL LINK.

Imediat dupa publicare, Ora de aur a devenit bestseller New York Times. In 2013, FilmNation Entertainment a cumparat drepturile de ecranizare a cartii, pelicula urmand sa-i aiba, in 2016, pe Meryl Streep si Robert De Niro in rolurile principale.

Hildy Good s-a nascut si a crescut in Wendover, un orasel pitoresc de pe Coasta de Est. De zeci de ani, este agentul imobiliar cel mai important din regiunea celebra pentru conacele vechi de pe malul oceanului, la mare cautare printre cei din lumea buna din Boston. Viata ei arata perfect: are doua fiice, un nepot de doi ani, incheie tranzactii de milioane de dolari, e independenta si lipsita de griji. O fatada care incepe sa se fisureze din clipa in care vinde o proprietate impozanta familiei McAllister, iar frumoasa si misterioasa Rebecca se muta in Wendover. Intre cele doua femei, aparent atat de diferite, se infiripa o prietenie care o impinge pe Hildy sa-si dezvaluie treptat slabiciunile. Insa traumele si defectele ei palesc pe langa nevoia obsesiva de afectiune a Rebeccai, care ameninta sa distruga casnicii si vieti. Intr-un moment de cumpana pentru Hildy, sentimentele lui Frank Getchell, un prieten din adolescenta, se dovedesc providentiale.