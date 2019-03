Legătura dintre cancer şi consumul de proteine. Un doctor face o dezvăluire şocantă

Suntem permanent bombardaţi de mesaje cu ce se poate întâmpla dacă nu mâncăm suficiente proteine, însă cu atâta carne, ouă, peşte, brânzeturi de toate felurile şi mezeluri procesate este greu de crezut că cineva chiar se mai îmbolnăveşte din lipsă de proteine. În plus, sunt supermarketuri şi fast-food-uri la fiecare colţ de stradă, deci oferta de proteine ne înconjoară şi este destul de variată.

Deoarece consumul de proteine este vital pentru organismul uman, poate ar fi bine să ne gândim un pic la ce înseamnă consumul prea mare de proteine animale şi să căutăm alternative.



Dr. T. Colin Campbell, autor al The China Study, a petrecut 50 de ani din activitatea sa profesională căutând legatura dintre dietă şi cancer. A încercat toată viaţa să le arate oamenilor cum pot preveni cancerul mâncând mai sănătos şi recemt a ţinut un discurs in Hawai în care a explicat că asimiliarea permanentă de proteine este nu numai o nevoie constantă ci şi un pericol, iar o dietă bazată în exclusivitate pe fructe şi legume poate preveni şi chiar trata cancerul de prostată şi colon.







În 1968, dr. Campbell a publicat ceea ce la momentul respectiv a fost cel mai mare studiu dat bun de tipar despre ce înseamnă consumul de proteine animale şi cum este el un factor declanşator al cancerului. Cercetătorii au descoperit atunci cum animalele care consumau o dietă cu 20% mai bogată în proteine aveau cele mai mari tumori, în timp ce acelea care aveau o doză mai mică nu prezentau nici măcar o tumoare. În ultimele trei săptămâni ale studiului cercetătorii au îndepărtat complet proteinele din dieta animalelor şi creşterea tumorilor a stopat. Cea mai importantă descoperire a studiului a fost că mărirea consumlui de plante nu dăunează organismului, ceea ce înclină balanţa în favoarea consumului de porteine vegetale.



În timp ce The Center for Disease Control şi Physician’s Committee for Responsible Medicine (PCRM), două instituţii medicale respectabile din Statele Unite ale Americii, sunt de acord că deficitul de proteine nu mai este de mult o problemă globală, ba chiar că de cele mai multe ori, ingerăm mai multe decât ar fi cazul, recomandarea este să se consume 0.8 g per kg de corp. Necesarul se poate sustrage din legume şi în special din mazăre, fasole, vinete şi năut, scrie feminis.ro.