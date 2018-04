INTERVIU Ionuţ Lupescu a dat cărţile pe faţă. Dezvăluiri de ultimă oră şi replica dată lui Burleanu

Exclusiv online / Ionuţ Lupescu (49 de ani) a acceptat invitaţia realitatea.net de a veni şi de a clarifica mai multe lucruri, despre care altfel nu vorbeşte, cu doar 6 zile înaintea alegerilor de la FRF. Realitatea.net este singurul site de ştiri care a avut iniţiativa să găzduiasca opiniile celor trei candidaţi la sefia FRF. Următorul va fi Marcel Puşcaş

Ionuţ Lupescu a acceptat invitaţia realitatea.net de a vorbi despre mai multe lucruri pe care altfel le evită. În cadrul interviului, Ionuţ Lupescu a vorbit, pentru prima dată, amplu, despre mai multe lucruri: de ce a evitat o confruntare cu Razvan Burleanu, cu ce lideri PSD a discutat, înainte de alegerile FRF, dacă au existat licitaţii când era director FRF pentru anumite achiziţii, dacă se consideră sută la sută curat sau dacă actualul preşedinte al FRF avea dreptate prin dezvăluirile făcute, plus opinia lui despre Cătălin Tolontan, cel care scrisese că "pe vremea când era director executiv la FRF, Ionuț Lupescu a făcut afaceri cu FRF prin firma lui Kick Sport Media SRL. În același timp, Kick Sport tipărea revistele interne ale FRF. E un conflict de interese: într-o parte factor de decizie, în cealaltă, acționar. La orice firmă civilizată ar fi făcut același lucru, Ionuț ar fi fost ”out” a doua zi".

Seara, ulterior realizării interviului cu Lupescu, Răzvan Burleanu a prezentat la Digi Sport un document de la UEFA, însoţit de următorul comentariu: "Ionuţ Lupescu minte. I-a minţit pe toţi prietenii săi, i-a minţit pe toţi susţinătorii săi şi pe membrii federaţiei că şi-a dat demisia. Iar dovada o am aici. Domnul Ionuţ Lupescu nu şi-a dat demisia de la UEFA, doar şi-a suspendat contractul de muncă în această perioadă de timp".

Cu puţin timp înaintea miezului nopţii, realitatea.net l-a contactat din nou pe Lupescu, iar acesta a acceptat să dea explicaţii: "Oamenii confunda o institutie din Elvetia, UEFA, cu o şaormerie. Este ca in Romania. Spui "demisie" si pleci?! Nu. Eu am un departament intreg pe care trebuie sa il predau, iar demisia inseamna, de fapt, o predare de gestiune care dureaza mai mult, nu se poate face imediat. Iar eu aveam nevoie sa intru rapid in campania electorala de la FRF. Din acest motiv, a trebuit ca functia sa devina inactiva. Resursele umane de la UEFA au fost cele care au venit si mi-au propus acest lucru".

Redăm mai jos interviul acordat de Ionuţ Lupescu pentru realitatea.net, înaintea dezvăluirilor de ultim moment făcute de Burleanu.



- realitatea.net: Ionut, de ce refuzi o confruntare fata in fata cu Razvan Burleanu?

- M-am intors in fotbalul romanesc de aproape doua luni si, din omul competent de care FRF avea nevoie la UEFA, am ajuns sa "sifonez" banii Federatiei si sa fiu infractorul Federatiei. Daca credeti ca se poate sta la masa cu o persoana care jigneste, denatureaza anumite lucruri, asta este contrar principiilor mele. Eu vreau sa unesc lumea fotbalului, sa fie respect in lumea fotbalului, sa dezvoltam fotbalul. Nu am auzit o idee in aceste doua luni, din partea lor, despre fotbal. Am spus ca stau in fata jurnalistilor, vin cu placere sa stam de vorba. Cu Marcel Puscas nu este nicio problema sa stau de vorba, dar nu pot sa girez ceva ce este contrar principiilor mele.

- realitatea.net: Bun, dar nu m-am lamurit. Iti este teama de o confruntare cu Razvan Burleanu?

- Eu vin din fotbal. Fac fotbal de 40 de ani, atat pe teren, cat si in afara lui. Teama nu imi este. Daca imi era teama, nu ma intorceam in Romania.

"Eşti sută la sută curat? Burleanu nu are dreptate, deşi semnătura ta apare pe contractele de achiziţii în privinţa ceasurilor de lux?"

- realitatea.net: Burleanu te-a acuzat cu documente, are dreptate cu ceva?

- Nu, absolut! Nu are dreptate! I-a pus pe saracii oameni la 6 dimineata sa caute in arhivele Federatiei documente... Daca a stiut toate aceste lucruri, inseamna ca le-a tainuit.

- realitatea.net: Dar fapta ramane, indiferent de momentul in care se descopera sau se publica o eventuala ilegalitate. Ai constiinta impacata?

- Eu am constiinta impacata ca am facut totul conform regulamentelor. Ei ar fi putut sa dea organelor de ancheta toate documentele si nu au facut-o, nu stiu de ce.

- realitatea.net: Deci, te consideri suta la suta curat?

- Absolut!

- realitatea.net: Si acuzele lui Burleanu, sustinute de documente, sunt nefondate? Apare numele tau pe acte, apare semnatura ta.

- Eu am semnat in 6 ani cateva sute, daca nu mii de documente. Mi-as dori ca si ei sa arate cum au facut imprimeria pe care o pastoresc la Mogosoaia, cum au reusit sa ia imprumut 100.000 de RON catre o Fundatie. Atunci cand au avut de platit TVA, de ce au facut alta firma? Sunt multe lucruri si sper ca si ei sa fie la fel de transparenti, asa cum sunt si eu.

- realitatea.net: Ti s-a intamplat sa zica vreunul dintre electorii cu care te-ai vazut ceva de genul "Domnule Lupescu, daca nu il votez pe Burleanu, imi pierd functia"?

- Nu, dar au dat de inteles ca au o functie si eu le-am spus ca este foarte bine. Nu vreau sa schimb ceva care merge foarte bine. Vreau continuitate. Se va face o evaluare. Eu nu am o problema cu staff-ul administrativ, nu am o problema cu oamenii care isi fac treaba. Sigur, top managementul va fi schimbat. Pe timpul meu, erau aproximativ 120 de angajati, acum am inteles ca sunt vreo 200. Si au un fond de salarii de aproape 5 milioane de euro.

- realitatea.net: Si vrei sa reduci salariile in FRF, daca vei fi presedinte?

- Daca chiar vrei sa dezvolti fotbalul, eu zic ca se pot usor externaliza multe departamente. Citeam ca nu numai ca au angajat un om de marketing, dar i-au mai dat si bonusuri. Adica daca spui ca esti cel mai bun top manager din ultimii 5 ani, la nu stiu ce varsta, si faci asa ceva, ma intreb oare cum a putut fi declarat cel mai bun top manager de pana in 40 de ani.

Departamentul de marketing, luat în colimator de Lupescu

- realitatea.net: Da, insa Bogdan Popescu, directorul de marketing al FRF, pentru ca despre el este vorba, a replicat. A scris pe Facebook ca "bonusul de performanta este în realitate de 1,76% la atingerea indicatorilor de venituri. [...] Mai clar, acolo unde eu am primit 61,000 EURO, FRF ar fi plătit înainte peste 500,000 EURO"

- Eu nu cred acest lucru. Cei care erau atunci erau platiti numai daca faceau ceva. Fara bonusuri de performanta, dar primeau un procent la ce aduceau si din acel procent trebuiau sa si implementeze absolut tot. Daca lumea considera ca firma respectiva a crescut financiar, uita un singur lucru: ca Federatia, in primul rand, a crescut foarte mult in acei ani. Asa trebuie vazute lucrurile. Cred ca la FRF sunt multe departamente pe care le poti externaliza si poti salva foarte multi bani.

- realitatea.net: Si ce planuiesti cu departamentele actuale? Sa spunem cel de marketing.

- Eu cred ca departamentul de marketing, din ceea ce am vazut in presa, este o mare paguba pentru FRF. Contractele pe care aparent le semneaza cu sponsorii, nu stiu cate dintre ele sunt in cash sau numai pe barter facute. Eu consider ca in loc sa angajezi 3-4 oameni la marketing, sa ii platesti si sa le dai si bonusuri, poti externaliza catre mai multe firme, daca chiar doresti si sa platesti numai daca oamenii chiar produc ceva. Si implementeaza ceea ce doresti tu. Fara salariu, doar procent.

- realitatea.net: Cati oameni noi vei aduce cu tine la FRF, daca vei iesi presedinte, si pe cine vrei sa pastrezi din actuala echipa?

- Conform statutului, daca voi fi ales presedinte, pot sa propun Comitetului Executiv o singura persoana: secretarul general. Ar fi lipsa de respect din partea mea sa vin cu 15 oameni, fata de cei care sunt deja acolo. FRF are si profesionisti, pe multi ii cunosc, si ar fi o lipsa crasa de respect daca as face asta.

Cum comentează acuzaţiile lui Burleanu, susţinute cu documente, conform cărora, când era director la FRF, a semnat pentru cumpărarea unor ceasuri de lux, fără nicio licitaţie

- realitatea.net: Razvan Burleanu a aratat pe blogul lui, cu documente, ca tu ai semnat, cand erai director la FRF, achizitia a 7 ceasuri de lux. Cine a avut ideea asta?

- Cand ajungi la un anumit nivel, iar pe vremea respectiva Codul de Etica FIFA nu era atat de strict precum cel de dupa 2012-2014, deci atunci cand stai la masa cu Federatii mari, cand primesti cadouri de o anumita valoare, trebuie si tu, ca Federatie, ca sa cresti in ochii celorlalti, sa vii si tu cu ceva. Iar eu nu puteam sa vin doar cu o cravata sau cu fanioane.

- realitatea.net: Arbitrii meciurilor Romaniei primeau ceasuri de lux?

- Nu.

- realitatea.net: Deci doar la dineurile oficiale?

- Exact.

- realitatea.net: A fost vreo licitatie pentru acele ceasuri de lux? Pe ce criterii s-a ales firma de la care s-a facut achizitia?

- Dar el stie foarte bine, ca nici el nu face licitatie, da? Hai sa fim seriosi! Cu tot departamentul lui de achizitii pe care spune ca l-a inventat. Uitati-va numai de unde sunt luate aceste porti si veti vedea ca au cumparat de la o firma cu trei oameni, la un pret foarte mare. Fara licitatie! Deci sa ne lase cu aceste minciuni. Poti sa ai cerere de oferta, nu esti obligat sa faci licitatie. Dar sa fii ipocrit si demagog, doar pentru ca sunt alegeri la FRF, cred ca ne-am saturat de acest lucru.

S-a întâlnit cu Liviu Dragnea în timpul sau înaintea actualei campanii FRF?

- realitatea.net:De multe ori, politicul poate juca un rol important in orice alegeri. Tu te-ai vazut cu cineva din PSD in ultimele luni? Vreun factor decizional, poate cu Liviu Dragnea?

- Politicul a jucat acum patru ani un mare rol, din pacate. Acum, eu sper ca fotbalul sa revina acolo unde ii este locul. Cred ca lumea s-a saturat. Eu m-am vazut cu absolut toti presedintii Consiliilor Judetene, cu toti primarii, iar ei sunt inclusiv membri PSD. Si iti si spun de ce. Fotbalul romanesc este finantat in proportie de 95 la suta de autoritatile locale. Eu ii vad pe ei ca investitori, ca dezvoltatori. Este normal sa discut cu ei despre proiecte, ce putem face, cum putem sa ii ajutam. Deci, toti cei cu care m-am intalnit erau membri PSD, PNL sau UDMR.

- realitatea.net: Dar cu Liviu Dragnea te-ai vazut?

- Domne, eu cred ca politicul are trei culori: rosu, galben si albastru.

Replică pentru Cătălin Tolontan

- realitatea.net: Catalin Tolontan scria ca, atunci cand erai director executiv la FRF, ai făcut afaceri cu FRF prin firma ta, Kick Sport Media SRL. In același timp, Kick Sport tiparea revistele interne ale FRF. E un conflict de interese, scria Catalin Tolontan: intr-o parte erai factor de decizie, in cealalta erai acționar. Care este parerea ta?

- Ar fi fost o chestie imorala daca as fi facut mare profit. Dar, daca va uitati la Registrul Comertului, am pierdut 100 si ceva de mii cand s-a inchis revista. Am fost naiv. La calitatea inalta la care am tiparit, am luat la pretul cel mai de jos al pietei. Daca te uiti la ce a facut acum LPF cu cei de la GSP, cu acea carte care apare, o sa vezi ca sumele sunt mult mai mari decat cele de atunci. Si nu stiu daca si calitatea e aceeasi.

- realitatea.net: Si tot Catalin Tolontan incheia scriind ca, la orice firmă civilizata, ai fi fost "out a doua zi".

- Eu ma indoiesc ca Tolontan este detinatorul adevarului. Eu nu cred ca este etalonul presei romanesti. Cu tot respectul.

- realitatea.net: Te astepti sa castigi din turul I? Sau sa mergi in turul II?

- Da, din primul tur.

- realitatea.net: Varianta esecului nu o iei in calcul?

- Nu. In toate simularile de voturi asa iese.

- realitatea.net: Bun, dar cu simularile... Fiecare candidat spune ca el va castiga...

- Eu i-am vazut pe toti votantii, i-am simtit, am discutat fata in fata...

- realitatea.net: Ai primit asigurari? Si crezi in promisiuni?

- Am primit si asigurari, dar ce am simtit, clar, este ca fiecare doreste o schimbare. Si, in special, o schimbare in competenta. Eu cunosc jumatate dintre ei, pentru ca am mai lucrat cu ei in trecut. Si le-am spus celor noi, daca ei considera ca nu sunt de incredere, sa ii intrebe pe cei dinaintea lor, cu care am lucrat.

Ce face dacă pierde alegerile la FRF

- Daca nu vei fi ales presedintele FRF, vei ramane in Romania sau te vei intoarce la UEFA?

- Sincer sa fiu, intrebarea asta nu prea ma preocupa, pentru ca dupa 19 aprilie ma asteapta o munca grea. Dar nu ma voi intoarce la UEFA.

- realitatea.net: Adica, altfel spus, vrei sa ramai in tara sau sa pleci inapoi? Sau incerci sa ramai si sa schimbi ceva, sa faci un alt proiect?

- Nu stiu, am spus ca dupa 19 aprilie ma asteapta o treaba foarte complicata, dar frumoasa.

- realitatea.net: Unii sustin ca la UEFA erai trecut pe linie moarta. Ce le poti raspunde?

- (râde): Sa se intereseze la UEFA...

- realitatea.net: Cand ti-ai lansat candidatura, te-ai afisat alaturi de Mircea Sandu. A fost o eroare din partea ta stiind ca lumea va face legaturi cu trecutul?

- Eu am invitat pe toata lumea in acea sala, atunci. Si pe actualul presedinte am sa il invit la toate evenimentele Federatiei, pentru ca respect functia. Nu pentru ca imi place ce a facut el, dar va fi invitat la toate evenimentele echipei nationale.

- realitatea.net: Bun, dar pe de alta parte spuneai, la un moment dat, ca daca vei ajunge la FRF vei cauta si tu in arhive ceva despre el.

- Eu nu caut, eu fac audit. Voi face un audit si nu va dura patru ani. Logic ca trebuie sa fac. Eu stiu ce mai gasesc in Federatie?

- realitatea.net: Dar Razvan Burleanu a facut audit?

- Asa a zis, ca l-a facut, si nu l-a prezentat nici pana acum.

Sugerează că, de fapt, Răzvan Burleanu şi Marcel Puşcaş ar avea un plan comun de acţiune

- realitatea.net: Totusi, Mircea Sandu poate fi util? Ca are relatii, nu putem contesta asta. Ii vei oferi un post daca iesi presedintele FRF?

- Domne, de relatii cred ca nu duc lipsa. Eu respect pe toata lumea, dar atat el, Mircea Sandu, cat si Kassai, Bodescu, Visan, nu vor fi in echipa mea. Nici Puscas, nici Balaj, nici Prunea.

- realitatea.net: Ce parere ai despre Marcel Puscas? El are contract cu Federatia. Ce faci cu el?

- Domne, acum problema este alta. Daca esti credibil sau nu. Eu mi-am dat demisia de la UEFA, m-am intors in tara, fac campanie din banii mei. Ceea ce actualul presedinte nu face. Marcel Puscas, de doi ani, il ataca pe presedintele FRF, care nu il da afara. Marcel nu isi da demisia. Ce sa inteleg eu din treaba asta?

- realitatea.net: Adica sugerezi ca ar lucra, de fapt, impreuna?

- Pai, tu ce intelegi din chestia asta? Eu cred ca era frumos ca Marcel sa plece din Federatie si sa candideze.

- realitatea.net: Cum vei proceda cu seful arbitrajului, grecul Kyros Vassaras?

- El este un foarte bun profesionist pe ceea ce stie sa faca, adica sa dezvolte arbitrajul. Dar eu sunt de parere ca functia de sef al arbitrajului trebuie sa revina romanilor. Prefer sa am un presedinte roman in functia de presedinte al arbitrajului.

- realitatea.net: Si crezi ca il vei convinge sa plece?

- Toata lumea poate fi convinsa.