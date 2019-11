Iohannis: „Pesediștii au golit finanțele publice înainte de plecare”

În prima ședință oficială a guvernului Ludovic Orban, miercuri, președintele Klaus Iohannis a revenit cu noi atacuri la social-democrați și a invocat „moștenirea dezastruoasă” lăsată pentru guvernarea liberală.

„Eu respir ușurat că avem un nou guvern, un guvern care acum chiar este hotărât să se implice pentru români, pentru rezolvarea problemelor țării.

Mi se pare un act de mare curaj din partea PNL că a preluat guvernarea in aceasta formula, e evident un act de curaj sa preiei guvernarea cu un guvern minoritar, în situatia in care s-a negociat pentru fiecare proiect legislativ in parte.

Sunt foarte bucuros ca acest guvern vrea sa abordeze frontal aceste lucruri”, a spus Iohannis la începtul ședintei de guvern

Despre guvernul PSD Dăncilă, Iohannis a spus că îi „pare foarte bine că anteriorul guvern esuat a plecat” și că motivul nedezvoltarea României în cei 30 de ani de după 1989 se „datorează” PSD-ului.

„În ultimii 30 de ani, motivul principal pentru care România nu s-a dezvoltat mai bine a fost existenta PSD-ului. Dar ultimii trei ani au depasit orice imaginatie, guverne care realmente au inceput cu proceduri pe care nu si le-a imaginat nimeni, atacuri sistematice la justitie, la lupta anticoruptie, asupra investitorilor , asupra mediului de afaceri privat.

Foarte bine ca s-a terminat acea perioada de guvernari TOXICE pesediste!

Iohannis a trasat și principalele teme pentru noul guvern liberal, dar și despre mostenirea lăsata de PSD.

„Acum noul guvern are enorm de lucru.

Am aflat de la unii dintre ministri ca situatia gasita in ministere e foarte proasta, din pacate deja s-a incetatenit mostenirea deazastruoasa. Deja stim ca pesedistii inainte de plecare au golit finantele publice si noi suntem in situatia acum sa acoperim platile scadente.

Va fi foarte complicat sa se inchida bugetul pe anul in curs, să se facă bugetul pe anul viitor.

Am avertizat ca pesediștii cheltuie banii romanilor si nu ramane nimic in urma, din pacate se pare ca am avut dreptate.

Nu-i nimic! Acest guvern va veni cu solutii.

Acest guvern nu se teme de guvernare, va rezolva problemele!”, și-a încheiat șeful statului discursul de la începutul primei ședințe de guvern, alături de premierul Ludovic Orban.