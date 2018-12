Cum se manifestă insuficiența renală?

Insuficienta renala

Insuficienta renala este afectiunea in care rinichii isi pierd, partial sau complet, abilitatea de a functiona normal.

Insuficienta renala este un pericol, deoarece apa, produsii catabolismului si substantele toxice nu mai sunt eliminate de catre rinichi, ci sunt retinute in organism.

Deteriorarea functiei renale are loc treptat, de obicei de la cateva luni pana la cativa ani.

De asemenea, insuficienta renala genereaza si alte probleme : anemia, hipertensiune arteriala, acidoza, dereglarea concentratiei de colesterol, de acizi grasi, patologii osoase.

Insuficienta renala este denumita acum si Boala cronica de rinichi (BCR).

Rinichiul normal si functiile lui

Rinichii sunt organe-pereche, de forma unor boabe de fasole, situate retroperitoneal, de fiecare parte a coloanei vertebrale. La adult, fiecare rinichi cantareste circa 150 g, avand o lungime de 12 cm, o latime de 6 - 7cm si o grosime de 3cm.

Functia principala a rinichiului este de a elimina produsii catabolismului si excesul de apa din sange. Rinichii filtreaza circa 200 litri de sange in fiecare zi si produc circa 2 litri de urina. Produsii catabolismului se formeaza in urma proceselor metabolice normale din organism. Rinichii, de asemenea, detin rol important in reglarea nivelurilor de minerale (calciul, sodiul si potasiul) din sange.

Rinichii produc cativa hormoni cu functii importante in organism :

forma activa a vitaminei D, ce regleaza absorbtia calciului si a fosforului din alimente, conditionand la intarirea oaselor

eritropoetina, ce stimuleaza maduva osoasa sa produca celule sangvine rosii

renina, care regleaza volumul de sange si tensiunea arteriala

Cauzele insuficientei renale (bolii cronice de rinichi)

glomerulonefrita (inflamatia si afectarea sistemului de filtrare a rinichilor)

diabetul zaharat tip I si II cauzeaza nefropatia diabetica ce este o cauza de insuficienta renala cronica

hipertensiunea arteriala necontrolata poate afecta rinichiul in timp

boala polichistica renala este un exemplu de o cauza ereditara a bolii cronice de rinichi (BCR)

folosirea analgeticelor, asa ca : acetaminofen si ibuprofen regulat, timp indelungat poate cauza nefropatia analgezica ce reprezinta o cauza a bolii cronice de rinichi (BCR); alte medicamente de asemenea pot afecta rinichii

ateroscleroza poate duce la aparitia nefropatiei ischemice, care este o alta cauza a afectarii renale progresive

obstructia cailor urinare de catre calculi, adenom de prostata, stricturi sau tumori de asemenea pot cauza patologie renala

patologii vasculare : arterita, vasculita sau displazia fibro-musculara

probleme ale articulatiilor si muschilor ce necesita folosirea regulata a preparatelor antiinflamatorii

istoric familial de patologie renala

Alte cauze a bolii cronice de rinichi (BCR) sunt infectia HIV, folosirea drogurilor, amiloidoza, lupus eritematos sitemic, calculii renali, infectiile cronice renale si unele tumori

Simptomele insuficientei renale

Insuficienta renala (boala cronica de rinichi) are o evolutie lenta si prezinta putine semne si simptome in fazele de debut. Din acest motiv, numerosi pacienti cu insuficienta renala nu sunt constienti de prezenta bolii decat dupa ce functia renala este redusa la 25% din valorile normale.

Boala cronica de rinichi poate fi prezenta multi ani inainte de aparitia simptomelor. In lipsa unei supravegheri medicale, simptomele pot trece neobservate pana cand afectarea renala este ireversibila. Unele simptome, precum oboseala, pot fi prezente mult timp, dar, intrucat se instaleaza nu sunt remarcate, potrivit Centrului Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes"

Unele semne si simptome sunt evidente : urina tulbure sau de culoare inchisa prezenta sangelui in urina (hematurie), mictiuni frecvente, in special noaptea, cantitate redusa de urina, durere sau dificultati in timpul mictiunii.

Simptome legate de incapacitatea rinichilor de a elimina toxinele si lichidele in exces din organism sunt : edeme ale pleoapelor, membrelor superioare si inferioare, hipertensiune arteriala, oboseala, anorexie (pierderea apetitului, greturi si varsaturi, pierdere inexplicabila in greutate), prurit (mancarimi) persistent si generalizat, crampe musculare, cefalee (durere de cap).

Pe masura ce boala cronica de rinichi se agraveaza, iar toxinele se acumuleaza in sange, pot sa apara crize epileptice si confuzie mentala. Unele semne si simptome pot sugera aparitia complicatiilor : slabiciune pronuntata, dispnee, durere toracica, greturi si voma, hemoragie severa, pierderi de cunostinta, dureri severe articulare si osoase, prurit, echimoze.