Încă un manual cu probleme, Biologia de clasa a VI-a

După scandalul iscat de greşelile flagrante din manualul de Georgrafie de clasa a VI-a, manualele de Bilologie, destinate aceleiaşi clase, au şi ele greşeli, potrivit hotnews.ro. Inima și ficatul sunt puse greșit într-o fotografie, iar lungimea totală a vaselor de sânge apare în două variante, radical diferite. În plus, unul dintre manuale are numeroase greşeli de gramatică şi de dactilografiere