Horoscop 2017. Previziunile complete ale anului 2017. Află ce ţi-au pregătit astrele!

Horoscop 2017. Vrei sa stii ce ti-au pregatit astrele pentru 2017? Cum va evolua cariera ta? Iti vei intalni sufletul pereche? Avem cateva raspunsuri pentru tine, conform elle.ro.

Horoscop 2017. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In 2017 vei avea noi oportunitati in aproape fiecare domeniu al vietii. Comunicarea va fi foarte importanta, asadar vei cunoaste oameni noi, care te pot influenta, insa totodata s-ar putea sa iti pierzi cativa prieteni din cauza temperamentului tau. Ideile nu-ti vor lipsi anul acesta si vei reusi sa te faci remarcata. Pentru a reusi tot ceea ce iti propui ai nevoie de rabdare, asa ca este bine sa iti controlezi impulsivitatea. Vei fi atenta la ceea ce se intampla in jurul tau si vei lua cu atentie decizii care iti vor schimba viata pe termen lung.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Pentru noul an astrele ti-au pregatit noi aventuri placute in plan profesional. Performanta ta la locul de munca nu va fi ignorata si, daca vei depasi toate obstacolele, vei obtine functia pe care ti-o doresti. Este posibil sa cunosti noi persoane care iti vor influenta viata profesionala, ajutandu-te sa te dezvolti in domeniul care te pasioneaza, asadar o schimbare in cariera va fi posibila spre sfarsitul anului. Totodata, vei avea de luat decizii importante, pentru care vei avea nevoie de sfatul unor specialisti, insa pe perioada intregului an vei putea fi linistita din punct de vedere financiar. Bugetul tau se va modifica si vei reusi sa faci mai multe economii, insa nu va fi momentul potrivit pentru a face noi investitii. Vei visa la excursii in locuri tropicale, insa pentru acestea va trebui sa renunti la alte cheltuieli.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

In anul 2017 vei fi mai deschisa si vei comunica mai bine cu partenerul tau, stabilind impreuna obiective si dorinte, asadar vei fi dispusa sa tii mai mult cont de parerea acestuia. Cu toate acestea, impulsivitatea ta iti va aduce si o instabilitate in dragoste cateodata, insa vei arata si o parte mai pasionala si pozitiva, iar acest lucru te va ajuta cu siguranta in relatie. Daca inca nu esti cu cineva, anul 2017 ar putea fi momentul in care vei cunoaste partenerul ideal. Calatoreste, socializeaza si, datorita farmecului tau, il vei putea cuceri pe barbatul pe care ti-l doresti. Se pare ca sanatatea ta emotionala va fi una destul de buna, asadar ai incredere in tine, asculta-ti instinctul si pana la sfarsitul anului vei avea o relatie serioasa si fericita.

Horoscop 2017. SANATATE

Din punct de vedere al sanatatii noul an pare sa fie grozav pentru nativii Berbec. Vei reusi sa ai mai multa grija de sanatatea ta fizica, dar si de cea psihica si este poate pentru prima data cand esti cu adevarat preocupata de acest aspect. Incerci sa ai un stil de viata sanatos, insa din cand in cand natura ta sensibila si pasiunea pentru munca vor avea efecte negative asupra sanatatii tale. Vei avea momente de slabiciune si oboseala, asadar nu uita sa te bucuri si de o vacanta din cand in cand. Incearca sa pastrezi un echilibru intre munca si relaxare pentru a evita complicatiile. Odihneste-te corespunzator si incarca-ti bateriile ori de cate ori ai ocazia. Trebuie sa iti cunosti limita si sa iti indrepti energia pozitiva asupra starii tale de bine. Pentru a evita consecintele grave care iti pot afecta in timp sanatatea, incearca sa nu te stresezi foarte mult.

Horoscop 2017. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Anul 2017 va fi unul foarte energic pentru tine, insa trebuie sa fii foarte atenta si sa profiti de acest avant de care dai dovada. Profita de toate oportunitatile pe care le intalnesti si incearca sa iti faci treaba cat mai bine. Asigura-te ca cei din jur stiu cat de talentata si creativa esti si vei observa cum toti anii in care ai muncit foarte mult vor da rezultate. Vei fi destul de sensibila anul acesta si este posibil sa simti din cand in cand nevoia de relaxare si odihna, insa ambitia te face sa realizezi aproape tot ceea ce iti propui. Chiar si la finalul anului vei avea o multime de responsabilitati, insa vei avea atunci timp si pentru recreere.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

In 2017 iti vei face griji pentru cariera ta, insa si pentru finantele tale. Este anul in care vei face economii serioase si vei incepe sa iti stabilesti obiective. Totodata, vei reusi sa iti platesti datoriile si, deoarece esti constienta de obstacolele financiare care pot aparea in viata, nu vei fi la fel de tentata sa faci mereu shopping. De data aceasta iti vei stabili prioritati si, din fericire, vei reusi sa le respecti. In cariera lucrurile nu vor fi mereu foarte placute si asta deoarece atmosfera la locul de munca va fi cateodata ostila. Poate nu te vei intelege bine cu seful tau sau cu colegii, insa va trebui sa incerci sa iti schimbi atitudinea. Vei reusi totusi sa iti arati creativitatea si sa te prezinti intr-un mod mai placut, iar cei de la birou si vor schimba si ei atitudinea pe la sfarsitul anului, perioada in care tu vei avea parte de cateva schimbari majore.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Dragostea va fi foarte importanta pentru tine in 2017. Daca esti deja intr-o relatie, aceasta se va imbunatati si este posibil sa existe situatii in care va trebui sa iei decizii foarte importante. Daca treci printr-o perioada dificila alaturi de partenerul tau, este momentul sa iti expui punctul de vedere. In plus, toata atentia pe care o acorzi iubirii va avea efecte in celalte zone ale vietii, de exemplu cariera. Incearca sa pastrezi o limita si sa nu lasi grijile cauzate de relatie sa iti afecteze capacitatea de munca. In cazul in care esti singura este posibil ca o prietenie sa se transforme intr-o relatie de dragoste pe masura ce timpul trece si, la finalul anului, vei avea parte de emotii puternice si momente impresionante.

Horoscop 2017. SANATATE

In primele noua luni ale anului vei fi foarte activa, nivelul energiei fiind foarte bun. Vei profita de aceasta perioada pentru a face mai mult sport, iar daca pana acum n-ai avut grija de sanatatea ta, acum vei putea fi atenta si cand vine vorba de alimentatie. Deoarece ai o stare de spirit atat de buna, vei reusi sa confrunti problemele care pot aparea in cariera sau in relatii. Din nefericire afectiunile nu te vor ocoli si vei avea unele probleme ale sistemului digestiv si ale celui nervos. Nu trebuie sa ignori simptomele si de aceea va trebui sa urmezi tratamentele prescrise de doctor.

Horoscop 2017. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Anul 2017 va reprezenta o perioada foarte productiva si creativa pentru nativii Gemeni. Vei avea o viata sociala foarte activa, iar acest lucru poate fi benefic carierei tale, deoarece persoanele noi pe care le vei cunoaste iti pot influenta job-ul. Daca vei vorbi mai putin si vei asculta cu mai multa atentie este posibil sa ai mai mult succes ca niciodata. Anul acesta vei avea parte si de iubire si vei fi pregatita pentru un angajament serios. Totodata anul aduce schimbari pozitive si in sanatate. Vei reusi sa stai departe de afectiunile grave cu ajutorul unui stil de viata sanatos, asta implicand o dieta potrivita si mult sport.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

In 2017 vei fi nelinistita in privinta carierei tale. Va fi un moment bun sa te gandesti si sa iti revizuiesti ideile si obiectivele in viata. Ai putea face cateva schimbari importante de-a lungul anului. Totodata, este posibil ca la locul de munca sa inveti lucruri noi, reusind in acest fel sa te dezvolti. Incearca sa fii deschisa in fata acestor schimbari si invata cat de mult poti. Urmeaza-ti visurile, dar nu te astepta ca toti cei din jurul tau sa te sustina. Nu uita ca este viitorul tau si doar tu esti responsabila. In plus, nici din punct de vedere financiar nu trebuie sa te bazezi pe altcineva. Anul 2017 nu este potrivit pentru a face un imprumut si daca il vei face, vei regreta. Este bine sa fii foarte atenta cu banii pana la sfarsitul anului.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

In dragoste vei avea un nou inceput in acest an. Vei reusi sa te indepartezi de anumite persoane nepotrivite si vei cunoaste oameni care te vor influenta intr-un mod pozitiv. Daca inca nu ai o relatie, ar putea fi momentul in care cineva special va intra in viata ta. Pregateste-te pentru aventura si romantism. In cazul in care esti deja cu cineva, trebuie sa gasesti modalitati pentru a readuce atmosfera de la inceput daca vrei ca aceasta relatie sa supravietuiasca de-a lungul anului. Va fi momentul potrivit si pentru a rezolva conflictele, mai ales daca sunteti casatoriti. Vei incearca sa comunici mai bine ceea ce iti doresti pentru a evita neintelegerile si va veti concentrati amandoi pe lucrurile bune din viata voastra.

Horoscop 2017. SANATATE

In general sanatatea ta se va imbunatati in 2017, insa va trebui sa te asiguri ca ai grija de dieta ta. Va trebui sa fii mai atenta la sistemul imunitar, altfel vei avea mereu mici probleme. Anul acesta ar putea sa aduca si depresii sau stari de anxietate, iar pentru a le evita este bine sa iti pastrezi moralul ridicat si sa faci mai mult sport sau meditatie. Stai departe de tigari, mancare nesanatoasa sau alcool, pastreaza o atitudine optimista si sanatatea ta va fi perfecta. Nu uita sa apelezi si la vitamine sau alte suplimente alimentare pentru a avea de mai multa energie. Totodata, incearca sa iti gasesti mereu si momente de relaxare. Poate fi vorba de o plimbare in parc sau o mica escapada in fiecare luna.

Horoscop 2017. RAC (21 iunie – 22 iulie)

In anul 2017 vei avea parte de cateva optiuni interesante care iti vor schimba viata. Daca vei avea curaj, vei avea de trecut probe dificile, insa la final succesul va fi al tau. Se pare ca vei fi plina de energie, atat de multa incat ai putea sa urci chiar si munti. In aceasta perioada este bine sa iti arati calitatile si creativitatea, asadar trebuie sa iesi din cochilia ta. Incearca sa fii rabdatoare si sa nu pierzi timpul daca vrei sa obtii tot ceea ce ti-ai propus, deoarece vei avea cu siguranta o multime de oportunitati. Schimbari vor aparea si in planul romantic, dar tu vei fi pregatita si vei reusi sa treci peste orice impas.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Cariera va fi foarte importanta pentru tine in acest an si este bine sa fii pregatita pentru cateva evenimente neprevazute in domeniul tau profesional. Ar trebui sa te descurci in orice situatie urgenta si sa poti duce pana la capat orice sarcina. Vei incerca sa ii motivezi pe cei alaturi de care lucrezi si sa aduci o atmosfera pozitiva la job, insa unele persoane vor incerca sa iti ingreuneze munca. Foloseste-ti energia si ambitia si ai putea sa iti atingi obiectivele pana la sfarsitul anului. Daca iti doresti o schimbare, o poti avea. Din punct de vedere financiar, va fi anul in care te-ai putea gandi la crearea unei afaceri pentru a avea inca o sursa de venit, folosindu-ti creativitatea. Pana la finalul anului este bine sa iti faci economii.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Viata ta amoroasa va fi uimitoare in 2017. Dorintele si asteptarile tale pentru o relatie se vor implini si vei avea o viata frumoasa multumita eforturilor unui nou partener. Treci printr-o perioada emotionala a vietii tale, in care iti doresti mai multa apropriere in cuplu. Eviti grijile si te bucuri de dragoste asa cum este ea, insa cu toate aceastea, vei incerca sa fii echilibrata. Daca ai deja o relatie stabila va trebui sa comunici foarte bine cu partenerul pentru a trece peste problemele sensibile. Partea a doua a anului se va dovedi mai fructuoasa daca esti singura, deoarece atunci este posibil sa iti intalnesti sufletul pereche.

Horoscop 2017. SANATATE

Daca de obicei erai obisnuita ca horoscopul sa iti promita noi probleme de sanatate in fiecare an, se pare ca 2017 va fi complet diferit pentru cei din zodia Rac. Vei avea energia necesara pentru a fi mai activa fizic, iar acest lucrul iti va influenta in mod pozitiv si psihicul. Vei fi mai optimista si mai increzatoare in sine. Practica un sport care iti place pentru a-ti imbunatati musculatura. Daca vei avea motivatia corespunzatoare vei reusi sa renunti la obiceiurile periculoase care nu te-au lasat in pace in anii anteriori. Singurele probleme de sanatate care pot aparea sunt cele banale, care pot fi tratate cu usurinta. Incearca, pe langa sport, sa iti creezi si un regim alimentar sanatos, renuntand la fast-food si alte alimente pline de chimicale si conservanti.

Horoscop 2017. LEU (23 iulie – 22 august)

In 2017, a venit timpul ca Leii sa puna accentul pe dragoste si relatii serioase. Ei sunt oricum niste lideri inascuti, foarte generosi, calzi si plini de viata, insa in anul care vine vor atrage tot mai multi oameni de calitate in jurul lor si vor deveni tot mai placuti. In anul 2017, mai hotarata ca oricand, iti vei seta anumite teluri si nu te vei lasa pana cand nu iti vei indeplini scopurile propuse. Foarte multe schimbari pozitive se anunta pentru tine in urmatorul an si va fi o provocare destul de mare sa tii pasul cu ele, insa nu exista indoiala ca vei reusi. In ultimele luni ale anului, trebuie sa fii deschisa spre a invata cat mai multe lucruri noi.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Cu privire la cariera, trebuie sa stii ca anul viitor iti aduce oportunitatea, mai clara ca niciodata, de a arata ce si cum poti face. Tot succesul tau va depinde de felul in care te prezinti lumii, de felul in care le arati celoralalti de ce anume esti tu in stare. De aceea, este timpul sa te concentrezi pe metodele tale de comunicare, spre exemplu pe un website personal. De asemenea, in 2017 este foarte probabil sa iti gasesti un mentor, pe cineva care sa te ajute si sa te ghideze in cariera.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Spre sfarsitul lunii ianuarie a anului 2017, se anunta un nou inceput pentru tine in domeniul relatiilor amoroase, fie ca este vorba despre o noua dragoste, fie ca este vorba despre o noua etapa in relatia cu partenerul tau actual. Dragostea este o treaba serioasa pentru tine anul acesta, insa trebuie sa te asiguri ca stii exact ce iti doresti si ce sa ceri de la partener, fie el actual sau potential. S-ar putea sa fie nevoie sa inveti sa oferi dragoste neconditionat, pentru ca atunci cand oferi dragoste, primesti dragoste.

Horoscop 2017. SANATATE

In 2017, trebuie sa ai mai multa grija la sanatatea ta, pentru ca, daca nu ai grija ca toate aspectele vietii tale sa fie in echilibru, s-ar putea sa ai probleme. S-ar putea sa cazi in capcana de a te concentra doar pe un singur domeniu al vietii tale si sa le ignori pe restul. Daca ai animale de companie, ai mai multa grija de ele, pentru ca acestea s-ar putea simti neglijate, si drept consecinta, ar putea avea la randul lor probleme de sanatate.

Horoscop 2017. FECIOARA (22 august – 22 septembrie)

Tie, anul 2017 iti va aduce o infinitate de oportunitati! Atentie, nu trebuie sa iti imaginezi ca drumul pe care il vei avea de parcurs pentru a-ti atinge telurile va fi unul usor si fara obstacole, insa stai linistita, pana la sfarsitul anului viitor vei fi trecut cu bine de toate, vei fi vie si nevatamata si, in plus, te vei putea lauda cu o serie de reusite la activ! Marte te va ajuta in eforturile pe care le vei depune de-a lungul anului, iti va da energie si o buna dispozitie. Un lucru important pe care trebuie sa il stii pentru anul viitor este ca trebuie sa ai mai multa grija de relatiile cu cei apropiati.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Anul 2017 va fi unul de incercare pentru Fecioare, in domeniul carierei. Se vor intampla foarte multe schimbari in acest sector, iar performanta ta in cariera va fi mai putin buna decat cea a anilor precedenti. Nu dispera, pentru ca poti imbunatati situatia prin munca asidua si prin legarea unor relatii bune cu colegii de serviciu. In sectorul financiar, lucrurile vor sta, per total, bine, insa nevoile tale pentru lucrurile esentiale din viata ta vor fi mai mari decat in alti ani. Foloseste-ti calitatile analitice atunci cand vine vorba de a economisi sau de a investi.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Viata ta romantica va fi, in 2017, plina de surprize si emotii. Daca esti deja casatorita, sau intr-o relatie serioasa, trebuie sa stii ca lucrurile vor merge din ce in ce mai bine pentru tine in anul care vine. In schimb, daca esti singura, Marte si Venus iti vor veni in ajutor si iti vor usura cautarea partenerului de viata ideal. Cu toate acestea, fii pregatita si pentru cateva schimbari in viata ta. Dupa ce vei trece peste acestea, te vei bucura cum se cuvine de stabilitatea emotionala.

Horoscop 2017. SANATATE

In 2017, nativii Fecioara se vor bucura de o sanatate de fier. Stresul sau oboseala nu vor putea sa le strice buna dispozitie si nici sa le elimine energia pe care o au in interior. Atunci cand intampini dificultati totusi, aminteste-ti sa ai o abordare pozitiva iar, dupa ce le depasesti, acorda-ti timp de odihna si de relaxare. Pana la jumatatea anului, va trebui sa iti concentrezi eforturile pentru a depasi schimbarile cu care te vei confrunta insa, spre sfarsitul anului, iti vei gasi stabilitatea.

Horoscop 2017. BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Pentru nativii Balanta, anul 2017 va veni ca o experienta placuta si foarte satisfacatoare. In relatiile cu cei apropiati, nu vor exista conflicte sau neintelegeri, iar imaginea ta despre viata se va imbunatati, privind totul mult mai optimist si cu o mult mai buna dispozitie. Creativitatea ta va fi la cote maxime, si datorita unor factori externi. In schimb, cei apropiati vor avea nevoie de tine mai mult ca oricand in anul 2017. Asigura-te ca esti langa ei si ca le oferi timpul si atentia ta, pentru ca, in acest fel, si tu te vei simti mult mai fericita si mai satisfacuta cu tine insati, stiind ca ai putut fi de folos cuiva drag.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Balantele vor excela in sectorul carierei in anul 2017, mai ales cele care fac o munca intelectuala si creativa. Desi nu ti se potriveste rutina si nici nu iti place, te vei descurca de minune anul viitor sa gestionezi toate sarcinile care iti sunt atribuite la birou. De asemenea, vei avea si multe oportunitati de a invata si de a te dezvolta pe plan profesional, dar si personal. Cariera ta te va impinge sa iti depasesti anumite limite si sa incerci o serie de lucruri noi, neexplorate la momentul actual. Firea ta prietenoasa si echilibrata (doar nu degeaba esti Balanta) te va ajuta sa legi relatii de amicitie cu colegii de la serviciu. Din punct de vedere al banilor, anul 2017 se anunta unul destul de extravagant, cu multe cheltuieli nejustificate.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

In anul care vine, viata ta sentimentala se anunta a fi destul de complicata. Cu toate acestea, tehnicile de seductie pe care le posezi te vor ajuta in orice situatie. Vei flirta cu persoanele de care te vei simti atrasa, pentru ca nu este genul tau sa iti ascunzi pasiunile. Trebuie sa stii ca nu va fi un lucru benefic pentru relatia ta daca vei avea asteptari foarte mari de la partenerul tau, pentru ca s-ar putea sa fii dezamagita. In 2017, trebuie sa te pregatesti pentru a nu primi inapoi ceea ce oferi, din punct de vedere sentimental. Situatia se va echilibra insa, la un moment dat, asa ca nu iti face griji.

Horoscop 2017. SANATATE

In prima parte a anului, vei fi plina de energie si de voie buna si vei fi, prin atitudinea ta pozitiva, ferita de probleme grave de sanatate. Cu toate acestea, te sfatuim sa ramai activa si poate chiar sa ai cat mai multa activitate fizica, la sala sau prin practicarea unui sport, asta daca nu o faci deja. Ai mare grija la dieta ta de zi cu zi si controleaza-ti foarte bine regimul alimentar, evitand lucrurile despre care stii ca nu iti fac bine, pentru ca s-ar putea sa te trezesti cu probleme destul de serioase.

Horoscop 2017. SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Pentru Scorpioni, anul 2017 va fi unul al realizarilor. Insa nu orice fel de realizari, ci chiar materializarea unor idei sau proiecte la care te gandisei de mult, dar nu ai apucat niciodata sa le duci la bun sfarsit. Asta pentru ca in anul 2017 vei fi ajutata, din interior, de o energie extraordinara, care iti va permite sa excelezi in orice iti propui. Visurile si idealurile tale nu vor mai parea chiar atat de imposibile. Relatiile tale vor decurge mai bine ca oricand, iar speranta si optimismul isi vor face simtita prezenta din plin in viata ta. Toate eforturile si chinul din trecut vor fi acum rasplatite.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

In prima jumatate a anului, s-ar putea sa dai peste cateva neplaceri si lucruri negative in ceea ce priveste cariera ta si viata ta profesionala. Cu toate acestea, este foarte important sa ramai concentrata pe scopurile tale finale si sa nu renunti, oricat de grea ar fi situatia, pentru ca munca ta nu este in zadar. Situatia se va imbunatati in a doua parte a lui 2017. Retine ca o atitudine optimista te va ajuta intotdeauna sa vezi lumina de la capatul tunelului.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Toti Scorpionii care si-au pierdut speranta de mai bine pana acum ar trebui sa afle ca anul ce vine aduce cu sine o viata sentimentala mult mai buna decat in anii precedenti. Marte si Venus, planetele reprezentative pentru cele doua genuri, te vor ajuta sa excelezi in viata romantica mai bine ca niciodata. Urmeaza-ti intotdeauna instinctele si fa ceea ce simti iar la sfarsit, vei vedea ca aceasta a fost calea cea mai buna de a actiona. Anul acesta te va ajuta sa iti intensifici si sa iti imbunatatesti relatia cu partenerul, asa ca unii Scorpioni chiar s-ar putea apropia de casatorie pana la sfarsitul lui 2017.

Horoscop 2017. SANATATE

In sectorul sanatatii, anul 2017 va aduce pentru Scorpioni o sanatate de fier, remarcabila. Nu se anunta probleme grave de sanatate in anul care urmeaza si chiar vei reusi, mai mult ca niciodata, sa atingi un echilibru intre partea ta fizica si cea psihica. Un optimism exacerbat te va caracteriza in anul 2017 insa trebuie sa ai grija in privinta acestui aspect, pentru ca o incredere exagerata si irealista in tine si aptitudinile tale iti poate dauna. Ai grija la dieta ta alimentara, bea multe lichide, pentru a ramane hidratata si incearca sa nu muncesti prea mult, pentru ca stresul sa nu te afecteze.

Horoscop 2017. SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

2017 inseamna pentru Sagetatori multe schimbari in viata, atat pe plan personal cat si profesional. Te asteapta schimbari majore care vizeaza atat stilul de viata, cat si relatiile sau cariera. Cele mai importante schimbari pot avea insa loc in domeniul profesional, asa ca trebuie sa incerci sa pastrezi un echilibru la locul de munca. Nu mai incerca sa rezolvi numai tu problemele importante – invata sa delegi! Vei beneficia de sustinere si dragostea familiei, a prietenilor, chiar si a colegilor de munca. Bineinteles, nu toata lumea va fi de partea ta, insa este un aspect cu care deja te-ai obisnuit si care este cauzat de abilitatile tale profesionale. Sugestia astrelor: nu iti face planuri marete, incerca sa rezolvi probleme zilnice fara prea mult stres si vei reusi sa depasesti chiar si cele mai mari obstacole.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Activitatea profesionala va necesita toata atentia si concentrarea ta in acest an, in special daca ai de facut proiecte minutioase care implica termene limita. Te vei face remarcata daca te implici in proiectele profesionale, insa daca vei incerca sa pastrezi distanta te poti regasi pe lista persoanelor propuse pentru concediere. Vei cunoaste oameni noi care te pot ajuta sa avansezi in cariera daca arati ca esti dispusa sa te implici suta la suta in succesul companiei pentru care lucrezi. Tine-te departe de conflictele de la locul de munca, in special de cele cu autoritatile. Nu stai foarte bine la capitolul finante, chiar mai rau ca in 2016 asa ca incearca sa economisesti si sa eviti achizitionarea de obiecte inutile. Este insa si un an propice pentru a incerca sa demarezi o afacere pe cont propiu – astrele te vor ajuta sa ai succes.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Viata amoroasa a nativului Sagetator va fi foarte agitata in 2017. Latura ta emotionala si senzuala va iesi la lumina, mai mult decat in 2016. Acest aspect ii va influenta in special pe nativii care nu au partener, care in 2017 se vor bucura de toata atentia sexului opus si vor putea cuceri cu usurinta pe oricine isi doresc. Incearca insa sa iti controlezi pornirile si sa eviti relatii nepotrivite. Venus iti influenteaza felul in care ii vezi pe cei din jur si cum iti alegi parteneri si te face mai neatenta la detalii si semne de alarma. Cei care sunt deja intr-o relatie stabila trebuie sa acorde mai multa atentie felului in care vorbesc cu partenerul si cum gestioneaza certurile minore. De altfel, discutiile in contradictoriu vor avea mereu ca tema o influenta din exteriorul cuplului, persoane care vor sa va vada despartiti.

Horoscop 2017. SANATATE

Pentru Sagetatori, anul 2017 aduce o stare buna de sanatate, desi nu lipsesc ocazionalele probleme minore. Cu toate acestea, vei avea un an plin de energie, vei fi intr-o forma fizica de invidiat si nu te dai in laturi de la nicio provocare sportiva. Nu trebuie insa sa exagerezi cu eforturile fizice, ar putea aparea ulterior consecinte neplacute. Influenta planetei Venus te va determina sa faci excese culinare deci nu ar strica sa adopti o dieta sanatoasa. Tine-te departe de dulciuri si mancarurile cu grasimi si iti vei multumi in timp. Nu ezita sa faci pauze sau sa iti iei un concediu mai lung atunci cand te simti obosita si epuizata. Este anul in care starea de sanatate iti va influenta chiar si cariera si felul in care te intelegi cu prietenii. Nu trebuie sa pastrezi alaturi oameni care iti pot dauna.

Horoscop 2017. CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Astrele iti asigura in 2017 toate armele de care ai nevoie pentru a explora imensul potential care se ascunde in tine. Vei putea face schimbari pozitive in toate aspectele vietii tale, in special datorita ajutorului pe care ti-l ofera Pluto. Vei avea ocazia sa te confrunti cu cele mai ascunse temeri ale tale, secrete si sentimente si iti vei descoperi talente nebanuite. Nu incerca sa impiedici acest proces, ai acum ocazia sa te redescoperi. Daca vei avea de luat decizii foarte importante, trebuie sa stii ca te poti baza pe intuitie – nu te va dezamagi niciodata. Din pacate insa, ambitiile profesionale te vor impiedica sa evoluezi in plan personal si iti va fi destul de dificil sa obtii un echilibru intre munca si viata amoroasa sau de familie.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Cariera este pentru nativii Capricorn pe primul loc in acest an. Orice iti propui reusesti sa duci la bun sfarsit. Abilitatile tale profesionale sunt pretuite de cei cu care lucrezi si apreciate de superiori. Venus te ajuta cu idei inovatoare care te vor propulsa in ierarhia profesionala. Vor exista, bineinteles, si persoane care iti vor pune bete in roate insa vei reusi sa depasesti obstacolele care ti se ivesc in cale. Mari schimbari in domeniul profesional pot aparea in special la jumatatea anului – vorbim de promovari sau transferuri, unele in alte tari. Din punct de vedere financiar, prima jumatate a anului te va gasi concentrata asupra metodelor prin care iti poti mari veniturile. Incearca sa te tii departe de eventualele tentatii finaciare, nu cheltui mai mult decat iti poti permite si nu ezita sa investesti atunci cand se iveste oportunitatea.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Viata amoroasa este influentata de felul in care ai gestionat in 2016 relatiile. Vei fi surprinsa sa observi ca perceptiile despre dragoste si relatii se vor schimba aproape radical in 2017. Vei vedea mai clar daca persoana de langa tine este cea potrivita si vei avea curajul si puterea de a pune capat unei relatii pe care o consideri nepotrivita. Tine minte insa ca si tu ai defecte si ca uneori este bine sa nu exagerezi. Nu te incapatana ca de fiecare data lucrurile sa se intample numai cum vrei tu. Nativii care intra in 2017 fara un partener se vor bucura de o crestere a nivelului de senzualitate si a dorintei de a atrage orice posibil patener. Pot aparea in viata lor fosti iubiti, dornici sa iti reintre in gratii. Lasa-te condusa de intuitie, dar si de dorinta.

Horoscop 2017. SANATATE

Planetele se aliniaza pentru tine in acest an si te vor ajuta sa ai o stare foarte buna de sanatate. Vor exista si variatii periodice in regimul tau alimentar si schimbari in activitatile sportive, insa cel mai probabil vei avea un an bun din punct de vedere al sanatatii. Prima parte a anului iti poate aduce cateva probleme minore insa le poti depasi usor daca adopti o dieta echilibrata. Sanatatea mintala va fi stabila, insa te poti confunta cu unele probleme cauzate de stres si oboseala de la locul de munca. Multa odina, relaxare si activitati distractive te vor ajuta sa depasesti perioadele cu probleme care pot aparea pentru unii nativi in special in a doua jumatate a anului. Concentreaza-te mai mult pe consumul de lichide si alimente sanatoase.

Horoscop 2017. VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Pentru Varsatori anul 2017 se anunta a fi unul plin de evenimente, in special placute. Te vei bucura de o dezvoltare armonioasa a vietii profesionale, dar si a celei amoroase. Relatiile vor intra intr-o noua faza, pozitiva, insa este nevoie de putina rabdare deoarece Saturn abia asteapta sa creeze haos in viata ta. Comunicarea este cheia pentru obtinerea succesului pe plan profesional si stii deja ca te bucuri de aprecierea tuturor celor cu care lucrezi. Toate parteneriatele pe care le inchei in acest an vor fi in favoarea ta, chiar daca nu vei reusi sa vezi rezultate tangibile in viitorul foarte apropiat. In relatiile amoroase trebuie sa mizezi pe sinceritate. Este important sa incerci sa descoperi aspectele pozitive ale relatiilor tale si sa ai mai multa incredere in partener.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

Pe nativii Varsator ii asteapta un an cu multe schimbari pe plan profesional. Unii vor reusi sa inceapa proiecte importante si pe termen lung, altii vor reusi sa termine ceea ce au inceput in 2016. Toate planurile pe care le-ai amanat pana acum pot deveni realitate. Mediul profesional in care lucrezi iti va asigura toate mijloacele pentru a te dezvolta si a acumula mai multe cunostinte. Lucreaza mai mult in echipa: vei reusi sa rezolvi mai multe probleme intr-un timp mai scurt si iti vei putea evidentia calitatile de lider. Trebuie insa sa ai mare atentie la modul in care iti administrezi veniturile. Invata sa economisesti si schimba-ti prioritatile atunci cand vine vorba de cheltuieli inutile. Este posibil sa apara cateva cheltuieli majore care au legatura cu starea de sanatate a celor din familia ta.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Te asteapta un an intens, plin cu emotii si dorinte. Varsatorii care sunt implicati intr-o relatie trebuie sa profite de timpul petrecut impreuna cu partenerul pentru a-l cunoaste mai bine si pentru a imbunatati calitatea relatiei. Toate temerile pe care le-ai avut cu privire la relatia ta de cuplu vor disparea, iar momentele romantice vor fi mai dese si mai intense. Atunci cand problemele va coplesesc cel mai bine este sa stati si sa discutati pentru ca asa veti reusi sa ajungeti la un consens. Nativii singuri isi vor pune in valoare abilitatile de cuceritori pentru a atrage orice persoana isi propun. Cel mai important este sa te prezinti exact asa cum esti, fara exagerari, minciuni sau artificii, pentru ca naturaletea este una dintre cele mai importante calitati ale tale. Ai incredere in tine si ai incredere in persoana pe care ti-o doresti aproape de tine.

Horoscop 2017. SANATATE

Varsatorii nu vor avea un an bun din punct de vedere al starii de sanatate. Te vei confrunta cu stari de oboseala, slabiciune si o senzatie de epuizare pe toata durata anului. Nu incerca sa iti depasesti limitele fizice si incearca sa iti mentii o atitudine optimista in ciuda problemelor cu care te vei confrunta. Acorda o mai mare atentie regimului alimentar si relaxeaza-te periodic, facand pauze mai lungi de la programul haotic de munca. Finalul anului aduce insa stabilitate, cu conditia ca intregul an sa fi respectat o dieta adecvata si un program constant de sport. Ce iti recomanda astrele: mediteaza, fa yoga, incearca sa iti regasesti linistea interioara. Este cea mai buna modalitate de a depasi problemele cu care este foarte posiibil sa te intalnesti in 2017.

Horoscop 2017. PESTI (19 februarie – 20 martie)

2017 va fi un an inconjurat de mister care va avea rezultate complexe pentru nativii Pesti. Marte iti va asigura energia de care ai nevoie pentru a-ti duce la bun sfarsit planurile si te va ajuta sa iti vezi ideile puse in practica. Persoane si situatii din trecut iti vor influenta activitatile din acest an. Spre deosebire de perioada precedenta, in 2017 vei avea parte de mai multa actiune si mai putine vorbe. Urmareste-ti instinctele creative si vei reusi sa eviti cu abilitate problemele care ti se ivesc in drum. Te vei implica mai mult in activitati caritabile care iti vor aduce multa satisfactie. Te vei confrunta si cu unele situatii care te-ar putea transforma intr-o persoana pesimista si iti pot accentua dubiile cu privire la viata personala si profesionala.

Horoscop 2017. CARIERA SI BANI

In general va fi un an bun pentru viata profesionala a nativilor Pesti. Te bucuri de o amosfera placuta la locul de munca, de o relatia buna cu colegii de munca si superiorii si nu vei simti prea multa presiune pentru a-ti imbunatati abilitatile profesionale. Este o perioada in care vei reusi sa iti pui in aplicare ideile iar proiectele incepute in 2016 vor fi duse acum la bun sfarsit. Nu trebuie insa sa te multumesti cu putin. Imbunatateste-ti cunostintele, dezvolta-ti abilitatile si vei vedea ca rezultatele tale vor fi cu adevarat apreciate. Din punct de vedere financiar, in acest an ar trebui sa eviti cheltuielile majore sau investitiile. Nu ar strica sa faci si cateva economii. Sfarsitul anului iti poate aduce venituri din jocuri de noroc sau mosteniri.

Horoscop 2017. DRAGOSTE SI RELATII

Viata amoroasa a nativilor Pesti va fi foarte dinamica in 2017. Daca esti in cautarea sufletului pereche atunci trebuie sa ai incredere ca astrele te vor ajuta si ti-l vor aduce in cale. Amalgamul de sentimente si dorinte te va face chiar sa ai mai multi parteneri in acelasi timp, sperand ca astfel il vei descoperi pe barbatul ideal pentru tine. Insa, in momentul in care vei fi convinsa ca ai intalnit persoana compatibila, vei avea parte de toate acele momente romantice pe care ti le-ai imaginat. Nativele implicate in relatii trebuie sa invete sa isi controleze mai bine momentele de impulsivitate deoarece acestea pot afecta iremediabil relatia lor, indiferent de cat timp formeaza un cuplu. Vorbeste cu partenerul tau despre ce indoieli sau probleme ai si vei reusi sa iti salvezi relatia.

Horoscop 2017. SANATATE

Nativii Pesti beneficiaza de ajutorul planetei Marte in acest an. Asta inseamna o stare de sanatate buna, un nivel mare de energie si optimism care te ajuta in orice situatie. Foloseste-te de aceasta energie intr-un mod constructiv. Implica-te mai mult in situatiile familiale, fa mai mult sport, incearca sa te mentii mereu ocupata. Pot aparea schimbari majore in viata ta, care vor avea efecte pozitive asupra personalitatii tale si a starii de sanatate. Si regimul alimentar trebuie reanalizat minutios daca vrei sa eviti problemele de sanatate si sa ai un corp frumos si armonios. Da, cu ajutorul astrelor dar si datorita personalitatii tale puternice, vei reusi in 2017 sa renunti la vicii precum consumul de alcool sau fumatul.