Gigi Becali, scos din sărie de generalii de la CSA Steaua. Cum i-a jignit

Patronul FCSB şi-a amintit din nou de generalii de la CSA, care se luptă să-i ia emblema şi marca Stelei. Gigi Becali a transmis că va continua războiul cu ei.

Omul de afaceri afirmă că echipa înfiinţată de generali nu va promova în Liga 1.

"Vorbeam cu Mihai Stoica și îi ziceam «Băi MM, tu îți dai seama în ce țară trăim?» Eu am luat echipa în 2004, am dus-o în cupele europene, am câștigat campionate și am făcut coeficient țării. Am adus zeci de milioane de euro în țară din cupele europene și alte zeci de milioane din transferuri.

Și acum vin unii și zic «Vrem să-ți luăm marca și emblema. De ce ai adus bani țării, nenorocitule de Becali?». Băi, nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării?

Ei vor să mă distrugă. Diavolul din ei vrea să mă distrugă. Dar eu o să îi biruiesc pe toți. Cu cine să discut? Cu Talpan? Nu vrea nimeni să vorbească, doar să distrugă și să dea bani de la buget. Nu-mi pasă de CSA Steaua. Echipa lui Lăcătuș se va desființa. Nu va promova", a spus Gigi Becali la televiziunea Pro X.